O Shakhtar Donetsk recebe o Fenerbahce na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

Os confrontos oficiais de maior destaque entre os clubes ocorreram na terceira fase preliminar da Champions League de 2015/16. Depois de um empate sem gols por 0 a 0 em um jogo de ida equilibrado em Istambul, o Shakhtar venceu a volta por 3 a 0 e avançou.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Shakhtar Donetsk x Fenerbahce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League?

Shakhtar Donetsk x Fenerbahce começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre FC Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os sites oficiais do FC Shakhtar Donetsk e do Fenerbahçe SK para obter informações sobre eventuais ingressos destinados aos torcedores, fases de venda para sócios ou vendas gerais para seus jogos europeus.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League?

Estas são as estimativas de preços para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Fenerbahce pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 40 a € 110, dependendo do setor e da categoria.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setores padrão e superiores: A partir de aproximadamente € 125 a € 145 .

A partir de aproximadamente . Assentos premium, com vista lateral e em setores inferiores: Geralmente variam entre € 160 e € 330 .

Geralmente variam entre . Pacotes VIP e camarotes: Podem chegar a mais de € 550 a € 600+, dependendo da disponibilidade.

Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Shakhtar Donetsk x Fenerbahce: momento das equipes

O Shakhtar Donetsk registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com nove gols marcados e quatro sofridos. Seu jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão na Champions League, que encerrou uma sequência que incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas na Champions League e um triunfo por 2 a 1 sobre o FC Kolos Kovalivka no Campeonato Ucraniano. O Shakhtar havia vencido quatro partidas consecutivas antes da derrota para a Inter.

O Fenerbahce somou duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Slavia Praga na Champions League. Antes disso, sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Aston Villa em uma competição europeia, embora a vitória por 3 a 0 sobre o Alanyaspor na Super Lig tenha mostrado que a equipe pode ter bom desempenho no campeonato nacional. Nessas cinco partidas, o Fenerbahce marcou sete gols e sofreu onze.

Shakhtar Donetsk x Fenerbahce: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2022, quando o Fenerbahce venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 em um amistoso. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes nas preliminares da Champions League em 2015, com o Shakhtar vencendo por 3 a 0 em casa no jogo de volta após um empate sem gols na ida, em Istambul. Nos quatro confrontos registrados entre as equipes, o Fenerbahce tem uma vitória, o Shakhtar tem uma vitória e duas partidas terminaram empatadas.