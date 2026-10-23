Os dois clubes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da Champions League de 2008, e ambos os jogos terminaram com vitória por 1 a 0 do visitante.
O Sporting CP chega para a partida invicto há cinco jogos, sequência que inclui uma vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League e uma goleada por 4 a 0 sobre o Rio Ave.
A GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League?
Shakhtar Donetsk x Sporting CP começa na terça-feira, 3 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.
Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League?
Para comprar ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League, que acontece em Stamford Bridge, em Londres, você tem algumas opções principais:
- Venda oficial dos clubes: Consulte os sites oficiais do FC Shakhtar Donetsk e do Sporting CP para conferir a venda inicial de ingressos, as vendas para sócios e os ingressos disponibilizados diretamente pelas bilheterias.
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Sporting CP pela Champions League variam conforme a compra seja feita pela venda oficial dos clubes ou por plataformas de revenda:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 45 a € 140 para lugares comuns nas arquibancadas superiores e inferiores.
- Setores para sócios e por categoria: Os setores especiais reservados para sócios geralmente custam entre € 60 e € 160, dependendo da proximidade exata com o campo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:
- Arquibancada superior e setores atrás dos gols: Os ingressos mais baratos nas plataformas de revenda custam a partir de cerca de € 50 a € 90 para lugares na arquibancada superior ou atrás dos gols.
- Setores centrais nas laterais: Lugares nas faixas intermediária e superior ao longo das linhas laterais geralmente custam de € 100 a € 250.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções de hospitalidade premium dos clubes e acesso a lounges executivos custam de € 160 a mais de € 400, dependendo do que está incluído em cada pacote.
Shakhtar Donetsk x Sporting CP pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Shakhtar Donetsk e Sporting CP
O Shakhtar Donetsk soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e quatro sofridos. Suas duas partidas mais recentes foram vitórias na Premier League, por 3 a 0 sobre o LNZ Cherkasy e por 2 a 0 sobre o Chornomorets Odesa. A única derrota nessa sequência foi por 2 a 0 para o Polissya Zhytomyr, no fim de agosto.
O Sporting CP soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, com dez gols marcados e três sofridos. O resultado de maior destaque foi a vitória por 3 a 1 sobre o Galatasaray na Champions League. A equipe também venceu o Rio Ave por 4 a 0 fora de casa. O Sporting não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições.
Shakhtar Donetsk x Sporting CP: histórico recente de confrontos
Shakhtar Donetsk e Sporting CP já se enfrentaram duas vezes, ambas pela Champions League, em outubro e novembro de 2008. O visitante venceu em cada ocasião: o Shakhtar ganhou por 1 a 0 em Lisboa, e o Sporting venceu o jogo de volta por 1 a 0. O retrospecto está empatado, com uma vitória para cada clube, e este será o primeiro confronto entre eles em quase duas décadas.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
D
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
V
E
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
D
E
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
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D
D
|20
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|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
D
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
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|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D