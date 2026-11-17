A Real Sociedad recebe o Torreense na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastián.

O confronto da fase de liga será um encontro raro e marcante entre uma equipe de destaque da primeira divisão espanhola e um ambicioso adversário português. Com trajetórias continentais e momentos recentes distintos, os dois times entrarão em campo na Reale Arena em busca de pontos importantes na fase de liga.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Sociedad x Torreense, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Real Sociedad e Torreense pela Liga Europa?

Real Sociedad x Torreense será disputado na Reale Arena, em San Sebastián, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Liga Europa - Rodada 6 10 de dez. de 2026 - 15:00 Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Torreense pela Liga Europa?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Real Sociedad e Torreense pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Comprar diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria da Real Sociedad continua sendo a principal e mais confiável forma de garantir lugares na Reale Arena pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Europa quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Torreense pela Liga Europa?

Confira os preços dos ingressos para o jogo entre Real Sociedad e Torreense pela Liga Europa:

1. Canais oficiais do clube

Preços originais: Em geral, começam em aproximadamente € 70.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos mais baratos / de entrada: A partir de aproximadamente € 130 a € 250 .

A partir de aproximadamente . Lugares comuns e intermediários: Entre € 250 e € 550 .

Entre . Hospitalidade premium e setores privilegiados: Preços acima de € 1.000.

Real Sociedad x Torreense pela Liga Europa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Torreense

A Real Sociedad soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 em LaLiga. Também empatou em 1 a 1 com o Lyon pela Liga Europa. Antes disso, goleou o Lillestroem por 6 a 0 em competição europeia e venceu o Levante por 2 a 1 no campeonato nacional. A única derrota foi para o Athletic Bilbao. A Real Sociedad marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

O Torreense soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Uniao de Leiria pela Liga Portugal 2, embora tenha vencido o Ararat Armenia por 3 a 2 na Liga Europa antes disso. Uma derrota por 4 a 1 para o Ferencvaros também figura entre seus resultados recentes. O Torreense marcou sete gols e sofreu oito nas cinco partidas.

Real Sociedad x Torreense: Histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Real Sociedad e Torreense. A partida representa um encontro raro, no cenário europeu, entre clubes da Espanha e da segunda divisão portuguesa.