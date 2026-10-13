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La Liga
team-logoSevilla
Estadio R. Sanchez Pizjuan
team-logoOsasuna
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Como comprar ingressos para Sevilla x Osasuna: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Osasuna
La Liga

Sevilla enfrenta o Osasuna em La Liga. Veja como garantir seus ingressos

O Sevilla recebe o Osasuna na segunda-feira, 26 de outubro de 2026, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.

Os confrontos entre as equipes no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán costumam ser equilibrados, com empates de poucos gols e vitórias do time da casa por um gol de diferença. No entanto, o Osasuna mostrou que pode surpreender os andaluzes ao vencer por 2 a 1 no encontro mais recente entre eles pelo campeonato.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sevilla x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Sevilla x Osasuna pela LaLiga?

Sevilla x Osasuna será disputado no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha, na segunda-feira, 26 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 10
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Como comprar ingressos para Sevilla x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Sevilla FC x CA Osasuna no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán:

1. Bilheteria oficial do clube

  • Site oficial do Sevilla FC: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Sevilla FC é a opção mais confiável. Os ingressos são vendidos pelo preço original, sem acréscimos de revendedores.
  • Bilheterias do estádio: Os ingressos comuns que ainda estiverem disponíveis podem ser comprados diretamente nas bilheterias (Taquillas) do Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán nos dias que antecedem a partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sevilla x Osasuna pela LaLiga?

Em jogos regulares da LaLiga, como Sevilla FC x CA Osasuna, os preços dos ingressos geralmente variam conforme o setor e a procura:

1. Preços dos canais oficiais do clube

Nos canais oficiais do Sevilla FC, os ingressos comuns pelo preço original normalmente custam:

  • Atrás dos gols (Gol Norte / Gol Sur): € 30 a € 50
  • Arquibancadas laterais (Fondo / Preferencia - setor superior): € 50 a € 75
  • Arquibancadas laterais (Fondo / Preferencia - setor inferior / central): € 75 a mais de € 120

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHuboferecem ingressos a preços que variam conforme a demanda:

  • Ingressos mais baratos / entrada comum: aproximadamente € 50 a € 60
  • Preço médio do ingresso: aproximadamente € 90 a € 150
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: a partir de aproximadamente € 220, podendo ultrapassar € 1.500 para acesso a lounges premium e assentos exclusivos.

Sevilla x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Sevilla e Osasuna

O Sevilla chega à partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos da LaLiga, período em que marcou cinco gols e sofreu seis. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 em casa para o Barcelona, embora antes disso tivesse vencido duas partidas seguidas pelo campeonato, contra o Valencia por 1 a 0 e o Deportivo de A Coruña pelo mesmo placar. A única outra derrota nessa sequência ocorreu contra o Atlético de Madrid no fim de agosto, também por 3 a 1.

A fase recente do Osasuna é difícil. A equipe de Ramis venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato, empatou um e perdeu três. A única vitória, sobre o Getafe, foi o único resultado positivo nesse período. O time não marcou gols nas últimas três partidas e sofreu quatro contra o Atlético de Madrid no jogo mais recente, em uma sequência na qual levou quinze gols em quatro jogos.

SEV

SEV - Sequência

VAL
V1-0
COR
V0-1
BAR
D1-3
AVL
D1-3
LEV
E3-3
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OSA

OSA - Sequência

ALA
D5-2
ESP
D0-2
ATM
D4-0
RAY
E1-1
BET
D5-2
Gol marcado (sofrido)
5/17
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Sevilla x Osasuna: confrontos recentes

As equipes se enfrentaram mais recentemente em abril de 2026, quando o Osasuna recebeu o Sevilla e venceu por 2 a 1 pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado: duas vitórias para cada lado e um empate. Em casa, o Sevilla venceu esse confronto por 1 a 0 em novembro de 2025, mas também empatou por 1 a 1 em duas ocasiões distintas no Sánchez-Pizjuán.

Confrontos

SevillaEmpateOsasuna
1
2
2
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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