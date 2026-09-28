Como comprar ingressos para Sérvia x Alemanha: preços da Liga das Nações da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

As duas últimas rodadas da fase de liga da UEFA Nations League acontecem em novembro. Depois de derrotas por 2 a 1 para Grécia e Holanda em Belgrado, a Sérvia espera que a terceira vez dê certo em casa, quando receber a Alemanha na sexta-feira, 13 de novembro. Você já pode garantir seus ingressos para esse confronto vital hoje mesmo.

A Sérvia precisou lutar muito para manter seu status na Liga A na edição anterior da UEFA Nations League. Depois de terminar em terceiro no grupo, superou a Áustria em dois jogos para evitar o rebaixamento. Os 'Orlovi' (As Águias) vão precisar encontrar novamente seu espírito de luta após um início instável de campanha.

A Alemanha de Jurgen Klopp também começou sua campanha na UEFA Nations League de forma lenta e tentará terminar em alta. Depois do teste em Belgrado, encerra a campanha do grupo com um duelo em casa contra a Holanda, em 16 de novembro.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para Sérvia x Alemanha pela UEFA Nations League, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre Sérvia e Alemanha pela UEFA Nations League?

Sérvia x Alemanha acontece no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, na sexta-feira, 13 de outubro, com início previsto para 20h45 (CET).

Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Como comprar ingressos para Sérvia x Alemanha pela UEFA Nations League

Os ingressos para o jogo entre Sérvia e Alemanha pela UEFA Nations League são distribuídos principalmente pelos canais de venda da Federação de Futebol da Sérvia (FSS) e geralmente são disponibilizados algumas semanas, ou até um mês, antes do evento.

Se estiver buscando lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Sérvia x Alemanha pela UEFA Nations League?

Os preços oficiais dos ingressos para Sérvia x Alemanha pela UEFA Nations League geralmente variam de 1.000 RSD a 4.000+ RSD, aproximadamente € 8,50 a € 35+, para as categorias padrão, enquanto as áreas VIP premium custam significativamente mais.

Arquibancada Norte (Sever) - Atrás do gol, casa do principal grupo ultra. Zona barulhenta e de atmosfera intensa. (Preço: cerca de 1.000 RSD (€ 8,50)

Arquibancada Sul (Jug) - Atrás do gol oposto, setor padrão de admissão geral/alocação para torcida visitante, dependendo da configuração da partida. (Preço: cerca de 1.000 RSD (€ 8,50)

Arquibancada Leste (Istok) - Assentos laterais, setores padrão para famílias e visão lateral, divididos entre East Side e East Central. (Preço: cerca de 2.000 a 3.000 RSD, ou € 17 a € 25)

Arquibancada Oeste (Zapad) - Arquibancada principal lateral, com os setores centrais premium, túneis dos jogadores e a tribuna de imprensa. (Preço: cerca de 3.000 a 4.000, ou € 25 a € 35)

Níveis VIP / Lounges - Camarotes premium de hospitalidade e setores centrais superiores cobertos na arquibancada Oeste. (Preço: cerca de 8.000+ RSD, ou € 70+)

Fique de olho nos sites oficiais da seleção mais perto da data para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadion Rajko Mitić

O Stadion Rajko Mitić, amplamente conhecido por seu lendário apelido Marakana, é o coração histórico do futebol sérvio. Localizado em Belgrado, serve como a imponente fortaleza do Estrela Vermelha de Belgrado e da seleção sérvia. Famoso por sua atmosfera de caldeirão, é um dos palcos mais intimidadores da Europa.

Muito antes de a estrutura moderna existir, o local pertencia ao SK Jugoslavija, com um estádio de madeira para 20.000 pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, o clube foi dissolvido, e o recém-formado Estrela Vermelha de Belgrado assumiu o estádio em 1945.

Para acomodar a torcida em explosão do Estrela Vermelha, o antigo estádio foi demolido em 1959. Para construir uma estrutura gigantesca em formato de tigela sem fazer os custos dispararem, os engenheiros escavaram 12 metros no solo para criar uma cratera profunda de arquibancadas.

O estádio inacabado foi inaugurado oficialmente em 1963 e, quando ficou totalmente pronto no ano seguinte, suas enormes arquibancadas podiam receber até 110.000 espectadores. Regulamentos de segurança nos anos 1990 forçaram a remoção das áreas para torcedores em pé em favor de arquibancadas totalmente com assentos. Isso reduziu a capacidade para 55.538.

Em dezembro de 2014, o estádio foi oficialmente renomeado em homenagem a Rajko Mitić, lendário primeiro capitão do Estrela Vermelha.

Momentos memoráveis no Stadion Rajko Mitić

Estrela Vermelha x Ferencváros (1975) : esta semifinal da Recopa Europeia estabeleceu o recorde oficial de público de todos os tempos do estádio, com 110.000 pessoas, embora estimativas sugiram que até 116.000 tenham sido acomodadas.

Ajax x Juventus (final da Copa dos Campeões Europeus de 1973) : o gol cedo de Johnny Rep garantiu o troféu para o lendário time do Ajax de Cruyff.

Tchecoslováquia x Alemanha Ocidental (final da Euro 1976) : esta partida foi eternizada quando a estrela tcheca Antonín Panenka cobrou com categoria o pênalti da vitória no meio do gol, dando origem ao famoso pênalti de 'cavadinha' conhecido como 'Panenka'.

A origem de 'Marakana': o estádio ganhou seu apelido porque seu tamanho impressionante e o futebol fluido e bonito jogado pelo Estrela Vermelha e pela seleção iugoslava espelhavam o famoso Maracanã, do Rio de Janeiro.

Sérvia x Alemanha pela UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Sérvia x Alemanha: momento recente

Ranking da FIFA: Sérvia (#40) x Alemanha (#12)

Tem sido um 2026 difícil para a Sérvia, que começou com uma derrota por 3 a 0 para a Espanha em março. A equipe até conseguiu uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre a Arábia Saudita em casa, mas desde então sofreu quatro tropeços seguidos, incluindo as duas derrotas nas rodadas de abertura da UEFA Nations League contra Grécia e Holanda.

Nem mesmo a chegada de Jurgen Klopp impediu que a sequência sem vitórias da Alemanha aumentasse. A surpreendente derrota em casa para a Grécia na UEFA Nations League significou que a equipe não havia conquistado uma vitória em quatro partidas internacionais seguidas, uma sequência que começou com a derrota por 2 a 1 na fase de grupos para o Equador na Copa do Mundo da FIFA de 2026. A tragédia grega também foi a primeira vez que a Alemanha passou em branco em 14 jogos internacionais.

Sérvia x Alemanha: retrospecto recente do confronto

A Alemanha leva vantagem sobre a Sérvia, com 16 vitórias, 5 empates e 8 derrotas em 29 encontros anteriores. Esse retrospecto incorpora os legados estatísticos combinados de Alemanha Ocidental, Iugoslávia e Sérvia e Montenegro. No geral, a Alemanha marcou 50 gols contra 34 da Sérvia.

O último encontro entre Sérvia e Alemanha aconteceu em março de 2019. O amistoso internacional terminou em 1 a 1 na Volkswagen Arena, em Wolfsburg.

Luka Jović abriu o placar para a Sérvia, e Leon Goretzka empatou no meio do segundo tempo para os mandantes, com uma finalização forte após sair do banco de reservas.

UEFA Nations League A Grp. 2 Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Grécia GRÉ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Países Baixos HOL 2 1 1 0 3 2 +1 4 V E 3 Alemanha ALE 2 0 1 1 1 2 -1 1 D E 4 Sérvia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



