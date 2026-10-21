As duas equipes se enfrentam no novo formato ampliado da fase de liga, em que conquistar três pontos é fundamental para garantir uma vaga no mata-mata. Este será o primeiro confronto oficial entre elas em uma competição europeia desde o duelo de ida e volta pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Roma x Slovan Bratislava, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?
Roma x Slovan Bratislava será disputado no Estádio Olímpico, em Roma, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?
A forma de comprar ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava depende de você querer ficar no setor da torcida da casa, no Estádio Olímpico, ou junto aos torcedores visitantes:
1. Portal oficial de ingressos da AS Roma
- Ingressos para o público geral: A opção mais direta é comprar pelo site oficial de ingressos da AS Roma. As vendas são abertas em etapas: titulares de ingressos para a temporada e sócios oficiais do clube têm acesso antecipado antes da abertura ao público geral.
2. Cota de ingressos para visitantes (ŠK Slovan Bratislava)
- Setor da torcida visitante: Quem pretende ficar no setor reservado aos visitantes (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) deve comprar ingressos diretamente pelos canais oficiais do ŠK Slovan Bratislava ou por grupos de torcedores autorizados, e não pelo site do clube mandante.
Quanto custam os ingressos para Roma x Slovan Bratislava pela Champions League?
Os preços dos ingressos para AS Roma x ŠK Slovan Bratislava pela Champions League, no Estádio Olímpico, variam de acordo com a categoria e a plataforma de compra:
1. Ingressos oficiais da AS Roma para o público geral (preço original)
Na compra direta pelo portal oficial da AS Roma, os preços dos ingressos costumam seguir as faixas padrão da Champions League:
- Curva Sud / Curva Nord (atrás do gol): € 30 – € 50
- Distinti (setores de canto): € 50 – € 80
- Tribuna Tevere (arquibancada lateral): € 80 – € 130
- Tribuna Monte Mario (arquibancada principal): € 120 – € 200 ou mais
2. Mercado secundário de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos nas seguintes faixas de preço, dependendo da procura e da localização dos assentos:
- Preço inicial: Atualmente, os ingressos de revenda mais baratos custam cerca de € 100 a € 105 para a entrada básica.
- Preço médio de revenda: Os lugares em setores intermediários e nas arquibancadas centrais costumam custar entre € 140 e € 250 por ingresso.
Roma x Slovan Bratislava pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Roma e Slovan Bratislava
A Roma soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, empatou por 2 a 2 com a Inter de Milão pela Serie A, depois de abrir 2 a 0 no primeiro tempo. Antes disso, venceu o Torino por 2 a 0 fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Fenerbahçe na Champions League. Nessas cinco partidas, a Roma marcou oito gols e sofreu cinco.
O Slovan Bratislava venceu duas, empatou uma e perdeu duas das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Komarno na primeira divisão eslovaca, mas a equipe perdeu por 6 a 1 para o Paris Saint-Germain no jogo anterior pela Champions League. Nesse período, também empatou por 3 a 3 com o Žilina pelo campeonato nacional e sofreu nove gols nas cinco partidas.
Roma x Slovan Bratislava: histórico recente de confrontos
Os dois clubes já se enfrentaram duas vezes, ambas pelas eliminatórias da Liga Europa, em agosto de 2011. O confronto foi equilibrado: o Slovan venceu a ida por 1 a 0 em Bratislava, antes de a Roma empatar a volta por 1 a 1 em casa. O retrospecto desses dois encontros está empatado, com uma vitória para cada lado, e o placar agregado do confronto terminou em 2 a 1 para o Slovan.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|3
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|4
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|+7
|6
V
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|5
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
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|3
|2
|0
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|9
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|+4
|6
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|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|8
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
V
V
|9
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|10
|2
|2
|0
|0
|6
|4
|+2
|6
V
V
|11
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|12
|2
|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
V
|13
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|14
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
V
E
|15
|3
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|1
|1
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|+1
|4
E
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D
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|1
|1
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|2
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|4
V
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|2
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|0
|1
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|4
|+2
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|18
|2
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|0
|1
|4
|2
|+2
|3
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V
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
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|20
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|21
|2
|1
|0
|1
|3
|4
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|3
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|24
|2
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|3
V
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|28
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|29
|2
|0
|1
|1
|4
|6
|-2
|1
E
D
|30
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|31
|2
|0
|0
|2
|4
|6
|-2
|0
D
D
|32
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
D
D
|33
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
D
D
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D