O Salzburg recebe o Sparta Praga na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na Red Bull Arena, em Salzburgo.

O confronto recente mais relevante entre as equipes ocorreu na fase de liga da Champions League 2024/25, em 18 de setembro de 2024. Na ocasião, o Sparta Praga venceu o Salzburg por 3 a 0 na epet ARENA, em Praga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Salzburg x Sparta Praga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Salzburg e Sparta Praga pela Liga Europa?

Salzburg x Sparta Praga começa na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na Red Bull Arena, em Salzburgo.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Como comprar ingressos para Salzburg x Sparta Praga pela Liga Europa?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Salzburg e Sparta Praga pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial do clube: Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela plataforma oficial de vendas do FC Red Bull Salzburg. Para este jogo específico, a compra pode exigir acesso a uma conta já cadastrada, de acordo com os critérios de venda do clube.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pela plataforma oficial de vendas do FC Red Bull Salzburg. Para este jogo específico, a compra pode exigir acesso a uma conta já cadastrada, de acordo com os critérios de venda do clube. Ingressos para o setor visitante: Torcedores do Sparta Praga que viajarão para a partida geralmente precisam solicitar ingressos e consultar a distribuição de lugares diretamente pelo portal oficial do clube para jogos fora de casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos vendidos pelos clubes se esgotarem, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Liga Europa quando as cotas iniciais estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Salzburg x Sparta Praga pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Salzburg e Sparta Praga pela Liga Europa:

1. Canais oficiais dos clubes

Curva Norte / setor da torcida (em pé): Preços a partir de € 36 .

Preços a partir de . Curva Bullidikidz: Ingressos com preço integral custam € 48 .

Ingressos com preço integral custam . Setor Sul / anel inferior das curvas: Assentos com preço integral estão disponíveis por € 54 .

Assentos com preço integral estão disponíveis por . Setores Norte / Sul / anel superior das curvas: O preço integral é de € 60 .

O preço integral é de . Anel superior dos setores Leste / Oeste (laterais): Os ingressos com preço integral custam de € 69 a € 75.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços que variam conforme a demanda:

Anel inferior / entrada comum: Em geral, preços a partir de aproximadamente € 65 a € 70 .

Em geral, preços a partir de aproximadamente . Assentos intermediários / categoria 1: Normalmente, preços entre € 95 e € 160 .

Normalmente, preços entre . Revenda de ingressos premium / VIP: Com frequência, preços a partir da faixa de € 180 a € 280 ou mais.

Salzburg x Sparta Praga pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Salzburg e Sparta Praga

O Salzburg venceu três, perdeu um e não empatou nenhum de seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Sturm Graz por 3 a 4 na Bundesliga. Também goleou o Austria Lustenau por 5 a 1 e venceu o LASK fora de casa por 1 a 3 no campeonato. A única derrota nessa sequência foi para o Anderlecht, por 0 a 2, na Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Salzburg marcou 15 gols e sofreu seis.

Os últimos cinco jogos do Sparta Praga renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. A equipe empatou por 1 a 1 com o Viktoria Plzen na partida mais recente e perdeu por 1 a 3 para o Bournemouth em competição europeia. Antes disso, goleou o Slovacko por 5 a 1 e empatou em 0 a 0 com o Bohemians 1905. O Sparta marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Salzburg x Sparta Praga: Histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Champions League, em 18 de setembro de 2024, quando o Sparta Praga venceu o Salzburg por 3 a 0 em casa. Antes disso, as equipes se enfrentaram duas vezes em amistosos: empataram por 2 a 2 em julho de 2024, e o Salzburg venceu por 2 a 1 em janeiro de 2023. Nos três confrontos registrados, o Sparta leva vantagem, com uma vitória contra uma do Salzburg, além de um empate.