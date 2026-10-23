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Como comprar ingressos para Slavia Praga x Arsenal: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Slavia Praga enfrenta o Arsenal na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

Historicamente, o Arsenal leva ampla vantagem nos confrontos diretos contra o Slavia Praga, incluindo uma vitória por 3 a 0 na Fortuna Arena em novembro de 2025.

O Arsenal viaja a Praga em busca de uma reação após tropeços recentes nas competições nacionais e para dar sequência à sua campanha continental depois de um bom início nos jogos da fase de grupos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Slavia Praga x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Slavia Praga x Arsenal pela Champions League?

Slavia Praga x Arsenal começa na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

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Fortuna Arena

Como comprar ingressos para Slavia Praga x Arsenal pela Champions League?

Estas são as principais opções para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Slavia Praga e Arsenal:

  • Site oficial do Slavia Praga: Como mandante da partida na Fortuna Arena, em Praga, o Slavia Praga administra a distribuição inicial dos ingressos. A prioridade costuma ser dada a sócios do clube, titulares de ingressos de temporada e participantes do programa de fidelidade antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.
  • Site oficial do Arsenal: Para os torcedores que vão viajar, o Arsenal recebe uma cota oficial de ingressos para visitantes, disponibilizada por meio de seu portal de venda. A distribuição segue o Away Scheme do clube, o histórico de créditos por viagens e um sistema de sorteio para sócios elegíveis.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Slavia Praga x Arsenal pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Slavia Praga e Arsenal variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Setor comum da torcida mandante: Os preços costumam variar de € 85 a € 115 (com as faixas de entrada comuns começando em torno de € 85 a € 95).
  • Setor visitante (torcedores do Arsenal): Os preços costumam variar de € 95 a € 130.
  • Assentos premium / hospitalidade: Os preços geralmente ficam entre € 150 e € 250, normalmente com acesso a bufês antes do jogo e áreas de convivência.
  • Camarotes executivos: Espaços privativos para grupos custam entre € 500 e € 1.000 por jogo, dependendo das características do pacote e da inclusão de serviço de alimentação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

  • Ingressos comuns de revenda: Os preços variam conforme a demanda e geralmente começam acima do valor nominal, em aproximadamente € 270 a € 350 ou mais, dependendo do bloco exato de assentos.
  • Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Pacotes premium de hospitalidade e assentos com vista central privilegiada costumam custar mais de € 1.200 a € 1.600.

Slavia Praga x Arsenal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Slavia Praga e Arsenal

O Slavia Praga chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Lens, na Champions League. Desde então, venceu o Teplice por 2 a 0 e o Viktoria Plzen por 2 a 1 na Primeira Liga, além de golear o FK Varnsdorf por 5 a 1 na copa. Nesses cinco jogos, o Slavia marcou 14 gols e sofreu apenas seis.

O Arsenal venceu três de seus últimos cinco jogos, mas sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Brighton em sua partida mais recente pela Premier League. Antes desse revés, venceu o Sunderland por 2 a 0 no campeonato e bateu o SSC Napoli por 1 a 0 fora de casa pela Champions League. O Arsenal marcou oito gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos.

SLP

SLP - Sequência

VPL
V2-1
ZLI
V0-1
SAB
D2-0
HRA
E0-0
FB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ARS

ARS - Sequência

BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Slavia Praga x Arsenal: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu na Champions League, em novembro de 2025, quando o Arsenal venceu por 3 a 0 na Fortuna Arena. Os dois clubes também se enfrentaram duas vezes pela Liga Europa em abril de 2021: o Arsenal venceu por 4 a 0 em Praga, e o jogo de ida, no Emirates, terminou em 1 a 1. Nos cinco encontros registrados contra o Slavia Praga, o Arsenal soma quatro vitórias e um empate. A vitória por 7 a 0 pela Champions League, em outubro de 2007, foi o resultado mais expressivo desse histórico.

Confrontos

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Liga Europa
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FJ
Liga Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
FJ
Liga dos Campeões
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
FJ
1Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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