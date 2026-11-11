Como comprar ingressos para Sheffield United x West Ham United: preços da Championship, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Sheffield United recebe o West Ham United na sexta-feira, 4 de Desember de 2026, no Bramall Lane, em Sheffield.

O confronto oficial mais recente entre as duas equipes ocorreu em janeiro de 2024 e terminou empatado em 2 a 2 no Bramall Lane, pela Premier League. Antes disso, o West Ham venceu o Sheffield United por 2 a 0 no London Stadium, em setembro de 2023.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Sheffield United x West Ham United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Sheffield United x West Ham United pela Championship?

Sheffield United x West Ham United começa na sexta-feira, 4 de Desember de 2026, no Bramall Lane, em Sheffield.

Championship - Rodada 19 4 de dez. de 2026 - 15:00 Bramall Lane

Como comprar ingressos para Sheffield United x West Ham United pela Championship?

Para comprar ingressos para a partida entre Sheffield United e West Ham United pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode consultar diretamente a página oficial de ingressos do Sheffield United para a torcida da casa ou o site oficial do West Ham United para obter informações sobre os ingressos destinados à torcida visitante e as vendas para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sheffield United x West Ham United pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para a partida entre Sheffield United e West Ham United pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para adultos: Em geral, custam de £ 25 a £ 45 , dependendo do setor e da localização da arquibancada.

Em geral, custam de , dependendo do setor e da localização da arquibancada. Ingressos com desconto e para menores: Normalmente custam de £ 15 a £ 25.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos de revenda: Em geral, começam na faixa de £ 40 a £ 60 para assentos comuns nos setores superiores ou inferiores.

Em geral, começam na faixa de para assentos comuns nos setores superiores ou inferiores. Ingressos premium ou de alta demanda: Normalmente custam de £ 80 a £ 150 ou mais, dependendo da disponibilidade e da localização exata do assento.

Sheffield United x West Ham United pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Sheffield United e West Ham United

O Sheffield United chega a esta partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Preston North End. Antes disso, empatou em 1 a 1 com o Derby County, após vencer o Wrexham por 1 a 0. Nessas cinco partidas, o Sheffield United marcou sete gols e sofreu sete. A equipe venceu três dos últimos quatro jogos na liga.

O West Ham soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. Seu resultado mais recente foi um empate em 3 a 3 na casa do Cardiff City, após uma derrota por 3 a 1 em casa para o West Bromwich Albion. Antes, o West Ham venceu o Lincoln City por 6 a 0 fora de casa e o Swansea City por 1 a 0, também fora de casa. A equipe marcou 13 gols e sofreu 13 nessas cinco partidas.

Sheffield United x West Ham United: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em janeiro de 2024, quando Sheffield United e West Ham empataram em 2 a 2 no Bramall Lane, pela Premier League. Antes disso, o West Ham venceu por 2 a 0 no London Stadium, em setembro de 2023. Nos últimos cinco confrontos registrados, o West Ham leva vantagem, com três vitórias contra uma do Sheffield United, além de um empate. O West Ham marcou 11 gols nessas cinco partidas, contra cinco do Sheffield United.