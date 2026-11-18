O Riga FC recebe a Atalanta na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no estádio Skonto, em Riga.

Este será o primeiro confronto oficial entre Riga FC e Atalanta em uma competição europeia. O Riga FC chega à quinta rodada invicto nos últimos cinco jogos em todas as competições, com duas vitórias e três empates.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Riga FC x Atalanta, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Riga FC x Atalanta pela Conference League?

Riga FC x Atalanta será disputado no estádio Skonto, em Riga, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 12:45 Skonto Stadium

Como comprar ingressos para Riga FC x Atalanta pela Conference League?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Riga FC e Atalanta pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Comprar diretamente pelos portais oficiais de ingressos do Riga FC ou da Atalanta é a principal e mais segura maneira de garantir lugares pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Riga FC x Atalanta pela Conference League?

Confira os preços estimados dos ingressos para Riga FC x Atalanta pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria padrão / atrás do gol (setores G, F, A): € 15 a € 30.

€ 15 a € 30. Arquibancada lateral / assentos premium (setores C, E, R Reserve): € 35 a € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Categoria 3 / atrás do gol (setores G, F): € 95 a € 105.

€ 95 a € 105. Categoria 2 / escanteios e arquibancadas laterais padrão (setores A, S Reserve): € 105 a € 145.

€ 105 a € 145. Categoria 1 / centro da arquibancada principal (setores C, E, R Seat): € 145 a € 215 ou mais.

Riga FC x Atalanta pela Conference League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Riga FC e Atalanta

O Riga FC somou duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Jablonec, pela Conference League, em 5 de novembro. Antes disso, no mesmo período, empatou por 1 a 1 com o Pafos FC em uma competição europeia e venceu o Grobina fora de casa por 5 a 2, pela Virsliga. Nos cinco jogos, o Riga FC marcou sete gols e sofreu oito.

Nos últimos cinco jogos, a Atalanta teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Monza, pela Serie A, em 8 de novembro, que encerrou uma sequência difícil. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League e perdeu por 3 a 0 para o Parma. A Atalanta marcou nove gols e sofreu 12 nessas cinco partidas. Os empates por 4 a 4 com o Frosinone e por 2 a 2 com a Fiorentina refletem sua instabilidade defensiva no período.

Riga FC x Atalanta: Histórico recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos oficiais entre Riga FC e Atalanta. As informações sobre este jogo serão atualizadas caso registros fiquem disponíveis.