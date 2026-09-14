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Liga dos Campeões da Ásia
team-logoShabab Al-Ahli Dubai FC
team-logoTractor
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Como comprar ingressos para Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor: preços da AFC Champions League Elite, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Liga dos Campeões da Ásia

O Shabab Al-Ahli Dubai FC enfrenta o Tractor na AFC Champions League Elite. Veja como garantir seus ingressos

O Shabab Al Ahli recebe o Tractor no Rashid Stadium, em Dubai, na segunda-feira, 14 de setembro, com a partida começando às 20h no horário local, enquanto as duas equipes iniciam suas campanhas na AFC Champions League Elite 2026/27.

O Shabab Al Ahli chega embalado por uma forte temporada na UAE Pro League, tendo terminado como vice-campeão na última edição, enquanto o Tractor entra para o confronto como um dos times em melhor forma do Irã após uma campanha igualmente impressionante de segundo lugar na Persian Gulf Pro League.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar nesta abertura da AFC Champions League Elite, incluindo onde comprar e quanto custam os ingressos.

Quando é o pontapé inicial de Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor pela AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor terá pontapé inicial na AFC Champions League Elite, embora os detalhes sobre o local e o horário exato da partida não estejam confirmados nos dados disponíveis.

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Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 1

Onde comprar ingressos para Shabab Al Ahli x Tractor?

Os ingressos para Shabab Al Ahli x Tractor são vendidos oficialmente pela Platinumlist, a plataforma de bilheteria do estádio para eventos no Rashid Stadium, onde os torcedores podem selecionar diretamente a categoria de sua preferência para a partida.

Se as entradas no site oficial estiverem esgotadas, Ticombo é a sua melhor opção. A plataforma permite que os torcedores naveguem pelas listagens disponíveis para a partida e garantam um lugar mesmo depois de a cota oficial ter se esgotado.

Quanto custam os ingressos para Shabab Al Ahli x Tractor?

Os ingressos na Platinumlist, a plataforma oficial, partem de AED 30, com os preços subindo pela Zona A e até as categorias mais altas, dependendo de onde você quiser se sentar dentro do Rashid Stadium.

No mercado secundário, os ingressos da Ticombo estão disponíveis para torcedores que querem uma gama mais ampla de opções quando as entradas oficiais ficam limitadas, com os preços dependendo da categoria e da demanda.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor pela AFC Champions League Elite: tudo o que você precisa saber

Forma de Shabab Al-Ahli Dubai FC e Tractor

O Shabab Al-Ahli Dubai FC somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos pela Arabian Gulf League. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 contra o United FC, após uma derrota por 3 a 1 para o Al-Jazira. Antes desses resultados, a equipe engatou três vitórias seguidas, incluindo um triunfo por 5 a 1 sobre o Khorfakkan e uma vitória por 2 a 0 contra o Al-Dhafra. Ao longo desses cinco jogos, o time de Dubai marcou dez gols e sofreu cinco.

Os últimos cinco jogos do Tractor pela Persian Gulf Pro League renderam três vitórias, um empate e uma derrota. Sua partida mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para o Esteghlal Khuzestan, embora antes disso tivesse vencido duas partidas consecutivas, superando o Gol Gohar por 1 a 0 e o Chadormalu Ardakan SC por 2 a 0 fora de casa. Também conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Persepolis. O Tractor marcou quatro gols e sofreu um nesses cinco compromissos, mantendo três jogos sem sofrer gols.

ALA

ALA - Sequência

ALK
V1-5
ALD
V2-0
ALW
V0-1
ALJ
D1-3
UFC
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
TRA

TRA - Sequência

PER
V1-0
CHA
V0-2
SAQ
E0-0
GOL
V1-0
ESK
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Tractor: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu o Tractor por 3 a 0 fora de casa pela AFC Champions League Elite. Antes disso, os clubes empataram em 1 a 1 em Dubai em setembro de 2025, na mesma competição. Nos quatro encontros registrados, o Shabab Al-Ahli leva vantagem com duas vitórias contra uma do Tractor, além de um empate, tendo marcado oito gols contra três do Tractor.

Confrontos

Shabab Al-Ahli Dubai FCEmpateTractor
2
1
1
Liga dos Campeões da Ásia
Tractor badge
Tractor
TRA
0
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
Tractor badge
Tractor
TRA
1
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
Tractor badge
Tractor
TRA
2
FJ
Liga dos Campeões da Ásia
Tractor badge
Tractor
TRA
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
0
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4


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