O Rennes recebe o Dinamo Zagreb na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

O único confronto anterior entre as equipes ocorreu na fase de grupos da Copa da UEFA, em 20 de dezembro de 2007, no Roazhon Park. A partida terminou em um disputado empate por 1 a 1, com Stéphane Mbia marcando o gol de empate da equipe francesa no fim.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rennes x Dinamo Zagreb, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Rennes x Dinamo Zagreb pela Liga Europa?

Rennes x Dinamo Zagreb acontece no Roazhon Park, em Rennes, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 12:45 Roazhon Park

Como comprar ingressos para Rennes x Dinamo Zagreb pela Liga Europa?

Veja as opções disponíveis para comprar ingressos para Rennes x Dinamo Zagreb pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos ou pelos canais de bilheteria do Stade Rennais FC para obter ingressos na venda primária, especialmente se você for sócio do clube ou participar de um programa de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rennes x Dinamo Zagreb pela Liga Europa?

Veja os preços dos ingressos para Rennes x Dinamo Zagreb pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Custam aproximadamente entre € 25 e € 80.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior ou setores com vista padrão: Os preços geralmente começam em torno de € 85 a € 107 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos premium, com vista lateral do campo ou no anel inferior: Os preços frequentemente partem de € 130.

Rennes x Dinamo Zagreb pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Rennes e Dinamo Zagreb

O Rennes soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Lille, pela Ligue 1, em 8 de novembro, após um empate por 0 a 0 com o Olympiacos na Liga Europa. A equipe venceu o Strasbourg por 3 a 0 no fim de outubro, mas sofreu uma derrota pesada para o Nice, por 5 a 2. Nesses cinco jogos, o Rennes marcou seis gols e sofreu nove.

O Dinamo Zagreb venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou com uma vitória por 1 a 3 sobre o NK Varazdin, pela HNL, em 8 de novembro. A equipe conquistou esse triunfo no campeonato nacional após vencer o Sunderland na Liga Europa. Uma derrota por 2 a 4 para o NEC Nijmegen, em uma competição europeia, no início de outubro, foi seu revés mais pesado no período recente. O Zagreb marcou nove gols e sofreu seis nessa sequência de cinco jogos.

Rennes x Dinamo Zagreb: Histórico recente do confronto

O único encontro entre Rennes e Dinamo Zagreb registrado neste conjunto de dados ocorreu pela Liga Europa, em 20 de dezembro de 2007, e terminou empatado por 1 a 1 no Roazhon Park. Com apenas uma partida registrada entre os clubes, há poucos precedentes históricos para analisar antes deste confronto.