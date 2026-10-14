Como comprar ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Schalke 04 recebe o RB Leipzig no sábado, 31 de outubro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Nos últimos confrontos entre as equipes pelo campeonato antes do período em que o Schalke ficou fora da primeira divisão, o Leipzig teve uma sequência de bons resultados, incluindo uma vitória por 4 a 2 na Red Bull Arena e outra por 6 a 1 em Gelsenkirchen na temporada 2022/23. A vitória mais recente do Schalke sobre o Leipzig em uma partida oficial foi por 1 a 0, fora de casa, em janeiro de 2023.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga?

Schalke 04 x RB Leipzig começa no sábado, 31 de outubro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Bundesliga - Rodada 8 31 de out. de 2026 - 10:30 VELTINS-Arena

Como comprar ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga?

Há algumas opções principais para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Schalke 04 e RB Leipzig:

1. Canais oficiais do clube

Loja oficial de ingressos do S04: A compra pode ser feita diretamente pela plataforma online oficial do Schalke 04. Vale lembrar que os sócios do clube têm prioridade na compra e que, devido à enorme torcida do Schalke, os ingressos para jogos de grande procura frequentemente se esgotam nessa fase exclusiva, antes de serem disponibilizados ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre FC Schalke 04 e RB Leipzig variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais ou no mercado de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Setor em pé (área para assistir em pé / setor da torcida): € 15 a € 20 para torcedores no setor da torcida mandante atrás do gol.

Arquibancadas comuns (categorias 3 e 4, anel superior): € 26 a € 45 para setores do anel superior e com vista a partir dos cantos do estádio.

Arquibancadas comuns (categorias 1 e 2, anéis inferior e intermediário): € 50 a € 62 para lugares privilegiados ao longo das laterais do campo.

Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a mais de € 400 para acesso exclusivo a lounges e assentos premium acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial pelo clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos mais baratos / anel superior: Preços a partir de cerca de € 35 a € 75 , dependendo da disponibilidade no momento e das oscilações da demanda.

Preço médio no mercado de revenda: Geralmente varia de € 250 a mais de € 350 para assentos comuns, à medida que se aproxima o dia desse jogo de grande procura.

Revenda de ingressos premium no anel inferior e VIP:€ 500 a mais de € 1.000 , dependendo do setor específico, da proximidade do campo e da escassez de ingressos.

Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Schalke 04 e RB Leipzig

O Schalke somou sete pontos em seus últimos cinco jogos por todas as competições, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Oberhausen em um amistoso, enquanto seu último resultado na Bundesliga foi um empate por 0 a 0 com o Elversberg. A derrota por 3 a 0 para o Augsburg na estreia segue sendo seu único revés pelo campeonato nessa sequência, e os empates e as vitórias consecutivos desde então apontam para uma equipe que está se adaptando à primeira divisão.

O Leipzig venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas por todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen pela Bundesliga, após uma vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV pelo campeonato. Nessas cinco partidas, o Leipzig marcou dez gols e sofreu oito, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.

Schalke 04 x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2023, quando o Leipzig venceu por 4 a 2 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Leipzig dominou, com quatro vitórias contra uma do Schalke. O Leipzig marcou 18 gols e sofreu apenas cinco nessas cinco partidas, enquanto a única vitória do Schalke foi por 1 a 0, em janeiro de 2023.