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Como comprar ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Slovan Bratislava enfrenta o Real Betis na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O Slovan Bratislava recebe o Real Betis na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava.

ŠK Slovan Bratislava e Real Betis nunca se enfrentaram em uma competição oficial, o que faz deste próximo jogo da Champions League seu primeiro encontro oficial. Marcada para o estádio Tehelné pole, a partida representa um momento importante para os dois clubes na disputa por pontos na fase de liga ampliada da Champions League.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League?

Slovan Bratislava x Real Betis será disputado no Estádio Nacional de Futebol, em Bratislava, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

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Como comprar ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League?

Confira as opções e os canais disponíveis para comprar ingressos para Galatasaray x Aston Villa pela Champions League, no RAMS Park:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais de ŠK Slovan Bratislava e Real Betis para obter informações sobre vendas diretas a sócios, abertura da venda ao público geral e bilheterias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando a carga inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League?

Confira as estimativas de preços para o jogo da Champions League entre Slovan Bratislava e Real Betis, divididas por canal de venda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Custam aproximadamente de € 30 a € 90, dependendo da categoria e do setor.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Geralmente começam em torno de € 150 a € 350 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

  • Setores superiores e de canto: Ingressos comuns para lugares nas arquibancadas superiores ou nos cantos começam na faixa de € 30 a € 135.
  • Setores laterais e arquibancadas inferiores: Geralmente custam de € 160 a € 250 ou mais.
  • Setores premium e de alta demanda: Os preços médios de revenda podem chegar à faixa de € 280 a € 400 ou mais devido à alta demanda por jogos da Champions League.

Slovan Bratislava x Real Betis pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Slovan Bratislava e Real Betis

O Slovan Bratislava soma duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 0 para a Roma na Champions League, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Spartak Trnava na 1. Liga eslovaca. Nesse período, também perdeu por 3 a 0 para o VfB Stuttgart em uma competição europeia. Os outros pontos vieram de um empate por 1 a 1 com o Skalica e de uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Komarno.

O Real Betis venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Feyenoord por 1 a 0 na Champions League. Também derrotou o Porto por 3 a 2 em uma competição europeia nesse período. A derrota por 5 a 2 para o Barcelona foi a única da sequência, que inclui ainda uma vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna e um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna. O Betis marcou onze gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

SBR

SBR - Sequência

ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
LAS
D4-0
Gol marcado (sofrido)
6/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BET

BET - Sequência

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Slovan Bratislava x Real Betis: retrospecto recente do confronto direto

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Slovan Bratislava e Real Betis. Esta partida pode representar o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

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