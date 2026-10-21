As duas equipes se enfrentam no novo formato ampliado da fase de liga, em que conquistar três pontos é fundamental para garantir uma vaga no mata-mata. Este será o primeiro confronto oficial entre elas em uma competição europeia desde o duelo de ida e volta pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Roma x Slovan Bratislava será disputado no Estádio Olímpico, em Roma, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

A forma de comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de você querer ficar no setor da torcida da casa, no Estádio Olímpico, ou junto aos torcedores visitantes:

1. Portal oficial de ingressos da AS Roma

Ingressos para o público geral: A opção mais direta é comprar pelo site oficial de ingressos da AS Roma. As vendas são abertas em etapas: titulares de ingressos para a temporada e sócios oficiais do clube têm acesso antecipado antes da abertura ao público geral.

2. Cota de ingressos para visitantes (ŠK Slovan Bratislava)

Setor da torcida visitante: Quem pretende ficar no setor reservado aos visitantes ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) deve comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do clube mandante.

Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava pela Champions League, no Estádio Olímpico, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos oficiais da AS Roma para o público geral (preço original)

Na compra direta pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos costumam seguir as faixas padrão da Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (atrás do gol): € 30 – € 50

Distinti (setores de canto): € 50 – € 80

Tribuna Tevere (arquibancada lateral): € 80 – € 130

Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): € 120 – € 200 ou mais

2. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos nas seguintes faixas de preço, dependendo da procura e da localização dos assentos:

Preço inicial: Atualmente, os ingressos de revenda mais baratos custam cerca de € 100 a € 105 para a entrada básica.

Preço médio de revenda: Os lugares em setores intermediários e nas arquibancadas centrais costumam custar entre € 140 e € 250 por ingresso.

Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Slovan Bratislava

A Roma soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão pela Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nessas cinco partidas, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

O Slovan Bratislava venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas a equipe perdeu por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain no jogo anterior pela Champions League. Nesse período, também empatou por 3 a 3 com o Žilina pelo campeonato nacional e sofreu nove gols nas cinco partidas.

Roma x Slovan Bratislava: histórico recente de confrontos

Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011. O confronto foi equilibrado: o Slovan venceu a ida por 1 a 0 em Bratislava, antes de a Roma empatar a volta por 1 a 1 em casa. O retrospecto desses dois encontros está empatado, com uma vitória para cada lado, e o placar agregado do confronto terminou em 2 a 1 para o Slovan.