As duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA acontecem em novembro. Depois de perder por 2 a 1 para a Grécia e para a Holanda em Belgrado, a Sérvia espera que a terceira tentativa em casa seja a da vitória, quando receber a Alemanha na sexta-feira, 13 de novembro. Você já pode comprar ingressos para esse confronto decisivo.

A Sérvia precisou lutar muito para permanecer na Liga A na edição anterior da Liga das Nações da UEFA. Após terminar em terceiro lugar no grupo, superou a Áustria em dois jogos para evitar o rebaixamento. A seleção sérvia precisará voltar a mostrar essa capacidade de reação depois de um início de campanha instável.

A Alemanha de Jurgen Klopp também começou sua campanha na Liga das Nações da UEFA em ritmo lento e tentará encerrá-la em alta. Depois do desafio em Belgrado, a equipe fecha sua participação no grupo com um confronto em casa contra a Holanda, em 16 de novembro.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando será Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA?

Sérvia x Alemanha será disputado no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, na sexta-feira, 13 de novembro, com início previsto para as 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Como comprar ingressos para Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos para Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA são distribuídos principalmente pelos canais de venda da Federação de Futebol da Sérvia (FSS) e, em geral, são disponibilizados algumas semanas antes do evento, com até um mês de antecedência.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA?

Os preços oficiais dos ingressos para Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA geralmente variam de 1.000 RSD a mais de 4.000 RSD (aproximadamente de € 8,50 a mais de € 35) nas categorias comuns. Os setores VIP premium custam significativamente mais.

Arquibancada Norte (Sever) : Atrás do gol; local da principal torcida organizada. Setor barulhento, com atmosfera intensa. (Preço: aproximadamente 1.000 RSD (€ 8,50)

: Atrás do gol; local da principal torcida organizada. Setor barulhento, com atmosfera intensa. (Preço: aproximadamente 1.000 RSD (€ 8,50) Arquibancada Sul (Jug) : Atrás do gol oposto; setor comum de entrada geral ou destinado à torcida visitante, dependendo da organização da partida. (Preço: aproximadamente 1.000 RSD (€ 8,50)

: Atrás do gol oposto; setor comum de entrada geral ou destinado à torcida visitante, dependendo da organização da partida. (Preço: aproximadamente 1.000 RSD (€ 8,50) Arquibancada Leste (Istok) : Assentos na lateral do campo; setores comuns para famílias e com vista lateral, divididos entre Leste Lateral e Leste Central. (Preço: aproximadamente 2.000 a 3.000 RSD ou € 17 a € 25)

: Assentos na lateral do campo; setores comuns para famílias e com vista lateral, divididos entre Leste Lateral e Leste Central. (Preço: aproximadamente 2.000 a 3.000 RSD ou € 17 a € 25) Arquibancada Oeste (Zapad) : Arquibancada principal na lateral do campo; abriga os setores centrais premium, os túneis dos jogadores e a tribuna de imprensa. (Preço: aproximadamente 3.000 a 4.000 ou € 25 a € 35)

: Arquibancada principal na lateral do campo; abriga os setores centrais premium, os túneis dos jogadores e a tribuna de imprensa. (Preço: aproximadamente 3.000 a 4.000 ou € 25 a € 35) Setores VIP / Lounges: Camarotes premium e setores centrais superiores cobertos da arquibancada Oeste. (Preço: aproximadamente 8.000 RSD ou mais, ou € 70 ou mais)

À medida que a partida se aproximar, acompanhe os sites oficiais da seleção para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadion Rajko Mitić

O Stadion Rajko Mitić, amplamente conhecido pelo lendário apelido Marakana, é o coração histórico do futebol sérvio. Localizado em Belgrado, é a imponente casa do Estrela Vermelha de Belgrado e da seleção sérvia. Famoso por sua atmosfera fervorosa, é um dos estádios mais intimidadores da Europa.

Muito antes da construção da estrutura atual, o local pertencia ao SK Jugoslavija e abrigava um estádio de madeira com capacidade para 20.000 pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, o clube foi dissolvido, e o recém-criado Estrela Vermelha de Belgrado assumiu o estádio em 1945.

