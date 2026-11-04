O Slovan Bratislava recebe o Real Betis na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava e Real Betis nunca se enfrentaram em uma competição oficial, o que faz deste próximo jogo da Champions League seu primeiro encontro oficial. Marcada para o estádio Tehelné pole, a partida representa um momento importante para os dois clubes na disputa por pontos na fase de liga ampliada da Champions League.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League?

Slovan Bratislava x Real Betis será disputado no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 National Football Stadium

Como comprar ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League?

Confira as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League, no RAMS Park:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais de ŠK Slovan Bratislava e Real Betis para obter informações sobre vendas diretas a sócios, abertura da venda ao público geral e bilheterias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League?

Confira as estimativas de preços para o jogo da Champions League entre Slovan Bratislava e Real Betis, divididas por canal de venda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Custam aproximadamente de € 30 a € 90 , dependendo da categoria e do setor.

Custam aproximadamente de , dependendo da categoria e do setor. Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 150 a € 350 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Setores superiores e de canto: Ingressos comuns para lugares nas arquibancadas superiores ou nos cantos começam na faixa de € 30 a € 135 .

Ingressos comuns para lugares nas arquibancadas superiores ou nos cantos começam na faixa de . Setores laterais e arquibancadas inferiores: Geralmente custam de € 160 a € 250 ou mais .

Geralmente custam de . Setores premium e de alta demanda: Os preços médios de revenda podem chegar à faixa de € 280 a € 400 ou mais devido à alta demanda por jogos da Champions League.

Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Slovan Bratislava e Real Betis

O Slovan Bratislava soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para a Roma na Champions League, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Spartak Trnava na 1. Liga eslovaca. Nesse período, também perdeu por 3 a 0 para o VfB Stuttgart em uma competição europeia. Os outros pontos vieram de um empate por 1 a 1 com o Skalica e de uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Komarno.

O Real Betis venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Feyenoord por 1 a 0 na Champions League. Também derrotou o Porto por 3 a 2 em uma competição europeia nesse período. A derrota por 5 a 2 para o Barcelona foi a única da sequência, que inclui ainda uma vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna e um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna. O Betis marcou onze gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Slovan Bratislava x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Slovan Bratislava e Real Betis. Esta partida pode representar o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.