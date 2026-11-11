Como comprar ingressos para Rennes x Brest: preços da Ligue 1, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Rennes recebe o Brest no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

No confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato, em 4 de abril de 2026, o Rennes conquistou uma vitória por 4 a 3 fora de casa sobre o Brest em uma partida movimentada. Antes disso, o Rennes também havia vencido por 3 a 1 em casa, no Roazhon Park, em dezembro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Rennes x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Rennes x Brest pela Ligue 1?

Rennes x Brest será disputado no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

Campeonato Francês - Rodada 13 6 de dez. de 2026 - 11:15 Roazhon Park

Como comprar ingressos para Rennes x Brest pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Rennes x Brest pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A opção mais direta e confiável é comprar ingressos pelo portal oficial de vendas do Rennes, que oferece setores comuns e preços oficiais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando os ingressos disponibilizados inicialmente se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Rennes x Brest pela Ligue 1?

Estas são as estimativas de preços dos ingressos para Rennes x Brest pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Setor superior comum / atrás dos gols: Os preços geralmente começam em torno de € 20 a € 25 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos comuns nas laterais do campo: Os preços geralmente variam entre € 45 e € 65 .

Os preços geralmente variam entre . Arquibancada central / categoria 1: Os preços começam em torno de € 70 a € 95 .

Os preços começam em torno de . Pacotes de hospitalidade e VIP: Os preços vão de € 200 a mais de € 500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Categoria 2 / setores superiores: Os preços começam em torno de € 80 a € 95 para setores superiores ou menos centrais.

Os preços começam em torno de para setores superiores ou menos centrais. Assentos da categoria 1: Os preços geralmente variam de € 110 a € 140 .

Os preços geralmente variam de . Revenda de ingressos VIP e premium: Os preços começam em torno de € 160 a mais de € 200.

Rennes x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Rennes e Brest

O Rennes soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 2 para o Nice pela Ligue 1, em 30 de outubro, embora a equipe tenha vencido o Strasbourg por 3 a 0 pelo campeonato cinco dias antes. A sequência também inclui um empate por 2 a 2 com a Juventus pela Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Rennes marcou 16 gols e sofreu 14, números que refletem uma equipe produtiva no ataque, mas vulnerável na defesa.

O Brest venceu duas, empatou duas e perdeu uma das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Lorient pela Ligue 1, em 2 de novembro. A equipe também venceu o Angers por 5 a 1 pelo campeonato em outubro. Uma derrota por 2 a 1 para o Nice e dois empates, um em amistoso contra o Monza e outro diante do Lille, completam a sequência. O Brest marcou 11 gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Rennes x Brest: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 4 de abril de 2026, quando o Rennes venceu por 4 a 3 na casa do Brest pela Ligue 1. Antes disso, o Rennes conquistou uma vitória por 3 a 1 em casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Rennes soma três vitórias, contra duas do Brest. As equipes marcaram 19 gols nessas partidas.