A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto eletrizante entre seleções: a Romênia recebe a Polônia na Arena Națională, em Bucareste. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida da fase de grupos com muito em jogo, tanto na disputa pela promoção quanto na classificação do torneio.

A GOAL traz todos os detalhes sobre a venda de ingressos, os setores disponíveis, os preços e como garantir seu lugar.





Quando começa Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?





Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo Bilete FRF, portal oficial de venda de ingressos da Federação Romena de Futebol para os jogos em casa em Bucareste. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns assim que a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 15 para os setores atrás dos gols da Arena Națională.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em cerca de € 45 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

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