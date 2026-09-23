A Liga das Nações da Uefa está de volta com um eletrizante duelo internacional, já que a Romênia se prepara para receber a Polônia na Arena Națională, em Bucareste. As duas seleções europeias se enfrentam em um confronto de grupo de alto risco, que traz enormes implicações em termos de promoção e pontos na classificação do torneio.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre a bilheteria para o dia do jogo, categorias de assentos, faixas de preço e orientações diretas sobre como garantir seu lugar.





Quando será o pontapé inicial de Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?





Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos oficiais de venda primária são distribuídos diretamente pela Bilete FRF, que atua como o portal oficial de bilheteria da Federação Romena de Futebol para jogos em casa em Bucareste. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos padrão de admissão geral quando a venda ao público for aberta.

Se as vendas primárias se esgotarem completamente ou categorias específicas de assentos ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas do mercado secundário como StubHub são o caminho a seguir caso os anúncios no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos padrão para partida única no portal oficial de bilheteria começam em aproximadamente € 15 para lugares de admissão geral atrás dos gols na Arena Națională.

Os preços de entrada no mercado secundário, em plataformas como StubHub, começam em cerca de € 45 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão se esgotam nos pontos de venda primários.

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