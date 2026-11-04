O Shakhtar Donetsk recebe o Fenerbahce na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.
Os confrontos oficiais de maior destaque entre os clubes ocorreram na terceira fase preliminar da Champions League de 2015/16. Depois de um empate sem gols por 0 a 0 em um jogo de ida equilibrado em Istambul, o Shakhtar venceu a volta por 3 a 0 e avançou.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Shakhtar Donetsk x Fenerbahce, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League?
Shakhtar Donetsk x Fenerbahce começa na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, em Stamford Bridge, em Londres.
Como comprar ingressos para Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo da Champions League entre FC Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode consultar os sites oficiais do FC Shakhtar Donetsk e do Fenerbahçe SK para obter informações sobre eventuais ingressos destinados aos torcedores, fases de venda para sócios ou vendas gerais para seus jogos europeus.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League?
Estas são as estimativas de preços para o jogo entre Shakhtar Donetsk e Fenerbahce pela Champions League:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de aproximadamente € 40 a € 110, dependendo do setor e da categoria.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Setores padrão e superiores: A partir de aproximadamente € 125 a € 145.
- Assentos premium, com vista lateral e em setores inferiores: Geralmente variam entre € 160 e € 330.
- Pacotes VIP e camarotes: Podem chegar a mais de € 550 a € 600+, dependendo da disponibilidade.
Shakhtar Donetsk x Fenerbahce pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Shakhtar Donetsk x Fenerbahce: momento das equipes
O Shakhtar Donetsk registrou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com nove gols marcados e quatro sofridos. Seu jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão na Champions League, que encerrou uma sequência que incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o AEK Atenas na Champions League e um triunfo por 2 a 1 sobre o FC Kolos Kovalivka no Campeonato Ucraniano. O Shakhtar havia vencido quatro partidas consecutivas antes da derrota para a Inter.
O Fenerbahce somou duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Slavia Praga na Champions League. Antes disso, sofreu uma goleada por 6 a 0 para o Aston Villa em uma competição europeia, embora a vitória por 3 a 0 sobre o Alanyaspor na Super Lig tenha mostrado que a equipe pode ter bom desempenho no campeonato nacional. Nessas cinco partidas, o Fenerbahce marcou sete gols e sofreu onze.
Shakhtar Donetsk x Fenerbahce: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em abril de 2022, quando o Fenerbahce venceu o Shakhtar Donetsk por 1 a 0 em um amistoso. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes nas preliminares da Champions League em 2015, com o Shakhtar vencendo por 3 a 0 em casa no jogo de volta após um empate sem gols na ida, em Istambul. Nos quatro confrontos registrados entre as equipes, o Fenerbahce tem uma vitória, o Shakhtar tem uma vitória e duas partidas terminaram empatadas.