Para acomodar a torcida do Estrela Vermelha, que crescia rapidamente, o antigo estádio foi demolido em 1959. Para construir uma enorme estrutura em formato de arena sem que os custos disparassem, os engenheiros escavaram o terreno a 12 metros de profundidade, criando uma área rebaixada para as arquibancadas.

O estádio foi inaugurado oficialmente em 1963, ainda inacabado. Quando ficou totalmente pronto, no ano seguinte, suas enormes arquibancadas podiam receber até 110.000 espectadores. Na década de 1990, normas de segurança levaram à retirada dos setores em que o público assistia aos jogos em pé, substituídos por arquibancadas inteiramente equipadas com assentos. Com isso, a capacidade caiu para 55.538 pessoas.

Em dezembro de 2014, o estádio recebeu oficialmente o nome de Rajko Mitić, lendário primeiro capitão do Estrela Vermelha.

Momentos marcantes no Stadion Rajko Mitić

Estrela Vermelha x Ferencváros (1975) : Esta semifinal da Recopa Europeia estabeleceu o recorde oficial de público do estádio, com 110.000 pessoas, embora estimativas indiquem que até 116.000 tenham comparecido.

: Esta semifinal da Recopa Europeia estabeleceu o recorde oficial de público do estádio, com 110.000 pessoas, embora estimativas indiquem que até 116.000 tenham comparecido. Ajax x Juventus (final da Copa dos Campeões Europeus de 1973) : Um gol de Johnny Rep no início da partida garantiu o troféu ao lendário Ajax de Cruyff.

: Um gol de Johnny Rep no início da partida garantiu o troféu ao lendário Ajax de Cruyff. Tchecoslováquia x Alemanha Ocidental (final da Eurocopa de 1976): A partida entrou para a história quando o astro tcheco Antonín Panenka deu uma cavadinha no meio do gol no pênalti da vitória, dando origem à famosa cobrança à Panenka.

A origem de “Marakana”: O estádio ganhou o apelido porque seu tamanho impressionante e o futebol bonito e fluido praticado pelo Estrela Vermelha e pela seleção iugoslava lembravam o famoso Maracanã, no Rio de Janeiro.

Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Sérvia x Alemanha: retrospecto recente

Ranking da Fifa: Sérvia (40ª) x Alemanha (12ª)

O ano de 2026 tem sido difícil para a Sérvia e começou com uma derrota por 3 a 0 para a Espanha em março. A equipe venceu um amistoso contra a Arábia Saudita por 2 a 1 em casa, mas, desde então, sofreu quatro derrotas consecutivas, incluindo os dois primeiros jogos na Liga das Nações da UEFA, contra Grécia e Holanda.

Nem mesmo a chegada de Jurgen Klopp impediu que a sequência da Alemanha sem vitórias aumentasse. A surpreendente derrota em casa para a Grécia na Liga das Nações da UEFA significou que a equipe não havia vencido nenhum dos últimos quatro jogos internacionais, sequência iniciada com a derrota por 2 a 1 para o Equador na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A derrota para os gregos também marcou a primeira vez em 14 jogos internacionais que a Alemanha passou em branco.

Sérvia x Alemanha: histórico recente de confrontos diretos

A Alemanha leva vantagem sobre a Sérvia: são 16 vitórias, 5 empates e 8 derrotas em 29 confrontos anteriores. Esse retrospecto reúne os registros estatísticos da Alemanha Ocidental, da Iugoslávia e de Sérvia e Montenegro. No total, a Alemanha marcou 50 gols, contra 34 da Sérvia.

O último encontro entre Sérvia e Alemanha aconteceu em março de 2019. O amistoso internacional terminou empatado por 1 a 1 na Volkswagen Arena, em Wolfsburg.

Luka Jović abriu o placar para a Sérvia, e Leon Goretzka empatou para os anfitriões na metade do segundo tempo, com uma finalização potente depois de entrar como substituto.