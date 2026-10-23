Historicamente, o Arsenal leva ampla vantagem nos confrontos diretos contra o Slavia Praga, incluindo uma vitória por 3 a 0 na Fortuna Arena em novembro de 2025.

O Arsenal viaja a Praga em busca de uma reação após tropeços recentes nas competições nacionais e para dar sequência à sua campanha continental depois de um bom início nos jogos da fase de grupos.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Slavia Praga x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Slavia Praga x Arsenal pela Champions League?

Slavia Praga x Arsenal começa na quarta-feira, 4 de novembro de 2026, na Fortuna Arena, em Praga.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Como comprar ingressos para Slavia Praga x Arsenal pela Champions League?

Estas são as principais opções para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Slavia Praga e Arsenal:

Site oficial do Slavia Praga: Como mandante da partida na Fortuna Arena, em Praga, o Slavia Praga administra a distribuição inicial dos ingressos. A prioridade costuma ser dada a sócios do clube, titulares de ingressos de temporada e participantes do programa de fidelidade antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.

Site oficial do Arsenal: Para os torcedores que vão viajar, o Arsenal recebe uma cota oficial de ingressos para visitantes, disponibilizada por meio de seu portal de venda. A distribuição segue o Away Scheme do clube, o histórico de créditos por viagens e um sistema de sorteio para sócios elegíveis.

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Slavia Praga x Arsenal pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Slavia Praga e Arsenal variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou em plataformas de revenda.

1. Canais oficiais dos clubes

Setor comum da torcida mandante: Os preços costumam variar de € 85 a € 115 (com as faixas de entrada comuns começando em torno de € 85 a € 95).

Setor visitante (torcedores do Arsenal): Os preços costumam variar de € 95 a € 130 .

Assentos premium / hospitalidade: Os preços geralmente ficam entre € 150 e € 250 , normalmente com acesso a bufês antes do jogo e áreas de convivência.

Camarotes executivos: Espaços privativos para grupos custam entre € 500 e € 1.000 por jogo, dependendo das características do pacote e da inclusão de serviço de alimentação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Os preços variam conforme a demanda e geralmente começam acima do valor nominal, em aproximadamente € 270 a € 350 ou mais , dependendo do bloco exato de assentos.

Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Pacotes premium de hospitalidade e assentos com vista central privilegiada costumam custar mais de € 1.200 a € 1.600 .

Slavia Praga x Arsenal pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Slavia Praga e Arsenal

O Slavia Praga chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Lens, na Champions League. Desde então, venceu o Teplice por 2 a 0 e o Viktoria Plzen por 2 a 1 na Primeira Liga, além de golear o FK Varnsdorf por 5 a 1 na copa. Nesses cinco jogos, o Slavia marcou 14 gols e sofreu apenas seis.

O Arsenal venceu três de seus últimos cinco jogos, mas sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Brighton em sua partida mais recente pela Premier League. Antes desse revés, venceu o Sunderland por 2 a 0 no campeonato e bateu o SSC Napoli por 1 a 0 fora de casa pela Champions League. O Arsenal marcou oito gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos.

Slavia Praga x Arsenal: histórico recente de confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu na Champions League, em novembro de 2025, quando o Arsenal venceu por 3 a 0 na Fortuna Arena. Os dois clubes também se enfrentaram duas vezes pela Liga Europa em abril de 2021: o Arsenal venceu por 4 a 0 em Praga, e o jogo de ida, no Emirates, terminou em 1 a 1. Nos cinco encontros registrados contra o Slavia Praga, o Arsenal soma quatro vitórias e um empate. A vitória por 7 a 0 pela Champions League, em outubro de 2007, foi o resultado mais expressivo desse histórico.