Os torcedores irlandeses estão com saudade de futebol de seleções, e a espera finalmente terminará na quinta-feira, 1º de outubro, quando a República da Irlanda entrar em campo no Aviva Stadium para enfrentar a Áustria pela Liga das Nações da UEFA. Isso acontece logo após duas viagens fora de casa na competição, contra Kosovo (em Pristina) e Israel (jogado na Hungria).

A República da Irlanda enfrentará os três adversários, em casa e fora, durante a fase de liga, em um total de seis partidas. Garanta hoje mesmo seus ingressos para os próximos jogos da Irlanda.

Os vencedores de cada grupo da Liga B serão promovidos para a Liga A da Liga das Nações da UEFA de 2028-29, e o time que terminar em quarto lugar em cada grupo será rebaixado para a Liga C da Liga das Nações da UEFA de 2028-29. Além disso, os times que terminarem em segundo e terceiro lugar em cada grupo avançarão para os play-offs de promoção/rebaixamento, disputados em jogos de ida e volta.

GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora seus ingressos para República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o jogo entre República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA?

República da Irlanda x Áustria acontece no Aviva Stadium, em Dublin, na quinta-feira, 1º de outubro, com início previsto para 19h45 (IST).

Liga das Nações B - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Como comprar ingressos para República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA

Os ingressos oficiais para o jogo entre República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA foram disponibilizados por meio da Ticketmaster Ireland, parceira oficial de bilheteria da Football Association of Ireland (FAI).

Os ingressos foram colocados à venda pela primeira vez em uma pré-venda exclusiva da Fan Republic em 27 de junho, às 10h, seguida pela venda geral ao público em 28 de junho.

Se estiver em busca de lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado chamado TixProtect. Esse programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o seu evento, ou você receberá reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA?

Os ingressos oficiais padrão para o jogo entre República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA começaram em € 50,00 para a entrada básica de adulto, enquanto as opções premium oficiais de hospitalidade estavam disponíveis a partir de € 275,00 por pessoa.

Os assentos no Aviva Stadium são divididos em setores específicos:

Laterais (setores leste e oeste) : essas seções ficam paralelas às linhas laterais. Os níveis inferiores (série 300) oferecem visão privilegiada e sem obstruções de todo o campo e são os mais caros. Os níveis superiores (série 500) oferecem uma visão panorâmica da ação por um preço de entrada mais acessível.

Atrás dos gols (setores norte e sul) : posicionados atrás das redes. O setor sul abriga os torcedores mandantes mais barulhentos, criando uma atmosfera incrível, enquanto o setor norte é famoso por ser uma estrutura de nível único.

Acompanhe os sites oficiais da seleção mais perto da data para informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Aviva Stadium

O Aviva Stadium, também conhecido como Lansdowne Road ou Dublin Arena, é um estádio esportivo localizado em Dublin. Ele foi construído no local do antigo Lansdowne Road Stadium, que foi demolido em 2007, e o substituiu como casa tanto da seleção de futebol da República da Irlanda quanto da seleção irlandesa de rugby union. O estádio foi oficialmente inaugurado em maio de 2010 e agora tem capacidade para 51.711 pessoas sentadas.

Momentos memoráveis no Aviva Stadium

Festas do futebol : em novembro de 2011, o estádio explodiu de alegria quando a seleção da República da Irlanda garantiu um empate por 1 a 1 contra a Estônia em um playoff da Eurocopa. Aviõezinhos de papel encheram o céu da noite enquanto os torcedores celebravam a classificação para seu primeiro grande torneio internacional em uma década.

A fortaleza do rugby : a seleção irlandesa de rugby transformou o estádio em um local incrivelmente difícil para equipes visitantes vencerem. Grandes marcos aconteceram ali, incluindo a conquista do troféu do Guinness Men's Six Nations após derrotar a Inglaterra em 2023 e a defesa bem-sucedida do título contra a Escócia em 2024.

