Rennes enfrenta o Auxerre no domingo, 11 de outubro de 2026, no Roazhon Park, em Rennes.

O Auxerre teve uma de suas atuações mais decisivas em novembro de 2024, ao derrotar o Rennes por 4 a 0 no Stade de l'Abbé-Deschamps. Mais tarde, o Rennes respondeu com uma atuação dominante e garantiu uma vitória convincente por 3 a 0 fora de casa contra o Auxerre no confronto de fevereiro de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rennes x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Rennes x Auxerre pela Ligue 1?

Rennes x Auxerre acontece no Roazhon Park, em Rennes, no domingo, 11 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 11:15 Roazhon Park

Como comprar ingressos para Rennes x Auxerre pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo da Ligue 1 entre Stade Rennais e AJ Auxerre no Roazhon Park, siga estes passos padrão:

1. Plataforma oficial de ingressos do clube

A principal forma de comprar ingressos comuns é por meio do site oficial de ingressos do Stade Rennais (billetterie.staderennais.com). Os ingressos geralmente começam a ser vendidos algumas semanas antes da partida. Membros do Stade Rennais e detentores de carnês de temporada frequentemente recebem acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público em geral.

2. Mercado oficial de revenda de ingressos

Se os lugares de ingresso comum se esgotarem, o Stade Rennais opera um portal oficial de revenda integrado ao seu site de ingressos, permitindo que detentores de carnês de temporada revendam seus lugares com segurança pelo valor de face.

3. Torcedores visitantes (torcedores do Auxerre)

Torcedores visitantes que desejam ficar no setor visitante devem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do AJ Auxerre ou pela cota destinada ao clube de viagens de torcedores visitantes.

Quanto custam os ingressos para Rennes x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida da Ligue 1 entre Stade Rennais e AJ Auxerre no Roazhon Park variam dependendo de onde e quando você os compra:

1. Bilheteria oficial (valor de face)

Lugares de categoria padrão: Normalmente variam de € 20 a € 60 para jogos padrão da Ligue 1 quando comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Stade Rennais.

Setores premium / centrais: Os lugares localizados nos setores laterais centrais geralmente variam entre € 70 e € 100 .

Cota para torcedores visitantes: Os ingressos para o setor visitante destinados aos torcedores do Auxerre geralmente têm teto em torno de € 10 a € 15 , de acordo com os regulamentos da Ligue 1.

2. Revenda oficial de ingressos e mercado secundário

Plataformas secundárias de ingressos e revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços iniciais geralmente começam em torno de € 70 a € 75 por ingresso, com anúncios médios variando entre € 100 e € 115 , dependendo da demanda, da categoria do assento e das taxas de entrega.

Rennes x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Rennes e Auxerre

O Rennes chega para este confronto com um retrospecto de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos da Ligue 1, tendo vencido o Angers por 2 a 1 mais recentemente, em 6 de setembro. A sequência de cinco partidas também inclui um empate por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain e uma vitória por 3 a 2 sobre o Le Mans, deixando o time com duas derrotas competitivas, ambas em amistosos de pré-temporada contra Sunderland e Brentford. Ao longo desses cinco jogos, o Rennes marcou nove gols e sofreu 11, embora sua forma na competição da liga tenha sido claramente mais forte.

O Auxerre perdeu seus últimos três jogos na Ligue 1 sem registrar uma vitória na competição. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Lyon, em 4 de setembro, e o time foi derrotado por 5 a 2 pelo Lens e por 3 a 1 pelo Angers nas rodadas anteriores. Seus únicos resultados positivos na amostra de cinco jogos vieram na pré-temporada, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen e um empate em 1 a 1 com o Troyes. Na liga, o Auxerre marcou três gols e sofreu 11.

Rennes x Auxerre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Rennes venceu o Auxerre por 3 a 0 fora de casa na Ligue 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Rennes soma duas vitórias contra uma do Auxerre, além de dois empates. O duelo anterior no Roazhon Park, em outubro de 2025, terminou em 2 a 2, enquanto a única vitória do Auxerre nessa sequência foi um triunfo em casa por 4 a 0 em novembro de 2024.