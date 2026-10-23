Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da Champions League de 2008, e ambos os jogos terminaram com vitória por 1 a 0 do visitante.

O Sporting CP chega para a partida invicto há cinco jogos, sequência que inclui uma vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League e uma goleada por 4 a 0 sobre o Rio Ave.

A GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League?

Shakhtar Donetsk x Sporting CP começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 12:45 Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League, que acontece em Stamford Bridge, em Londres, você tem algumas opções principais:

Venda oficial dos clubes: Consulte os sites oficiais do FC Shakhtar Donetsk e do Sporting CP para conferir a venda inicial de ingressos, as vendas para sócios e os ingressos disponibilizados diretamente pelas bilheterias.

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League variam conforme a compra seja feita pela venda oficial dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 45 a € 140 para lugares comuns nas arquibancadas superiores e inferiores.

Setores para sócios e por categoria: Os setores especiais reservados para sócios geralmente custam entre € 60 e € 160 , dependendo da proximidade exata com o campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Arquibancada superior e setores atrás dos gols: Os ingressos mais baratos nas plataformas de revenda custam a partir de cerca de € 50 a € 90 para lugares na arquibancada superior ou atrás dos gols.

Setores centrais nas laterais: Lugares nas faixas intermediária e superior ao longo das linhas laterais geralmente custam de € 100 a € 250 .

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium dos clubes e acesso a lounges executivos custam de € 160 a mais de € 400 , dependendo do que está incluído em cada pacote.

Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Shakhtar Donetsk e Sporting CP

O Shakhtar Donetsk soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e quatro sofridos. Suas duas partidas mais recentes foram vitórias na Premier League, por 3 a 0 sobre o LNZ Cherkasy e por 2 a 0 sobre o Chornomorets Odesa. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para o Polissya Zhytomyr, no fim de agosto.

O Sporting CP soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com dez gols marcados e três sofridos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também venceu o Rio Ave por 4 a 0 fora de casa. O Sporting não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições.

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: histórico recente de confrontos

Shakhtar Donetsk e Sporting CP já se enfrentaram duas vezes, ambas pela Champions League, em outubro e novembro de 2008. O visitante venceu em cada ocasião: o Shakhtar ganhou por 1 a 0 em Lisboa, e o Sporting venceu o jogo de volta por 1 a 0. O retrospecto está empatado, com uma vitória para cada clube, e este será o primeiro confronto entre eles em quase duas décadas.