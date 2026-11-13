O Sevilla recebe o Málaga no domingo, 6 de dezembro de 2026, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes ocorreram na temporada 2017/18 de La Liga. O último terminou com uma vitória apertada do Sevilla por 1 a 0 fora de casa, em La Rosaleda. Duelo anteriores entre os dois clubes também tiveram muita emoção, incluindo uma partida de seis gols que terminou com vitória do Málaga por 4 a 2 em maio de 2017.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sevilla x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Sevilla x Málaga por La Liga?

Sevilla x Málaga será disputado no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Como comprar ingressos para Sevilla x Málaga por La Liga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Sevilla e Málaga por La Liga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do Sevilla FC é a forma mais segura e autorizada de obter ingressos, especialmente nas vendas ao público em geral e nas cotas destinadas a sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de La Liga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Sevilla x Málaga por La Liga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Sevilla e Málaga por La Liga:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Normalmente variam de € 30 a € 120 .

Normalmente variam de . Hospitalidade oficial do clube: Em geral, os preços começam na faixa de € 200 a € 450 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Preços iniciais de aproximadamente € 60 a € 90

Preços iniciais de aproximadamente Assentos premium ou de alta procura: Os preços frequentemente começam na faixa de € 150 a € 350 ou mais.

Sevilla x Málaga por La Liga: tudo o que você precisa saber

Momento de Sevilla e Málaga

O Sevilla somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 1 a 3 para o Getafe em La Liga, e a equipe também perdeu por 4 a 1 para o Real Madrid nessa sequência. Os resultados positivos vieram com uma vitória por 2 a 0 sobre o Osasuna no campeonato e um triunfo diante do Sporting Hortaleza na Copa do Rei, enquanto o empate por 0 a 0 com o Deportivo Alavés foi seu resultado mais recente antes desta partida. O Sevilla marcou seis gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

O Málaga venceu uma vez, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas oficiais. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 1 a 2 para o Racing Santander no campeonato. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Real Betis e por 2 a 5 para a Real Sociedad nesse período. Uma vitória sobre o Sporting de Alcazar na Copa do Rei e um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alavés foram seus únicos resultados positivos. O Málaga marcou seis gols e sofreu treze nesses cinco jogos.

Sevilla x Málaga: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em fevereiro de 2018, quando o Sevilla venceu o Málaga por 1 a 0 fora de casa, em La Liga. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados por La Liga, o Sevilla leva vantagem, com quatro vitórias contra uma do Málaga. O Sevilla marcou nove gols nessas partidas, enquanto o Málaga fez sete.