Shabab Al Ahli e Al Qadsiah se enfrentam em um importante jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC Elite. A partida, muito aguardada, promete ter muito em jogo e oferecer grandes emoções aos torcedores de toda a região.

A GOAL reúne todas as informações sobre a partida e os preços dos ingressos. Confira como garantir o seu lugar agora mesmo e apoiar seu time de perto.

Quando começa Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da AFC Elite?

As informações oficiais de transmissão de Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da AFC Elite ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início da partida para conferir o canal de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Shabab Al Ahli x Al Qadsiah?

A melhor maneira de garantir seu lugar é por meio dos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e do torneio. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro esses canais à medida que novos lotes forem disponibilizados antes do jogo.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, a plataforma de revenda Grintahub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra de ingressos para este confronto da Liga dos Campeões da AFC Elite na página dedicada à partida na Grintahub.

Quanto custam os ingressos para Shabab Al Ahli x Al Qadsiah?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto de torcedores que viajam para assistir ao jogo quanto dos torcedores locais. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida começam em SAR 30 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no nível inferior das arquibancadas.

Em plataformas de revenda como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente SAR 60 para ingressos de acesso geral. Comprar com antecedência é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente perto do dia da partida.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da AFC Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah

O Shabab Al-Ahli venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos, com campanha de três vitórias, nenhum empate e duas derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para o Sharjah na ADNOC Pro League, após uma derrota por 2 a 0 para o Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC Elite. Antes dessa sequência de derrotas, venceu o Al-Ain duas vezes e derrotou o Esteghlal por 2 a 0 na Liga dos Campeões da AFC Elite. Nesses cinco jogos, o Shabab Al-Ahli marcou nove gols e sofreu quatro.

O Al Qadsiah venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Al-Gharafa na Liga dos Campeões da AFC Elite, após vencer o Al Riyadh por 6 a 0 na Liga Saudita. A única derrota nessa sequência foi para o Al Hilal, por 3 a 2. O Qadsiah marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre os confrontos recentes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah. Mais informações sobre o histórico do confronto serão acrescentadas quando estiverem disponíveis.