Como comprar ingressos para Sevilla x Osasuna: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Sevilla recebe o Osasuna na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.
Os confrontos entre as equipes no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán costumam ser equilibrados, com empates de poucos gols e vitórias do time da casa por um gol de diferença. No entanto, o Osasuna mostrou que pode surpreender os andaluzes ao vencer por 2 a 1 no encontro mais recente entre eles pelo campeonato.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sevilla x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Sevilla x Osasuna pela LaLiga?
Sevilla x Osasuna será disputado no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na segunda-feira, 26 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Sevilla x Osasuna pela LaLiga?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para Sevilla FC x CA Osasuna no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán:
1. Bilheteria oficial do clube
- Site oficial do Sevilla FC: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Sevilla FC é a opção mais confiável. Os ingressos são vendidos pelo preço original, sem acréscimos de revendedores.
- Bilheterias do estádio: Os ingressos comuns que ainda estiverem disponíveis podem ser comprados diretamente nas bilheterias (Taquillas) do Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán nos dias que antecedem a partida.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando os lotes de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Sevilla x Osasuna pela LaLiga?
Em jogos regulares da LaLiga, como Sevilla FC x CA Osasuna, os preços dos ingressos geralmente variam conforme o setor e a procura:
1. Preços dos canais oficiais do clube
Nos canais oficiais do Sevilla FC, os ingressos comuns pelo preço original normalmente custam:
- Atrás dos gols (Gol Norte / Gol Sur): € 30 a € 50
- Arquibancadas laterais (Fondo / Preferencia - setor superior): € 50 a € 75
- Arquibancadas laterais (Fondo / Preferencia - setor inferior / central): € 75 a mais de € 120
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos a preços que variam conforme a demanda:
- Ingressos mais baratos / entrada comum: aproximadamente € 50 a € 60
- Preço médio do ingresso: aproximadamente € 90 a € 150
- Pacotes VIP e de hospitalidade: a partir de aproximadamente € 220, podendo ultrapassar € 1.500 para acesso a lounges premium e assentos exclusivos.
Sevilla x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Sevilla e Osasuna
O Sevilla chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da LaLiga, período em que marcou cinco gols e sofreu seis. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 em casa para o Barcelona, embora antes disso tivesse vencido duas partidas seguidas pelo campeonato, contra o Valencia por 1 a 0 e o Deportivo de A Coruña pelo mesmo placar. A única outra derrota nessa sequência ocorreu contra o Atlético de Madrid no fim de agosto, também por 3 a 1.
A fase recente do Osasuna é difícil. A equipe de Ramis venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato, empatou um e perdeu três. A única vitória, sobre o Getafe, foi o único resultado positivo nesse período. O time não marcou gols nas últimas três partidas e sofreu quatro contra o Atlético de Madrid no jogo mais recente, em uma sequência na qual levou quinze gols em quatro jogos.
Sevilla x Osasuna: confrontos recentes
As equipes se enfrentaram mais recentemente em abril de 2026, quando o Osasuna recebeu o Sevilla e venceu por 2 a 1 pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado: duas vitórias para cada lado e um empate. Em casa, o Sevilla venceu esse confronto por 1 a 0 em novembro de 2025, mas também empatou por 1 a 1 em duas ocasiões distintas no Sánchez-Pizjuán.