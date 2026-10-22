No confronto mais recente pelo campeonato, em 14 de fevereiro de 2026, no Ramón Sánchez Pizjuán, as duas equipes empataram em 1 a 1 em uma partida disputada.

Antes desse empate, o Deportivo Alavés venceu o Sevilla por 1 a 0 em um confronto pela Copa do Rei, em dezembro de 2025.

Quando começa Sevilla x Deportivo Alavés por LaLiga?

Sevilla x Deportivo Alavés será disputado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 6 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Como comprar ingressos para Sevilla x Deportivo Alavés por LaLiga?

Para garantir ingressos para o próximo jogo de LaLiga entre Sevilla e Deportivo Alavés no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, há algumas opções principais, dependendo da antecedência com que você deseja comprar e de sua condição de sócio de um dos clubes:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: Você pode comprar ingressos comuns diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do Sevilla FC. As vendas geralmente são abertas ao público cerca de 5 a 7 dias antes do início da partida. Se os ingressos parecerem esgotados, vale consultar novamente cerca de 48 horas antes do jogo, quando detentores de ingressos de temporada frequentemente devolvem ao clube lugares que não usarão.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se as opções oficiais dos clubes estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam. Os preços podem variar na revenda entre torcedores, então confira os termos e condições da plataforma em que você vai comprar.

Quanto custam os ingressos para Sevilla x Deportivo Alavés por LaLiga?

Veja os preços dos ingressos para Sevilla x Deportivo Alavés por LaLiga, tanto nos canais oficiais dos clubes quanto no mercado de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Entrada comum / assentos básicos: Os ingressos comuns geralmente custam de € 30 a € 90 , dependendo do setor e do bloco do estádio.

Tribuna principal (Preferencia): Os assentos especiais nas áreas inferiores ou centrais da tribuna principal, com visão coberta, custam de € 90 a mais de € 250 .

Pacotes VIP e de hospitalidade: Os pacotes executivos oficiais, com assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação, geralmente custam de € 150 a mais de € 500 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Menores preços na revenda: Os preços iniciais para este jogo ficam em torno de € 40 a € 55 para lugares no anel superior ou atrás dos gols.

Preço médio de mercado: Em média, cerca de € 195 a € 210 nos diferentes setores do estádio.

Revenda de lugares nas laterais e assentos especiais: Os lugares mais bem posicionados nas laterais do campo ou nos anéis inferiores geralmente custam de € 125 a mais de € 240 , dependendo da disponibilidade e da demanda mais perto do dia do jogo.

Sevilla x Deportivo Alavés por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Sevilla e Deportivo Alavés

O Sevilla chega a este jogo com uma campanha recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu um amistoso para o Aston Villa por 3 a 1, depois de ter sido derrotado pelo Barcelona pelo mesmo placar em LaLiga. Pelo lado positivo, venceu o Deportivo de A Coruna por 1 a 0 fora de casa e o Valencia por 1 a 0 em casa em jogos consecutivos do campeonato. Nessas cinco partidas, o Sevilla marcou quatro gols e sofreu oito.

O Deportivo Alavés também tem oscilado, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos de LaLiga. Sua partida mais recente terminou em empate sem gols com o Athletic Bilbao, enquanto a derrota por 1 a 0 para o Valencia foi seu resultado mais pesado. A vitória por 5 a 2 sobre o Osasuna foi o destaque dessa sequência. A equipe visitante marcou oito gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Sevilla x Deportivo Alavés: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em fevereiro de 2026, quando Sevilla e Deportivo Alavés empataram em 1 a 1 em uma partida de LaLiga no Ramón Sánchez Pizjuán. Antes disso, o Deportivo Alavés venceu o Sevilla por 1 a 0 na Copa do Rei, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, cada equipe conquistou duas vitórias, houve um empate e a diferença de gols marcados entre elas é pequena.