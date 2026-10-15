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Como comprar ingressos para Romênia x Polônia: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais sobre a Liga B da Liga das Nações da UEFA

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Liga das Nações B
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Polônia

A Romênia enfrenta a Polônia na Liga B da Liga das Nações da Uefa. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto eletrizante entre seleções: a Romênia recebe a Polônia na Arena Națională, em Bucareste. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida da fase de grupos com muito em jogo, tanto na disputa pela promoção quanto na classificação do torneio.

A GOAL traz todos os detalhes sobre a venda de ingressos, os setores disponíveis, os preços e como garantir seu lugar.


Quando começa Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?


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Liga das Nações B - Rodada 5
Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo Bilete FRF, portal oficial de venda de ingressos da Federação Romena de Futebol para os jogos em casa em Bucareste. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns assim que a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 15 para os setores atrás dos gols da Arena Națională.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em cerca de € 45 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Romênia e Polônia

ROU

ROU - Sequência

WAL
V2-1
SWE
D2-1
BIH
D2-4
POL
D6-0
SWE
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
POL

POL - Sequência

NGA
E2-2
BIH
E0-0
SWE
D3-1
ROU
V6-0
BIH
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Romênia x Polônia: histórico recente de confrontos

Confrontos

RomêniaEmpatePolônia
1
0
4
Liga das Nações B
Polônia badge
Polônia
POL
6
Romênia badge
Romênia
ROU
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Polônia badge
Polônia
POL
3
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Romênia badge
Romênia
ROU
0
Polônia badge
Polônia
POL
3
FJ
Amistosos
Polônia badge
Polônia
POL
4
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Amistosos
Polônia badge
Polônia
POL
0
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
3Gols marcados16
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5



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