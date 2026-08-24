Como comprar ingressos para Rennes x Marseille: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Rennes enfrenta o Marseille na sexta-feira, 11 de setembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.
Os visitantes levam vantagem nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Rennes no último duelo entre as equipes pela Ligue 1, em maio de 2026. Este confronto importante dará a ambos os clubes uma oportunidade crucial de somar pontos valiosos à medida que a campanha da Ligue 1 ganha forma.
Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rennes x Marseille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Rennes x Marseille pela Ligue 1?
Rennes x Marseille acontece no Roazhon Park, em Rennes, e as informações oficiais de transmissão ainda não estão disponíveis para esta partida.
Como comprar ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park, siga estas opções padrão de compra:
- Site oficial do clube: Acesse o portal oficial de ingressos do Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) para criar uma conta, selecionar a partida de 11 de setembro, escolher o setor de sua preferência usando o mapa interativo do estádio e concluir sua compra com segurança.
- Loja oficial do time: Compre ingressos presencialmente diretamente na loja oficial do Roazhon Park (Boutique Officielle, na parte inferior do setor Groupe Rose), em Rennes, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Bilheterias do estádio: Compre os lugares restantes de entrada geral nas bilheterias do Roazhon Park no dia do jogo, que normalmente abrem 1,5 hora antes do pontapé inicial.
- Plataformas secundárias de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, procure ingressos em plataformas secundárias, como StubHub, para garantir lugares no mercado secundário.
Quanto custam os ingressos para Rennes x Marseille pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Rennes e Marseille pela Ligue 1 no Roazhon Park variam de acordo com a categoria do assento, o canal de compra e a demanda do mercado:
- Ingressos oficiais do clube: Os ingressos padrão de entrada geral pelo valor de face na bilheteria oficial do Stade Rennais normalmente variam entre £25 e £85 (€30 a €100), dependendo de você escolher lugares no anel superior atrás dos gols ou assentos centrais no anel inferior.
- Mercado secundário de revenda: Em plataformas de revenda como StubHub, os lugares de entrada geral normalmente começam em cerca de £90 a £115 ($115 a $145 / €105 a €135) para entrada padrão, enquanto os assentos intermediários e premium variam entre £150 e £210.
- Pacotes VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade no dia do jogo, acesso a lounge e assentos premium com vista para o gramado variam entre £250 e £500+ por ingresso.
Rennes x Marseille pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Rennes e Marseille
O Rennes registrou um empate e quatro derrotas nos seus últimos cinco jogos, considerando tanto a pré-temporada quanto partidas oficiais. Sua apresentação mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain pela Ligue 1, resultado que veio depois de a equipe ter ido para o intervalo perdendo por 2 a 0. Antes, na pré-temporada, perdeu por 4 a 2 para o Brentford e por 2 a 1 para o Sunderland, além de empatar por 3 a 3 com o Galatasaray. O time não venceu nenhum dos seus últimos cinco jogos.
A fase recente do Marseille mostra um contraste marcante. O time venceu quatro dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid em um amistoso de pré-temporada. Venceu o Strasbourg por 4 a 0 na estreia da Ligue 1, ganhou por 3 a 1 do Athletic Bilbao e derrotou o Al-Shahaniya por 3 a 0 em compromissos preparatórios anteriores. O time de Genesio marcou 13 gols nesses cinco jogos.
Rennes x Marseille: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em 17 de maio de 2026, quando o Marseille venceu o Rennes por 3 a 1 no Velodrome, pela Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos, o Marseille tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Rennes, além de mais um triunfo do Marseille na Coupe de France. A partida mais recente no Roazhon Park neste recorte foi uma vitória do Rennes por 1 a 0 em agosto de 2025, embora o Marseille tenha dominado os encontros recentes de resto, incluindo um triunfo por 4 a 2 no Velodrome em maio de 2025.
Confrontos
Classificação de Rennes x Marseille
Na tabela da Ligue 1, o Marseille ocupa atualmente a liderança da competição, enquanto o Rennes está na nona colocação.
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