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Campeonato Francês
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Como comprar ingressos para Rennes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Rennes
Olympique de Marseille
Campeonato Francês

Rennes enfrenta o Marseille na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Rennes enfrenta o Marseille na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

Os visitantes levam vantagem nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Rennes no último duelo entre as equipes pela Ligue 1, em maio de 2026.  Este confronto importante dará a ambos os clubes uma oportunidade crucial de somar pontos valiosos à medida que a campanha da Ligue 1 ganha forma.  

Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rennes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Rennes x Marseille pela Ligue 1?

Rennes x Marseille acontece no Roazhon Park, em Rennes, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.

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Campeonato Francês - Rodada 4
Roazhon Park

Como comprar ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park, siga estas opções padrão de compra:

  • Site oficial do clube: Acesse o portal oficial de ingressos do Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) para criar uma conta, selecionar a partida de 11 de setembro, escolher o setor de sua preferência usando o mapa interativo do estádio e concluir sua compra com segurança.
  • Loja oficial do time: Compre ingressos presencialmente diretamente na loja oficial do Roazhon Park (Boutique Officielle, na parte inferior do setor Groupe Rose), em Rennes, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Bilheterias do estádio: Compre os lugares restantes de entrada geral nas bilheterias do Roazhon Park no dia do jogo, que normalmente abrem 1,5 hora antes do pontapé inicial.
  • Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, procure ingressos em plataformas secundárias, como StubHub, para garantir lugares no mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park variam de acordo com a categoria do assento, o canal de compra e a demanda do mercado:   

  • Ingressos oficiais do clube: Os ingressos padrão de entrada geral pelo valor de face na bilheteria oficial do Stade Rennais normalmente variam entre £25 e £85 (€30 a €100), dependendo de você escolher lugares no anel superior atrás dos gols ou assentos centrais no anel inferior.
  • Mercado secundário de revenda: Em plataformas de revenda como StubHub, os lugares de entrada geral normalmente começam em cerca de £90 a £115 ($115 a $145 / €105 a €135) para entrada padrão, enquanto os assentos intermediários e premium variam entre £150 e £210.   
  • Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade no dia do jogo, acesso a lounge e assentos premium com vista para o gramado variam entre £250 e £500+ por ingresso.

Rennes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Rennes e Marseille

O Rennes registrou um empate e quatro derrotas nos seus últimos cinco jogos, considerando tanto a pré-temporada quanto partidas oficiais. Sua apresentação mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1, resultado que veio depois de a equipe ter ido para o intervalo perdendo por 2 a 0. Antes, na pré-temporada, perdeu por 4 a 2 para o Brentford e por 2 a 1 para o Sunderland, além de empatar por 3 a 3 com o Galatasaray. O time não venceu nenhum dos seus últimos cinco jogos.

A fase recente do Marseille mostra um contraste marcante. O time venceu quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid em um amistoso de pré-temporada. Venceu o Strasbourg por 4 a 0 na estreia da Ligue 1, ganhou por 3 a 1 do Athletic Bilbao e derrotou o Al-Shahaniya por 3 a 0 em compromissos preparatórios anteriores. O time de Genesio marcou 13 gols nesses cinco jogos.

REN

REN - Sequência

BRA
D1-2
SUN
D2-1
PSG
E2-2
LEM
V3-2
SCO
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
OM

OM - Sequência

ATH
V3-1
ATM
D1-2
STR
V4-0
ASM
D2-0
PAR
D2-3
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Rennes x Marseille: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 17 de maio de 2026, quando o Marseille venceu o Rennes por 3 a 1 no Velodrome, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Rennes, além de mais um triunfo do Marseille na Coupe de France. A partida mais recente no Roazhon Park neste recorte foi uma vitória do Rennes por 1 a 0 em agosto de 2025, embora o Marseille tenha dominado os encontros recentes de resto, incluindo um triunfo por 4 a 2 no Velodrome em maio de 2025.

Confrontos

RennesEmpateOlympique de Marseille
1
0
4
Campeonato Francês
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Olympique de Marseille
OM
3
Rennes badge
Rennes
REN
1
FJ
Copa da França
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Olympique de Marseille
OM
3
Rennes badge
Rennes
REN
0
FJ
Campeonato Francês
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Rennes
REN
1
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Olympique de Marseille
OM
0
FJ
Campeonato Francês
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
4
Rennes badge
Rennes
REN
2
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
1
Olympique de Marseille badge
Olympique de Marseille
OM
2
FJ
5Gols marcados12
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Rennes x Marseille

Na tabela da Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a liderança da competição, enquanto o Rennes está na nona colocação.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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