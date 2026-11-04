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Como comprar ingressos para Slavia Praga x Villarreal: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Slavia Praga enfrenta o Villarreal na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O Slavia Praga recebe o Villarreal na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

No primeiro confronto da história entre os clubes, disputado na casa do time espanhol, a partida terminou em um movimentado empate por 2 a 2. O Villarreal levou a melhor no jogo de volta, vencendo por 2 a 0 em sua viagem a Praga, e tem vantagem no retrospecto do confronto.

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Slavia Praga x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Slavia Praga x Villarreal pela Champions League?

Slavia Praga x Villarreal começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

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Como comprar ingressos para Slavia Praga x Villarreal pela Champions League?

Estas são as principais opções para os torcedores que querem comprar ingressos para Slavia Praga x Villarreal pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Os torcedores podem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do Slavia Praga para os setores da torcida da casa ou pelos canais oficiais do Villarreal para os lugares destinados à torcida visitante, dependendo da condição de sócio e das etapas de prioridade por fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Slavia Praga x Villarreal pela Champions League?

Estas são as estimativas de preços para Slavia Praga x Villarreal pela Champions League da Uefa:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns para a torcida da casa: Custam aproximadamente de € 25 a € 70, dependendo do nível, da arquibancada e da categoria do jogo, com prioridade inicial para sócios e titulares de ingressos para a temporada.
  • Ingressos destinados à torcida visitante: Geralmente custam cerca de € 40 a € 60, em conformidade com os limites de preços da Uefa para ingressos de visitantes em competições europeias.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Entradas comuns / lugares atrás dos gols: Geralmente começam em torno de € 65 a € 85 para lugares nos setores superiores ou atrás dos gols.
  • Lugares nas laterais / premium: Custam, em média, de € 210 a € 350 ou mais, dependendo da oferta, da demanda e da localização exata do setor.

Slavia Praga x Villarreal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Slavia Praga e Villarreal

O Slavia Praga registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Fenerbahce na Champions League, e a equipe também empatou por 0 a 0 com o Hradec Kralove na Primeira Liga. A derrota por 2 a 0 para o Sabah FK representa seu único revés nessa sequência, enquanto as vitórias sobre o FC Zlin e o Viktoria Plzen mostram que o time mantém a capacidade de conquistar resultados no cenário nacional. Nessas cinco partidas, o Slavia marcou cinco gols e sofreu cinco.

O Villarreal chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma derrota por 4 a 3 para o Liverpool na Champions League, embora a equipe tenha vencido anteriormente o SSC Napoli por 3 a 1 na mesma competição. Um empate por 0 a 0 com o Elche e uma derrota por 1 a 0 para o Real Madrid no campeonato completam uma sequência que mostra que o Villarreal pode ameaçar adversários de elite, mas tem sofrido com a falta de regularidade. O Villarreal marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

SLP

SLP - Sequência

HRA
E0-0
FB
E2-2
BOL
E1-1
BRN
V4-0
JAB
V0-5
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIL

VIL - Sequência

LIV
D4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
D0-1
PSG
D0-6
Gol marcado (sofrido)
10/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Slavia Praga x Villarreal: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes em competições da Uefa, ambas na fase de grupos da Liga Europa, em outubro e novembro de 2017. O Villarreal venceu por 2 a 2 no primeiro encontro, disputado em sua casa, antes de conquistar uma vitória por 2 a 0 no jogo de volta, sediado pelo Slavia Praga. O Villarreal leva vantagem no retrospecto, com uma vitória e um empate nos dois confrontos registrados, tendo marcado quatro gols contra dois do Slavia.

Confrontos

Slavia PragaEmpateVillarreal
0
1
1
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
Liga Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
2
FJ
2Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

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