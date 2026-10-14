Como comprar ingressos para San Lorenzo x Newell's Old Boys: preços da Liga Profesional, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O San Lorenzo de Almagro recebe o Newell's Old Boys no Estadio Pedro Bidegain, conhecido em toda a Argentina como El Nuevo Gasómetro, no sábado, 24 de outubro de 2026. O início da partida está marcado para as 19h15 ART (horário local).
Quando começa San Lorenzo x Newell's Old Boys pela Liga Profesional?
Como comprar ingressos para San Lorenzo x Newell's Old Boys
- Venda oficial online (aplicativo do San Lorenzo): Os sócios do clube (socios) têm prioridade para reservar lugares nas arquibancadas populares (populares) ou comprar assentos com desconto nas arquibancadas com cadeiras (plateas). Os ingressos restantes são disponibilizados online ao público geral (invitados) de 48 a 72 horas antes do início da partida.
- Bilheterias físicas: Os ingressos físicos podem ser comprados antecipadamente na sede do clube em Boedo (Avenida La Plata 1782), nos dias que antecedem o jogo, ou diretamente nas bilheterias do estádio, nas avenidas Varela e Perito Moreno, a partir de cerca de quatro horas antes do início da partida.
- Pacotes para o dia do jogo e plataformas de revenda: Visitantes internacionais podem reservar pacotes organizados por agências de turismo de futebol, com ingressos, guias para o dia do jogo e transporte de ida e volta, ou adquirir ingressos revendidos em plataformas secundárias de venda verificadas.
San Lorenzo x Newell's Old Boys pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber
Momento de San Lorenzo e Newell's Old Boys
O San Lorenzo chega a esta partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela Liga Profesional. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 em casa sobre o Deportivo Riestra, que trouxe algum alívio após derrotas pesadas consecutivas para o Defensa y Justicia e o Boca Juniors. Nessas duas derrotas seguidas, a equipe sofreu cinco gols e não marcou nenhum, expondo fragilidades defensivas que Insua estará ansioso para corrigir. Nos cinco jogos, o San Lorenzo marcou cinco gols e sofreu sete, números que refletem uma equipe ainda em busca de consistência tanto no ataque quanto na defesa.
O Newell's Old Boys chega com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Gimnasia Mendoza, prolongando uma sequência sem vitórias que interrompeu seu embalo. O empate sem gols com o Lanus e o 1 a 1 com o Velez Sarsfield nesse período mostram uma equipe que tem tido dificuldades para se impor no ataque. A equipe de Kudelka precisará reencontrar a forma que lhe rendeu uma vitória por 1 a 0 sobre o Platense, fora de casa, se quiser sair desta partida com algum ponto.
San Lorenzo x Newell's Old Boys: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em abril de 2026, quando o Newell's recebeu o San Lorenzo em Rosario e os times empataram sem gols pela Liga Profesional. Os últimos cinco confrontos foram marcados pelo equilíbrio: o Newell's leva vantagem, com duas vitórias contra uma do San Lorenzo, enquanto duas partidas terminaram empatadas. A vitória do Newell's por 3 a 0 em outubro de 2023 foi o resultado mais expressivo desse período, embora o San Lorenzo tenha conseguido um empate por 1 a 1 quando as equipes se enfrentaram em julho de 2024.