O Sheffield United recebe o Burnley no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Bramall Lane, em Sheffield.

Na temporada 2024–25 da Championship, o Burnley venceu os dois jogos contra o Sheffield United pelo campeonato. Primeiro, ganhou por 2 a 0 no Boxing Day, no Bramall Lane, e depois conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 no Turf Moor, em abril de 2025. A sequência deu continuidade às duas vitórias expressivas do Burnley sobre o adversário na Premier League da temporada anterior: uma goleada por 5 a 0 em Lancashire e um triunfo por 4 a 1 em Sheffield.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sheffield United x Burnley, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Sheffield United x Burnley pela Championship?

Sheffield United x Burnley será disputado no Bramall Lane, em Sheffield, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 21 12 de dez. de 2026 - 10:00 Bramall Lane

Como comprar ingressos para Sheffield United x Burnley pela Championship?

Para comprar ingressos para Sheffield United x Burnley pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Os dois clubes vendem ingressos diretamente em seus canais oficiais de venda online: o site de ingressos do Sheffield United para os torcedores da casa e o site oficial do Burnley para os visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Championship quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sheffield United x Burnley pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Sheffield United x Burnley pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada comum para adultos (assentos padrão): de £ 25 a £ 45.

de £ 25 a £ 45. Ingressos com desconto e para menores (idosos, jovens adultos e menores de 18 anos): de £ 15 a £ 30.

de £ 15 a £ 30. Pacotes oficiais de hospitalidade e VIP para o dia do jogo: de £ 120 a mais de £ 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos padrão atrás do gol ou no anel superior: de £ 70 a £ 83.

de £ 70 a £ 83. Assentos nas laterais do campo e com vista privilegiada: de £ 95 a mais de £ 140.

de £ 95 a mais de £ 140. Pacotes de hospitalidade VIP e camarotes executivos (revenda): de £ 485 a mais de £ 650.

Sheffield United x Burnley pela Championship: Tudo o que você precisa saber

Momento de Sheffield United e Burnley

O Sheffield United venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos pela Championship. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Charlton Athletic, que encerrou uma sequência de duas vitórias. Antes disso, o Sheffield United havia vencido o Preston North End por 3 a 2 fora de casa e o Wrexham por 1 a 0 em casa. Nos cinco jogos, a equipe marcou sete gols e sofreu seis.

O Burnley perdeu três de seus últimos cinco jogos pela Championship e empatou os outros dois. Na partida mais recente, foi derrotado por 5 a 4 fora de casa pelo Cardiff City, depois de empatar por 1 a 1 em casa com o Queens Park Rangers. O Burnley também empatou por 0 a 0 fora de casa com o Portsmouth nessa sequência. A equipe marcou sete gols nos cinco jogos, mas sofreu nove, e seu desempenho defensivo é uma preocupação evidente.

Sheffield United x Burnley: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2025, quando o Burnley venceu o Sheffield United por 2 a 1 em uma partida da Championship no Turf Moor. Antes disso, o Sheffield United recebeu o Burnley em dezembro de 2024 e perdeu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Burnley leva clara vantagem, com quatro vitórias contra nenhuma do Sheffield United, com uma derrota nessa sequência ocorrendo em uma partida da Premier League. O Burnley marcou 14 gols nesses cinco jogos, contra seis do Sheffield United.