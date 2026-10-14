Como comprar ingressos para River Plate x Racing Club: preços da Liga Profesional, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O River Plate recebe o Racing Club no Estadio Mâs Monumental no domingo, 25 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h15 ART (horário local).

Conhecido como El Clásico Más Antiguo (o clássico mais antigo do futebol argentino), o confronto coloca frente a frente dois membros fundadores dos Cinco Grandes em uma rivalidade que remonta a 1908.

Disputados no maior estádio de futebol da América do Sul, cuja capacidade supera 84.500 pessoas, os duelos entre River Plate e Racing Club representam o auge do futebol argentino.

Que horas começa River Plate x Racing Club pela Liga Profesional?

Campeonato Argentino - Rodada 14 25 de out. de 2026 - 18:15

Como comprar ingressos para River Plate x Racing Club?

Venda oficial para sócios (RiverID): Os ingressos são vendidos exclusivamente pela internet, no portal RiverID do clube (não há bilheterias físicas no dia do jogo). A prioridade é aberta primeiro aos sócios sem passe de temporada (Socios sin TLM) e, depois, à comunidade internacional de torcedores Somos River, de 3 a 4 dias antes do início da partida. A venda ao público em geral raramente é aberta para grandes clássicos.

Programa de liberação de assentos (Liberá Tu Lugar): Quem tem passe de temporada (TLM) e não pode comparecer deve devolver seu assento ao clube até 48 horas antes do dia do jogo. Isso permite que os assentos devolvidos nas tribunas sejam disponibilizados gradualmente na plataforma RiverID entre 24 e 48 horas antes do início da partida.

Pacotes turísticos para o jogo e hospitalidade VIP: Como o acesso aos ingressos comuns depende das categorias de associação, turistas e não sócios costumam garantir entrada por meio de agências verificadas de turismo de futebol (como LandingPadBA ou Tangol), que incluem ingressos, anfitriões locais e transporte privativo nos pacotes, ou por meio dos pacotes oficiais de hospitalidade do clube (Hospitality Monumental).

Acesso digital e documento obrigatório: O acesso é 100% digital, vinculado diretamente ao seu perfil no RiverID ou ao Carnet Único físico. Segundo as regras argentinas do Tribuna Segura para dias de jogo, é preciso apresentar passaporte físico ou documento nacional de identidade nos cordões policiais externos para entrar no entorno do estádio.

River Plate x Racing Club pela Liga Profesional: tudo o que você precisa saber

Momento de River Plate e Racing Club

O River Plate venceu quatro e perdeu um de seus últimos cinco jogos pela Liga Profesional. A equipe de Ponzio derrotou o Estudiantes de Rio Cuarto por 1 a 0 na partida mais recente e também venceu Atletico Tucuman e Independiente Rivadavia nesse período. Sua única derrota foi para o Huracan, por 2 a 1, interrompendo brevemente uma sequência que, fora isso, vinha sendo consistente. O River marcou nove gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Racing Club venceu dois e perdeu três de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente na Liga Profesional foi uma derrota por 2 a 0 para o Belgrano, e a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Boca Juniors na Copa Argentina. A vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Estudiantes de Rio Cuarto foi seu resultado positivo mais recente. A equipe de Romero marcou oito gols e sofreu oito nessas cinco partidas, números que refletem um time que cria chances, mas continua vulnerável.

River Plate x Racing Club: retrospecto recente do confronto direto

O River Plate tem o melhor retrospecto nos encontros recentes entre os clubes. O duelo mais recente foi em abril de 2026, quando o River venceu por 2 a 0 no estádio do Racing, em uma partida da Liga Profesional. Nos últimos cinco confrontos diretos, o River soma três vitórias, contra duas do Racing, com o retrospecto pendendo claramente a favor dos visitantes nas últimas temporadas. A última vitória do Racing nesse confronto foi em dezembro de 2024, por 1 a 0 em casa, e a equipe precisará reverter uma tendência desfavorável.