O Salzburg recebe o Sparta Praga na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na Red Bull Arena, em Salzburgo.
O confronto recente mais relevante entre as equipes ocorreu na fase de liga da Champions League 2024/25, em 18 de setembro de 2024. Na ocasião, o Sparta Praga venceu o Salzburg por 3 a 0 na epet ARENA, em Praga.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Salzburg x Sparta Praga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Salzburg e Sparta Praga pela Liga Europa?
Salzburg x Sparta Praga começa na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na Red Bull Arena, em Salzburgo.
Como comprar ingressos para Salzburg x Sparta Praga pela Liga Europa?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Salzburg e Sparta Praga pela Liga Europa:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial do clube: Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela plataforma oficial de vendas do FC Red Bull Salzburg. Para este jogo específico, a compra pode exigir acesso a uma conta já cadastrada, de acordo com os critérios de venda do clube.
- Ingressos para o setor visitante: Torcedores do Sparta Praga que viajarão para a partida geralmente precisam solicitar ingressos e consultar a distribuição de lugares diretamente pelo portal oficial do clube para jogos fora de casa.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos vendidos pelos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando as cotas iniciais estiverem esgotadas.
Quanto custam os ingressos para Salzburg x Sparta Praga pela Liga Europa?
Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Salzburg e Sparta Praga pela Liga Europa:
1. Canais oficiais dos clubes
- Curva Norte / setor da torcida (em pé): Preços a partir de € 36.
- Curva Bullidikidz: Ingressos com preço integral custam € 48.
- Setor Sul / anel inferior das curvas: Assentos com preço integral estão disponíveis por € 54.
- Setores Norte / Sul / anel superior das curvas: O preço integral é de € 60.
- Anel superior dos setores Leste / Oeste (laterais): Os ingressos com preço integral custam de € 69 a € 75.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços que variam conforme a demanda:
- Anel inferior / entrada comum: Em geral, preços a partir de aproximadamente € 65 a € 70.
- Assentos intermediários / categoria 1: Normalmente, preços entre € 95 e € 160.
- Revenda de ingressos premium / VIP: Com frequência, preços a partir da faixa de € 180 a € 280 ou mais.
Salzburg x Sparta Praga pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber
Momento de Salzburg e Sparta Praga
O Salzburg venceu três, perdeu um e não empatou nenhum de seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Sturm Graz por 3 a 4 na Bundesliga. Também goleou o Austria Lustenau por 5 a 1 e venceu o LASK fora de casa por 1 a 3 no campeonato. A única derrota nessa sequência foi para o Anderlecht, por 0 a 2, na Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis.
Os últimos cinco jogos do Sparta Praga renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe empatou por 1 a 1 com o Viktoria Plzen na partida mais recente e perdeu por 1 a 3 para o Bournemouth em competição europeia. Antes disso, goleou o Slovacko por 5 a 1 e empatou em 0 a 0 com o Bohemians 1905. O Sparta marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.
Salzburg x Sparta Praga: Histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os clubes foi pela Champions League, em 18 de setembro de 2024, quando o Sparta Praga venceu o Salzburg por 3 a 0 em casa. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes em amistosos: empataram por 2 a 2 em julho de 2024, e o Salzburg venceu por 2 a 1 em janeiro de 2023. Nos três confrontos registrados, o Sparta leva vantagem, com uma vitória contra uma do Salzburg, além de um empate.