Como comprar ingressos para Shabab Al-Ahli Dubai FC x Esteghlal: preços da Liga dos Campeões da AFC Elite, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

A Liga dos Campeões da AFC Elite reserva um confronto do Oriente Médio: o Shabab Al Ahli, campeão dos Emirados Árabes Unidos, recebe o gigante iraniano Esteghlal no Estádio Rashid, em Dubai. Os dois clubes têm grandes ambições continentais e torcidas apaixonadas em toda a Ásia.

A GOAL reúne as principais informações sobre datas, detalhes da partida e opções de ingressos para você garantir seu lugar e assistir ao jogo ao vivo.

Quando começa Shabab Al-Ahli Dubai FC x Esteghlal pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte a conferir perto do início do jogo para saber quais canais de TV e plataformas de streaming farão a transmissão.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 3 27 de out. de 2026 - 13:00

Onde comprar ingressos para Shabab Al Ahli x Esteghlal?

Os ingressos oficiais para os jogos do Shabab Al Ahli em casa pela Liga dos Campeões da AFC Elite são disponibilizados principalmente pelo portal oficial do clube e por plataformas autorizadas de venda de ingressos. Recomenda-se que os torcedores consultem primeiro os canais oficiais do clube quando as vendas ao público começarem.

Se os ingressos estiverem totalmente esgotados no vendedor oficial, plataformas de revenda como a Grintahub são uma opção.

Quanto custam os ingressos para Shabab Al Ahli x Esteghlal?

Os preços dos ingressos para os jogos da Liga dos Campeões da AFC Elite variam conforme a localização dos assentos, o setor do estádio e a demanda pela partida.

Na plataforma oficial de venda, os ingressos comuns para os setores de entrada geral costumam custar a partir de aproximadamente 30 SAR a 50 SAR.

Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais se esgotarem, a oferta no mercado passará a variar de acordo com a demanda dos torcedores. Em plataformas de revenda como a Grintahub, os ingressos para assentos comuns custam a partir de aproximadamente 100 SAR.

Para conseguir os ingressos mais baratos, seja rápido quando as vendas ao público começarem ou confira as opções disponíveis em plataformas de revenda confiáveis antes que os preços subam.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Esteghlal pela Liga dos Campeões da AFC Elite: Tudo o que você precisa saber

Momento de Shabab Al-Ahli Dubai FC e Esteghlal

O Shabab Al-Ahli Dubai FC registrou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Tractor por 1 a 0 pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 14 de setembro. Nesse período, também derrotou o Al-Dhafra por 2 a 0. A derrota por 3 a 1 para o Al-Jazira foi o pior resultado da sequência, na qual a equipe marcou cinco gols e sofreu quatro.

Nos últimos cinco jogos do Esteghlal, a solidez se destacou mais do que o brilho nas partidas nacionais: foram três empates e uma vitória na Liga Profissional do Golfo Pérsico antes do compromisso continental. A equipe venceu o Paykan por 1 a 0, empatou em 0 a 0 com Aluminium Arak e Foolad Khuzestan e ficou no 1 a 1 com o Persepolis. A vitória por 3 a 0 sobre o Al-Sadd pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em 14 de setembro, foi o destaque da sequência. Com ela, o time chegou a duas vitórias nos últimos cinco jogos, com cinco gols marcados e um sofrido.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Esteghlal: Retrospecto recente

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em partidas de placar apertado. O confronto mais recente, disputado em abril de 2017 com mando do Esteghlal, terminou em 1 a 1. Antes, em fevereiro daquele ano, o Shabab Al-Ahli Dubai FC venceu por 2 a 1 em casa. Nos dois encontros, cada equipe soma uma vitória e um empate, com o Shabab Al-Ahli levando ligeira vantagem no número de gols marcados.



