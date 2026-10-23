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Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP: preços para a Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Shakhtar Donetsk enfrenta o Sporting CP na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da Champions League de 2008, e ambos os jogos terminaram com vitória por 1 a 0 do visitante.

O Sporting CP chega para a partida invicto há cinco jogos, sequência que inclui uma vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League e uma goleada por 4 a 0 sobre o Rio Ave.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League?

Shakhtar Donetsk x Sporting CP começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

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Liga dos Campeões - Rodada 4
Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League, que acontece em Stamford Bridge, em Londres, você tem algumas opções principais:

  • Venda oficial dos clubes: Consulte os sites oficiais do FC Shakhtar Donetsk e do Sporting CP para conferir a venda inicial de ingressos, as vendas para sócios e os ingressos disponibilizados diretamente pelas bilheterias.
  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League variam conforme a compra seja feita pela venda oficial dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 45 a € 140 para lugares comuns nas arquibancadas superiores e inferiores.
  • Setores para sócios e por categoria: Os setores especiais reservados para sócios geralmente custam entre € 60 e € 160, dependendo da proximidade exata com o campo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Arquibancada superior e setores atrás dos gols: Os ingressos mais baratos nas plataformas de revenda custam a partir de cerca de € 50 a € 90 para lugares na arquibancada superior ou atrás dos gols.
  • Setores centrais nas laterais: Lugares nas faixas intermediária e superior ao longo das linhas laterais geralmente custam de € 100 a € 250.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium dos clubes e acesso a lounges executivos custam de € 160 a mais de € 400, dependendo do que está incluído em cada pacote.

Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Shakhtar Donetsk e Sporting CP

O Shakhtar Donetsk soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e quatro sofridos. Suas duas partidas mais recentes foram vitórias na Premier League, por 3 a 0 sobre o LNZ Cherkasy e por 2 a 0 sobre o Chornomorets Odesa. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para o Polissya Zhytomyr, no fim de agosto.

O Sporting CP soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com dez gols marcados e três sofridos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também venceu o Rio Ave por 4 a 0 fora de casa. O Sporting não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições.

SHK

SHK - Sequência

LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
INT
D1-0
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SCP

SCP - Sequência

FAM
E1-1
ARO
E2-2
BRA
V1-3
RCL
V0-2
LAS
D2-3
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Shakhtar Donetsk x Sporting CP: histórico recente de confrontos

Shakhtar Donetsk e Sporting CP já se enfrentaram duas vezes, ambas pela Champions League, em outubro e novembro de 2008. O visitante venceu em cada ocasião: o Shakhtar ganhou por 1 a 0 em Lisboa, e o Sporting venceu o jogo de volta por 1 a 0. O retrospecto está empatado, com uma vitória para cada clube, e este será o primeiro confronto entre eles em quase duas décadas.

Confrontos

Shakhtar DonetskEmpateSporting
0
0
2
Liga dos Campeões
Sporting badge
Sporting
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting badge
Sporting
SCP
1
FJ
0Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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