Glória europeia no futebol : como o único estádio Categoria 4 da UEFA na Irlanda, ele recebeu grandes jogos de clubes, incluindo a final da Liga Europa da UEFA de 2011, totalmente portuguesa, quando o Porto venceu o Braga por 1 a 0, e a final da Liga Europa de 2024, em que a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0.

Megapalco para shows: quando configurado para shows musicais em vez de esportes, a capacidade vai de 52.000 até 65.000 torcedores. Já recebeu ícones globais lendários como Michael Jackson e Frank Sinatra nos tempos mais antigos, além de espetáculos mais modernos de Madonna, AC/DC e Lady Gaga.

Como chegar

De trem / DART: o DART (Dublin Area Rapid Transit) é a maneira mais fácil e rápida de chegar diretamente ao estádio.

Estação Lansdowne Road: esta estação fica diretamente do lado de fora do estádio. Do centro de Dublin, pegue qualquer DART sentido sul, em direção a Bray ou Greystones, nas principais estações, como Dublin Connolly, Tara Street ou Dublin Pearse. A viagem leva cerca de 7 a 10 minutos.

De ônibus: várias linhas de ônibus deixam você a uma curta caminhada da área do estádio.

Linhas da Dublin Bus: as linhas 4, 7, 7a e 18 deixam os passageiros em Pembroke Road ou Northumberland Road, em Ballsbridge, que fica a cerca de 5 a 10 minutos de caminhada. Você também pode usar linhas como C1, C2, 39 e 70.

Do Aeroporto de Dublin: você pode pegar a Dublin Express Route 782 até George's Quay (estação Tara Street) e depois embarcar no DART sentido sul para Lansdowne Road. Como alternativa, a Aircoach Route 701 vai direto do aeroporto até o ponto Ballsbridge Hotel, que fica a 8 minutos de caminhada do local.

A pé: caminhar é altamente recomendado pelos responsáveis pelo estádio porque evita todas as filas de transporte após o evento.

Do centro de Dublin: o estádio fica a aproximadamente 25 a 35 minutos de caminhada do coração da cidade, como Stephen's Green ou Trinity College. Um trajeto popular é caminhar pela Baggot Street, Lower e Upper, até chegar diretamente à Lansdowne Road.

De carro: não é recomendado em dias de jogo. Não há estacionamento público no estádio em dias de partida ou de evento devido aos bloqueios nas vias. Estacionar irregularmente resultará em reboque ou travamento do veículo de imediato. Se você precisar dirigir, deve usar opções de park-and-ride ou reservar com antecedência um estacionamento privado.

República da Irlanda x Áustria pela Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

República da Irlanda x Áustria: momento recente

Ranking da FIFA: República da Irlanda (#55) x Áustria (#23)

Apesar de um forte fim de campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, que incluiu vitórias sobre Portugal e Hungria, a República da Irlanda sofreu uma grande decepção nos play-offs da Copa do Mundo, ao perder nos pênaltis para a Czechia. Desde então, os irlandeses seguem invictos, com 2 vitórias e 2 empates, em uma série de amistosos, embora seus adversários nesses jogos ocupassem respectivamente a 69ª, 163ª, 59ª e 30ª posições no ranking da FIFA.

A Áustria volta a jogar pela primeira vez desde que foi eliminada na fase de 32 avos de final pela eventual campeã Espanha, na Copa do Mundo da FIFA de 2026. A vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia na abertura do grupo foi seu único sucesso na América do Norte, já que perdeu para a Argentina por 0 a 2 e empatou com a Argélia por 3 a 3, antes da derrota para a Espanha.

República da Irlanda x Áustria: retrospecto recente do confronto direto

A Áustria leva vantagem no retrospecto geral contra a República da Irlanda, com 9 vitórias em 16 confrontos no total. A República da Irlanda venceu 3 vezes, e os 4 jogos restantes terminaram empatados.

O último encontro entre as seleções aconteceu em Dublin, em junho de 2017. O jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 terminou empatado por 1 a 1 no Aviva Stadium. A Áustria saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Martin Hinteregger, mas a Irlanda reagiu no fim da partida e garantiu um ponto graças ao empate marcado por Jonathan Walters aos 85 minutos.