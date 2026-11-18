O Rennes recebe o Monaco no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

Na temporada 2025/26, os confrontos começaram com uma goleada do Rennes por 4 a 1 sobre o Monaco no Roazhon Park, em novembro de 2025. O Monaco deu o troco de forma contundente no encontro mais recente, em janeiro de 2026, ao vencer por 4 a 0 no Stade Louis II.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rennes x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Rennes x Monaco pela Ligue 1?

Rennes x Monaco será disputado no Roazhon Park, em Rennes, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Rennes x Monaco pela Ligue 1?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Rennes x Monaco pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Plataforma oficial de ingressos do Stade Rennais (Billetterie): Comprar diretamente pelo site oficial do Rennes é a opção mais confiável e segura, especialmente se a partida for disputada no Roazhon Park.

Comprar diretamente pelo site oficial do Rennes é a opção mais confiável e segura, especialmente se a partida for disputada no Roazhon Park. Plataforma oficial de ingressos do AS Monaco (setor visitante): Se você torce para o Monaco, os ingressos para o setor visitante (visiteurs) devem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do AS Monaco ou por meio de grupos de torcedores autorizados que viajarão para a partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para os setores comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos futuros da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rennes x Monaco pela Ligue 1?

Confira as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Rennes e Monaco pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria padrão / setores superiores: Geralmente custam de € 20 a € 35 .

Geralmente custam de . Arquibancadas laterais e assentos em setores intermediários: Normalmente custam de € 40 a € 75 .

Normalmente custam de . Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em torno de € 150 a € 300 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços definidos pela demanda:

Revenda padrão / setor superior: Geralmente começam em torno de € 60 a € 80 .

Geralmente começam em torno de . Setores laterais / áreas premium: Frequentemente custam de € 100 a € 150 ou mais .

Frequentemente custam de . Alta demanda / plataformas de ingressos verificados: Ficam em torno de € 110 a € 130.

Rennes x Monaco pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Momento de Rennes e Monaco

O Rennes registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Lille pela Ligue 1, em 8 de novembro. A equipe também sofreu uma dura derrota por 5 a 2 para o Nice em 30 de outubro. Entre esses dois resultados, empatou sem gols com o Olympiacos pela Liga Europa. A única vitória nessa sequência veio contra o Strasbourg, por 3 a 0, pela Ligue 1, em 25 de outubro. Um empate por 2 a 2 com a Juventus em uma competição europeia completa o quadro de um período irregular.

O Monaco venceu duas vezes, empatou duas e perdeu uma nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Le Mans, fora de casa, pela Ligue 1, em 9 de novembro, após uma derrota por 3 a 1 para o Paris FC em 1º de novembro. A equipe conquistou duas vitórias seguidas pela Conference League, contra o Freiburg, por 3 a 0, e o Nordsjaelland, por 2 a 0, e empatou por 1 a 1 com o Lille pelo campeonato em 25 de outubro.

Rennes x Monaco: Histórico recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 31 de janeiro de 2026, quando o Monaco venceu o Rennes por 4 a 0 em casa, pela Ligue 1. Antes disso, o Rennes havia derrotado o Monaco por 4 a 1 em casa, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco soma três vitórias, contra duas do Rennes, e as equipes marcaram 17 gols ao todo nessas partidas.