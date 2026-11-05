A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto entre seleções: a Romênia recebe a Polônia na Arena Națională, em Bucareste. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida da fase de grupos com implicações importantes para a promoção e para a classificação no torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores disponíveis, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Romênia x Polônia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?





Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo Bilete FRF, portal oficial de venda de ingressos da Federação Romena de Futebol para os jogos em casa disputados em Bucareste. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial para garantir ingressos comuns quando a venda ao público for aberta.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Polônia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial custam a partir de aproximadamente € 15 nos setores atrás dos gols da Arena Națională.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 45 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

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