Como comprar ingressos para San Lorenzo x Newell's Old Boys: preços da Liga Profesional, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O San Lorenzo de Almagro recebe o Newell's Old Boys no Estadio Pedro Bidegain, conhecido em toda a Argentina como El Nuevo Gasómetro, no sábado, 24 de outubro de 2026. O início da partida está marcado para as 19h15 ART (horário local).

Quando começa San Lorenzo x Newell's Old Boys pela Liga Profesional?

Campeonato Argentino - Rodada 14 24 de out. de 2026 - 18:15

Como comprar ingressos para San Lorenzo x Newell's Old Boys

Venda oficial online ( aplicativo do San Lorenzo ): Os sócios do clube ( socios ) têm prioridade para reservar lugares nas arquibancadas populares ( populares ) ou comprar assentos com desconto nas arquibancadas com cadeiras ( plateas ). Os ingressos restantes são disponibilizados online ao público geral ( invitados ) de 48 a 72 horas antes do início da partida.

Bilheterias físicas: Os ingressos físicos podem ser comprados antecipadamente na sede do clube em Boedo (Avenida La Plata 1782), nos dias que antecedem o jogo, ou diretamente nas bilheterias do estádio, nas avenidas Varela e Perito Moreno, a partir de cerca de quatro horas antes do início da partida.

Pacotes para o dia do jogo e plataformas de revenda: Visitantes internacionais podem reservar pacotes organizados por agências de turismo de futebol, com ingressos, guias para o dia do jogo e transporte de ida e volta, ou adquirir ingressos revendidos em plataformas secundárias de venda verificadas.

San Lorenzo x Newell's Old Boys pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber

Momento de San Lorenzo e Newell's Old Boys

O San Lorenzo chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Deportivo Riestra, que trouxe algum alívio após derrotas pesadas consecutivas para o Defensa y Justicia e o Boca Juniors. Nessas duas derrotas seguidas, a equipe sofreu cinco gols e não marcou nenhum, expondo fragilidades defensivas que Insua estará ansioso para corrigir. Nos cinco jogos, o San Lorenzo marcou cinco gols e sofreu sete, números que refletem uma equipe ainda em busca de consistência tanto no ataque quanto na defesa.

O Newell's Old Boys chega com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Gimnasia Mendoza, prolongando uma sequência sem vitórias que interrompeu seu embalo. O empate sem gols com o Lanus e o 1 a 1 com o Velez Sarsfield nesse período mostram uma equipe que tem tido dificuldades para se impor no ataque. A equipe de Kudelka precisará reencontrar a forma que lhe rendeu uma vitória por 1 a 0 sobre o Platense, fora de casa, se quiser sair desta partida com algum ponto.

San Lorenzo x Newell's Old Boys: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, quando o Newell's recebeu o San Lorenzo em Rosario e os times empataram sem gols pela Liga Profesional. Os últimos cinco confrontos foram marcados pelo equilíbrio: o Newell's leva vantagem, com duas vitórias contra uma do San Lorenzo, enquanto duas partidas terminaram empatadas. A vitória do Newell's por 3 a 0 em outubro de 2023 foi o resultado mais expressivo desse período, embora o San Lorenzo tenha conseguido um empate por 1 a 1 quando as equipes se enfrentaram em julho de 2024.