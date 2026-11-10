Como comprar ingressos para Real Sociedad x Sevilla: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

A Real Sociedad recebe o Sevilla no domingo, 29 de novembro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastian.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em maio de 2026, o Sevilla venceu a Real Sociedad por 1 a 0 no Ramón Sánchez Pizjuán. Antes disso, na temporada 2025/26, a Real Sociedad havia vencido o Sevilla em casa por 2 a 1 na Reale Arena, em outubro de 2025.

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Quando começa Real Sociedad x Sevilla pela LaLiga?

Real Sociedad x Sevilla começa na Reale Arena, em San Sebastian, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 15:00 Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Sevilla pela LaLiga?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para Real Sociedad x Sevilla pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial da Real Sociedad: A maneira mais direta e confiável de comprar ingressos oficiais é pelo portal de venda de ingressos da Real Sociedad, especialmente se você procura lugares disponíveis ao público em geral na Reale Arena.

A maneira mais direta e confiável de comprar ingressos oficiais é pelo portal de venda de ingressos da Real Sociedad, especialmente se você procura lugares disponíveis ao público em geral na Reale Arena. Canais oficiais do Sevilla FC: Para torcedores visitantes que viajam a San Sebastian, muitas vezes é possível solicitar ou comprar ingressos pelo sistema oficial do Sevilla, dentro da cota destinada à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Sevilla pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Real Sociedad e Sevilla pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingresso comum (anel superior): Normalmente custa de € 25 a € 50 .

Normalmente custa de . Ingresso comum (anel inferior): Geralmente custa de € 50 a € 90 .

Geralmente custa de . Lugares privilegiados no anel inferior ou na região central: Normalmente custam entre € 90 e € 120 .

Normalmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em torno de € 250 e podem custar mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda:

Lugares revendidos no anel superior: Normalmente começam na faixa de € 40 a € 65 .

Normalmente começam na faixa de . Ingressos comuns revendidos no anel inferior: Geralmente custam de € 70 a € 140 .

Geralmente custam de . Lugares revendidos nas laterais do campo: Frequentemente custam entre € 110 e € 220 .

Frequentemente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade corporativa revendidos: Custam de € 350 a mais de € 800.

Real Sociedad x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Sevilla

A Real Sociedad chega a este jogo em excelente fase, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Levante pela LaLiga, após uma goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem pela Liga Europa. A equipe de Matarazzo também venceu o Malaga fora de casa por 5 a 2 pela LaLiga nessa sequência. A Real Sociedad marcou quinze gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que refletem o bom momento do ataque.

O Sevilla soma uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco partidas. No jogo mais recente, venceu o Osasuna por 2 a 0 pela LaLiga, depois de perder por 4 a 1 para o Real Madrid e por 3 a 1 para o Barcelona. Antes, nessa sequência, o Sevilla empatou em 3 a 3 com o Levante. A equipe de Garcia marcou sete gols e sofreu dez nesses cinco jogos, com o desempenho defensivo como motivo claro de preocupação.

Real Sociedad x Sevilla: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Sevilla venceu a Real Sociedad por 1 a 0 pela LaLiga no Ramón Sánchez Pizjuán. Antes disso, a Real Sociedad havia vencido o Sevilla em casa por 2 a 1, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate. Os jogos têm sido equilibrados, com resultados divididos quase igualmente entre os dois clubes.