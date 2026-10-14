Como comprar ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Schalke 04 recebe o RB Leipzig no sábado, 31 de outubro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.
Nos últimos confrontos entre as equipes pelo campeonato antes do período em que o Schalke ficou fora da primeira divisão, o Leipzig teve uma sequência de bons resultados, incluindo uma vitória por 4 a 2 na Red Bull Arena e outra por 6 a 1 em Gelsenkirchen na temporada 2022/23. A vitória mais recente do Schalke sobre o Leipzig em uma partida oficial foi por 1 a 0, fora de casa, em janeiro de 2023.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga?
Schalke 04 x RB Leipzig começa no sábado, 31 de outubro de 2026, na VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.
Como comprar ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga?
Há algumas opções principais para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre FC Schalke 04 e RB Leipzig:
1. Canais oficiais do clube
- Loja oficial de ingressos do S04: A compra pode ser feita diretamente pela plataforma online oficial do Schalke 04. Vale lembrar que os sócios do clube têm prioridade na compra e que, devido à enorme torcida do Schalke, os ingressos para jogos de grande procura frequentemente se esgotam nessa fase exclusiva, antes de serem disponibilizados ao público geral.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre FC Schalke 04 e RB Leipzig variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais ou no mercado de revenda:
1. Canais oficiais do clube
- Setor em pé (área para assistir em pé / setor da torcida): € 15 a € 20 para torcedores no setor da torcida mandante atrás do gol.
- Arquibancadas comuns (categorias 3 e 4, anel superior): € 26 a € 45 para setores do anel superior e com vista a partir dos cantos do estádio.
- Arquibancadas comuns (categorias 1 e 2, anéis inferior e intermediário): € 50 a € 62 para lugares privilegiados ao longo das laterais do campo.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: € 150 a mais de € 400 para acesso exclusivo a lounges e assentos premium acolchoados.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial pelo clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Revenda de ingressos mais baratos / anel superior: Preços a partir de cerca de € 35 a € 75, dependendo da disponibilidade no momento e das oscilações da demanda.
- Preço médio no mercado de revenda: Geralmente varia de € 250 a mais de € 350 para assentos comuns, à medida que se aproxima o dia desse jogo de grande procura.
- Revenda de ingressos premium no anel inferior e VIP:€ 500 a mais de € 1.000, dependendo do setor específico, da proximidade do campo e da escassez de ingressos.
Schalke 04 x RB Leipzig pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Schalke 04 e RB Leipzig
O Schalke somou sete pontos em seus últimos cinco jogos por todas as competições, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Oberhausen em um amistoso, enquanto seu último resultado na Bundesliga foi um empate por 0 a 0 com o Elversberg. A derrota por 3 a 0 para o Augsburg na estreia segue sendo seu único revés pelo campeonato nessa sequência, e os empates e as vitórias consecutivos desde então apontam para uma equipe que está se adaptando à primeira divisão.
O Leipzig venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas por todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen pela Bundesliga, após uma vitória por 5 a 0 sobre o Hamburger SV pelo campeonato. Nessas cinco partidas, o Leipzig marcou dez gols e sofreu oito, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto sua vulnerabilidade defensiva.
Schalke 04 x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2023, quando o Leipzig venceu por 4 a 2 em casa, pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Leipzig dominou, com quatro vitórias contra uma do Schalke. O Leipzig marcou 18 gols e sofreu apenas cinco nessas cinco partidas, enquanto a única vitória do Schalke foi por 1 a 0, em janeiro de 2023.