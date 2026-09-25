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Como comprar ingressos para Roma x Real Madrid: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Roma enfrenta o Real Madrid na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Roma enfrenta o Real Madrid na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Stadio Olimpico, em Roma.

Em 12 encontros oficiais pela Champions League, o Real Madrid leva vantagem com 8 vitórias, contra 3 triunfos da Roma e 1 empate. A Roma eliminou o Real Madrid de forma memorável nas oitavas de final de 2007–08, mas o Real Madrid venceu todos os seus últimos cinco confrontos europeus contra a equipe italiana.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Roma x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Roma x Real Madrid pela Champions League?

Roma x Real Madrid começa no Stadio Olimpico, em Roma, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Stadio Olimpico, Rome

Como comprar ingressos para Roma x Real Madrid pela Champions League?

Garantir ingressos para o jogo entre AS Roma e Real Madrid pela Champions League, no Stadio Olimpico, pode ser feito por canais primários e secundários.

1. Vendas oficiais primárias (bilheteria da AS Roma)

  • Acesse o site oficial da AS Roma ou baixe o aplicativo Il Mio Posto e registre uma conta gratuita.

2. Pacotes oficiais VIP e de viagem

  • Revendedores oficiais: Parceiros autorizados de viagens de futebol oferecem opções apenas com ingresso ou pacotes com ingresso e hotel voltados para torcedores internacionais.
  • Hospitalidade VIP da AS Roma: Disponível diretamente no site da AS Roma, na seção Premium, com assentos na Tribuna d'Onore acompanhados de comidas e bebidas antes da partida.

Quanto custam os ingressos para Roma x Real Madrid pela Champions League?

Os preços dos ingressos para AS Roma x Real Madrid variam de acordo com o setor e com o fato de você comprar diretamente da bilheteria oficial ou por plataformas de revenda.

1. Preços oficiais de face (AS Roma direta)

Quando comprados diretamente pelos canais oficiais da AS Roma, os preços de face dos ingressos normalmente variam entre os setores do estádio:

  • Curva Sud / Curva Nord: €35 – €55 (Atrás dos gols; categoria de menor preço, alta demanda)
  • Distinti (Sud/Nord): €50 – €80 (Setores de canto)
  • Tribuna Tevere: €90 – €160 (Vista lateral do campo)
  • Tribuna Monte Mario: €150 – €280 (Vista da arquibancada principal)
  • Hospitalidade VIP e executiva: €350 – €1.200+ (Inclui acesso ao lounge e serviço de catering)

2. Mercado secundário e preços de revenda

Para jogos de alto perfil da Champions League que se esgotam rapidamente no site oficial, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, flutuam com base na demanda em tempo real:

  • Entrada / ingresso geral: ~€160 – €230
  • Categoria 1 (vistas laterais / centrais): ~€300 – €550
  • Revenda de hospitalidade VIP: ~€1.200 – €1.400+

Roma x Real Madrid pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Roma x Real Madrid

A Roma chega para esta partida com um forte retrospecto recente, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições e um empate. Os únicos pontos perdidos nessa sequência vieram em um empate por 1 a 1 com o Fenerbahce na Champions League. Os Giallorossi venceram o Torino por 2 a 0 em sua partida mais recente e também somaram vitórias sobre Atalanta (2 a 1), Lecce (4 a 0) e Fiorentina (4 a 0) nesse recorte de cinco jogos. Ao longo dessas cinco partidas, a Roma marcou 13 gols e sofreu apenas três.

O Real Madrid venceu quatro dos seus últimos cinco jogos, com sua única derrota tendo sido contra o Real Betis, por 1 a 0, em La Liga. O time de Mourinho venceu o Rayo Vallecano por 4 a 1 mais recentemente e bateu a Inter por 2 a 1 na Champions League. Também conquistou vitórias por 4 a 0 e 4 a 1 sobre Malaga e Real Sociedad, respectivamente. O Madrid marcou 15 gols ao longo dessas cinco partidas e sofreu quatro.

ROM

ROM - Sequência

LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
E1-1
TOR
V0-2
INT
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RMA

RMA - Sequência

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Roma x Real Madrid: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada, em agosto de 2019, e terminou em 2 a 2. Antes disso, os quatro confrontos anteriores foram todos pela Champions League. O Real Madrid venceu por 2 a 0 no Stadio Olimpico em novembro de 2018 e conquistou uma vitória por 3 a 0 no Bernabeu em setembro do mesmo ano. As duas equipes também se enfrentaram nas oitavas de final da Champions League de 2015-16, com o Real Madrid vencendo os dois jogos por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros registrados, o Real Madrid não perdeu, com quatro vitórias e um empate.

Confrontos

RomaEmpateReal Madrid
1
0
4
Amistosos de clubes
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FJ
Liga dos Campeões
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
2Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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