O Shabab Al Ahli enfrenta o Al Qadsiah em uma partida importante da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia Elite. O confronto, muito aguardado, promete ter muito em jogo e proporcionar grandes momentos de futebol aos torcedores de toda a região.

A GOAL reúne todas as informações de que você precisa sobre a partida e os preços dos ingressos. Confira como garantir sua entrada agora e apoiar seu time favorito no estádio.

Quando começa Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da Ásia Elite?

As informações oficiais de transmissão de Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da Ásia Elite ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início da partida para saber os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo confirmados.

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 11:00

Onde comprar ingressos para Shabab Al Ahli x Al Qadsiah?

A melhor maneira de garantir seu lugar é pelos canais oficiais de venda de ingressos dos clubes e da competição. A recomendação aos torcedores é consultar primeiro esses canais, à medida que os ingressos forem disponibilizados antes do dia da partida.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, uma opção é a plataforma de revenda Grintahub. Na página dedicada aos ingressos para este confronto da Liga dos Campeões da Ásia Elite, você pode consultar os lugares disponíveis e concluir a compra.

Quanto custam os ingressos para Shabab Al Ahli x Al Qadsiah?

Encontrar o ingresso mais barato costuma ser a prioridade tanto dos torcedores que viajam quanto dos que moram na região. Nos canais oficiais dos clubes, os ingressos comuns para esta partida começam em acessíveis SAR 30 e geralmente chegam a SAR 150 para lugares no nível inferior das arquibancadas.

No mercado de revenda, em plataformas como a Grintahub, os preços começam em aproximadamente SAR 60 para ingressos comuns. Comprar logo é a melhor estratégia para garantir o menor preço antes que a procura aumente no dia da partida.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah pela Liga dos Campeões da Ásia Elite: tudo o que você precisa saber

Momento de Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah

O Shabab Al-Ahli venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, com campanha de três vitórias, nenhum empate e duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Sharjah na ADNOC Pro League, após outro revés por 2 a 0, diante do Al Hilal, na Liga dos Campeões da Ásia Elite. Antes dessas derrotas, venceu o Al-Ain duas vezes e o Esteghlal por 2 a 0 na Liga dos Campeões da Ásia Elite. Nesses cinco jogos, o Shabab Al-Ahli marcou nove gols e sofreu quatro.

O Al Qadsiah venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Al-Gharafa na Liga dos Campeões da Ásia Elite, após vencer o Al Riyadh por 6 a 0 na Saudi Pro League. A única derrota nessa sequência foi para o Al Hilal, por 3 a 2. O Al Qadsiah marcou 15 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre confrontos recentes entre Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.