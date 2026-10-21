Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava: preços para o jogo da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Roma
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões

Roma enfrenta o Slovan Bratislava na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

As duas equipes se enfrentam no novo formato ampliado da fase de liga, em que conquistar três pontos é fundamental para garantir uma vaga no mata-mata. Este será o primeiro confronto oficial entre elas em uma competição europeia desde o duelo de ida e volta pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Roma x Slovan Bratislava será disputado no Estádio Olímpico, em Roma, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

A forma de comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de você querer ficar no setor da torcida da casa, no Estádio Olímpico, ou junto aos torcedores visitantes:

1. Portal oficial de ingressos da AS Roma

  • Ingressos para o público geral: A opção mais direta é comprar pelo site oficial de ingressos da AS Roma. As vendas são abertas em etapas: titulares de ingressos para a temporada e sócios oficiais do clube têm acesso antecipado antes da abertura ao público geral.

2. Cota de ingressos para visitantes (ŠK Slovan Bratislava)

  • Setor da torcida visitante: Quem pretende ficar no setor reservado aos visitantes (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) deve comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do clube mandante.

Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava pela Champions League, no Estádio Olímpico, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:

1. Ingressos oficiais da AS Roma para o público geral (preço original)

Na compra direta pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos costumam seguir as faixas padrão da Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (atrás do gol): € 30 – € 50
  • Distinti (setores de canto): € 50 – € 80
  • Tribuna Tevere (arquibancada lateral): € 80 – € 130
  • Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): € 120 – € 200 ou mais

2. Mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos nas seguintes faixas de preço, dependendo da procura e da localização dos assentos:

  • Preço inicial: Atualmente, os ingressos de revenda mais baratos custam cerca de € 100 a € 105 para a entrada básica.
  • Preço médio de revenda: Os lugares em setores intermediários e nas arquibancadas centrais costumam custar entre € 140 e € 250 por ingresso.

Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Roma e Slovan Bratislava

A Roma soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão pela Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nessas cinco partidas, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.

O Slovan Bratislava venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas a equipe perdeu por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain no jogo anterior pela Champions League. Nesse período, também empatou por 3 a 3 com o Žilina pelo campeonato nacional e sofreu nove gols nas cinco partidas.

ROM

ROM - Sequência

TOR
V0-2
INT
E2-2
COM
E0-0
RMA
D3-4
GEN
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SBR

SBR - Sequência

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
E1-1
STU
D0-3
TRN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Roma x Slovan Bratislava: histórico recente de confrontos

Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011. O confronto foi equilibrado: o Slovan venceu a ida por 1 a 0 em Bratislava, antes de a Roma empatar a volta por 1 a 1 em casa. O retrospecto desses dois encontros está empatado, com uma vitória para cada lado, e o placar agregado do confronto terminou em 2 a 1 para o Slovan.

Confrontos

RomaEmpateSlovan Bratislava
0
1
1
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
1Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram1/2
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google