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Como comprar ingressos para Sevilla x Real Betis: preços de LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Sevilla enfrenta o Real Betis em La Liga. Veja como garantir seus ingressos.

O Sevilla recebe o Real Betis no sábado, 21 de novembro de 2026, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

No confronto mais recente entre os dois pelo Campeonato Espanhol, em 1º de março de 2026, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida movimentada no Estádio Benito Villamarín. Antes disso, em novembro de 2025, o Real Betis venceu o Sevilla fora de casa por 2 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sevilla x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Sevilla x Real Betis pelo Campeonato Espanhol?

Sevilla x Real Betis acontece no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, no sábado, 21 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 13
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Como comprar ingressos para Sevilla x Real Betis pelo Campeonato Espanhol?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o clássico entre Sevilla e Real Betis pelo Campeonato Espanhol:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos: A forma mais direta e confiável de comprar ingressos autênticos é pelos canais oficiais de venda do Sevilla FC (quando joga em casa, no Ramón Sánchez Pizjuán) ou do Real Betis (para partidas no Benito Villamarín).

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos do Campeonato Espanhol quando os lotes de venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sevilla x Real Betis pelo Campeonato Espanhol?

Estes são os preços estimados dos ingressos para Sevilla x Real Betis pelo Campeonato Espanhol:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Os ingressos padrão, vendidos pelo preço original, geralmente custam de aproximadamente € 30 a € 150.
  • Pacotes de hospitalidade e VIP: Normalmente custam de € 350 a mais de € 500 por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda:

  • Anel superior, atrás do gol ou categoria 4: Os preços começam em torno de € 100 a € 230.
  • Categorias 1 e 2 ou setores inferiores nas laterais do campo: Os preços variam de € 250 a € 450.
  • Revenda de ingressos VIP ou premium: Pacotes premium de hospitalidade ou assentos centrais exclusivos frequentemente custam, em média, de € 400 a mais de € 1.000, devido à alta demanda local e à disponibilidade limitada.

Sevilla x Real Betis pelo Campeonato Espanhol: tudo o que você precisa saber

Momento de Sevilla e Real Betis

O Sevilla soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 1 para o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Antes, nessa mesma sequência, também foi derrotado por 3 a 1 pelo Barcelona. Um empate por 3 a 3 com o Levante e uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Deportivo de A Coruña foram seus únicos resultados positivos nesses cinco jogos. Nesse período, o Sevilla marcou seis gols e sofreu treze.

O Real Betis venceu três, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League, após vencer o FC Porto por 3 a 2 em competição europeia e o Osasuna por 5 a 2 pelo Campeonato Espanhol. Sua única derrota foi para o Barcelona, por 5 a 2. O Betis marcou onze gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

SEV

SEV - Sequência

LEV
E3-3
RMA
D4-1
OSA
V2-0
SHO
V0-3
GET
D3-1
Gol marcado (sofrido)
10/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

POR
V3-2
BAR
D2-5
FEY
V1-0
CEL
E0-0
MAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sevilla x Real Betis: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em março de 2026, quando Real Betis e Sevilla empataram por 2 a 2 em uma partida do Campeonato Espanhol no Estádio Benito Villamarín. Antes disso, em novembro de 2025, o Sevilla perdeu por 2 a 0 para o Betis no Ramón Sánchez Pizjuán. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Betis venceu dois, o Sevilla venceu um e dois terminaram empatados.

Confrontos

SevillaEmpateBétis
1
2
2
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Bétis
BET
2
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Sevilla
SEV
2
FJ
La Liga
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Sevilla
SEV
0
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2
FJ
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BET
2
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1
FJ
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Sevilla
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1
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Bétis
BET
0
FJ
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Bétis
BET
1
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Sevilla
SEV
1
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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