Roma enfrenta o Real Madrid na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Stadio Olimpico, em Roma.

Em 12 encontros oficiais pela Champions League, o Real Madrid leva vantagem com 8 vitórias, contra 3 triunfos da Roma e 1 empate. A Roma eliminou o Real Madrid de forma memorável nas oitavas de final de 2007–08, mas o Real Madrid venceu todos os seus últimos cinco confrontos europeus contra a equipe italiana.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Roma x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Roma x Real Madrid pela Champions League?

Roma x Real Madrid começa no Stadio Olimpico, em Roma, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Real Madrid pela Champions League?

Garantir ingressos para o jogo entre AS Roma e Real Madrid pela Champions League, no Stadio Olimpico, pode ser feito por canais primários e secundários.

1. Vendas oficiais primárias (bilheteria da AS Roma)

Acesse o site oficial da AS Roma ou baixe o aplicativo Il Mio Posto e registre uma conta gratuita.

2. Pacotes oficiais VIP e de viagem

Revendedores oficiais: Parceiros autorizados de viagens de futebol oferecem opções apenas com ingresso ou pacotes com ingresso e hotel voltados para torcedores internacionais.

Hospitalidade VIP da AS Roma: Disponível diretamente no site da AS Roma, na seção Premium, com assentos na Tribuna d'Onore acompanhados de comidas e bebidas antes da partida.

Quanto custam os ingressos para Roma x Real Madrid pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x Real Madrid variam de acordo com o setor e com o fato de você comprar diretamente da bilheteria oficial ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais de face (AS Roma direta)

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais da AS Roma, os preços de face dos ingressos normalmente variam entre os setores do estádio:

Curva Sud / Curva Nord: €35 – €55 (Atrás dos gols; categoria de menor preço, alta demanda)

Distinti (Sud/Nord): €50 – €80 (Setores de canto)

Tribuna Tevere: €90 – €160 (Vista lateral do campo)

Tribuna Monte Mario: €150 – €280 (Vista da arquibancada principal)

Hospitalidade VIP e executiva: €350 – €1.200+ (Inclui acesso ao lounge e serviço de catering)

2. Mercado secundário e preços de revenda

Para jogos de alto perfil da Champions League que se esgotam rapidamente no site oficial, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, flutuam com base na demanda em tempo real:

Entrada / ingresso geral: ~€160 – €230

Categoria 1 (vistas laterais / centrais): ~€300 – €550

Revenda de hospitalidade VIP: ~€1.200 – €1.400+

Roma x Real Madrid pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Roma x Real Madrid

A Roma chega para esta partida com um forte retrospecto recente, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições e um empate. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 1 a 1 com o Fenerbahce na Champions League. Os Giallorossi venceram o Torino por 2 a 0 em sua partida mais recente e também somaram vitórias sobre Atalanta (2 a 1), Lecce (4 a 0) e Fiorentina (4 a 0) nesse recorte de cinco jogos. Ao longo dessas cinco partidas, a Roma marcou 13 gols e sofreu apenas três.

O Real Madrid venceu quatro dos seus últimos cinco jogos, com sua única derrota tendo sido contra o Real Betis, por 1 a 0, em La Liga. O time de Mourinho venceu o Rayo Vallecano por 4 a 1 mais recentemente e bateu a Inter por 2 a 1 na Champions League. Também conquistou vitórias por 4 a 0 e 4 a 1 sobre Malaga e Real Sociedad, respectivamente. O Madrid marcou 15 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu quatro.

Roma x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada, em agosto de 2019, e terminou em 2 a 2. Antes disso, os quatro confrontos anteriores foram todos pela Champions League. O Real Madrid venceu por 2 a 0 no Stadio Olimpico em novembro de 2018 e conquistou uma vitória por 3 a 0 no Bernabeu em setembro do mesmo ano. As duas equipes também se enfrentaram nas oitavas de final da Champions League de 2015-16, com o Real Madrid vencendo os dois jogos por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados, o Real Madrid não perdeu, com quatro vitórias e um empate.