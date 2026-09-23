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Como comprar ingressos para Romênia x Polônia: preços da Liga das Nações B da UEFA, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Romênia encara a Polônia na Liga das Nações B da Uefa. Veja como você pode garantir seus ingressos

A Liga das Nações da Uefa está de volta com um eletrizante duelo internacional, já que a Romênia se prepara para receber a Polônia na Arena Națională, em Bucareste. As duas seleções europeias se enfrentam em um confronto de grupo de alto risco, que traz enormes implicações em termos de promoção e pontos na classificação do torneio.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre a bilheteria para o dia do jogo, categorias de assentos, faixas de preço e orientações diretas sobre como garantir seu lugar.


Quando será o pontapé inicial de Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?


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Liga das Nações B - Rodada 5
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Onde comprar ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos oficiais de venda primária são distribuídos diretamente pela Bilete FRF, que atua como o portal oficial de bilheteria da Federação Romena de Futebol para jogos em casa em Bucareste. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos padrão de admissão geral quando a venda ao público for aberta.

Se as vendas primárias se esgotarem completamente ou categorias específicas de assentos ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas do mercado secundário como StubHub são o caminho a seguir caso os anúncios no site oficial estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos padrão para partida única no portal oficial de bilheteria começam em aproximadamente € 15 para lugares de admissão geral atrás dos gols na Arena Națională.

Os preços de entrada no mercado secundário, em plataformas como StubHub, começam em cerca de € 45 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão se esgotam nos pontos de venda primários.

Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Romênia e Polônia

ROU

ROU - Sequência

SMR
V7-1
TUR
D1-0
SVK
D2-0
GEO
E1-1
WAL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
POL

POL - Sequência

MAL
V2-3
ALB
V2-1
SWE
D3-2
UKR
D0-2
NGA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Romênia x Polônia: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

RomêniaEmpatePolônia
2
0
3
Eliminatórias Europeias
Polônia badge
Polônia
POL
3
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Romênia badge
Romênia
ROU
0
Polônia badge
Polônia
POL
3
FJ
Amistosos
Polônia badge
Polônia
POL
4
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Amistosos
Polônia badge
Polônia
POL
0
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Amistosos
Polônia badge
Polônia
POL
1
Romênia badge
Romênia
ROU
2
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5



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