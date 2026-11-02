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Como comprar ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano: preços para a partida de LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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A Real Sociedad enfrenta o Rayo Vallecano em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

A Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano no domingo, 8 de novembro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastián.

Real Sociedad e Rayo Vallecano têm um histórico de confrontos marcado por jogos com muitos gols. O mais recente duelo entre os clubes pela LaLiga terminou em um empate por 3 a 3, em 26 de abril de 2026. Antes desse jogo de seis gols, a Real Sociedad venceu o Rayo Vallecano por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa do Rei.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Real Sociedad x Rayo Vallecano acontece na Reale Arena, em San Sebastián, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 12
Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga?

A compra de ingressos para uma partida da LaLiga entre Real Sociedad e Rayo Vallecano depende do estádio que recebe o jogo, já que os ingressos são distribuídos diretamente pelo clube mandante.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Jogos da Real Sociedad em casa (Reale Arena, San Sebastián): Compre pelo portal oficial de ingressos da Real Sociedad. Sócios do clube e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade de compra antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.
  • Jogos do Rayo Vallecano em casa (Campo de Fútbol de Vallecas, Madri): Compre pelo site oficial do Rayo Vallecano. Como o Vallecas é um estádio menor, com o público mais próximo do campo, a disponibilidade de ingressos para o público geral costuma ser muito limitada em comparação com estádios maiores da LaLiga.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para uma partida da LaLiga entre Real Sociedad e Rayo Vallecano, divididos entre canais oficiais dos clubes e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns e lugares padrão (atrás dos gols e nos cantos): Normalmente variam de € 25 a € 50 em setores como o Fondo Norte e o Fondo Sur.
  • Setores laterais (arquibancadas leste e principal): Geralmente custam de € 40 a € 90, dependendo da proximidade com o centro do campo e da altura do setor.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções premium do clube, com acesso a lounges e serviço de alimentação, normalmente variam de € 120 a mais de € 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos padrão e para setores superiores: Os preços de entrada geralmente começam em torno de € 45 a mais de € 60, dependendo da demanda e da disponibilidade.
  • Lugares laterais e premium: Lugares intermediários e setores laterais mais procurados costumam custar entre € 90 e mais de € 250.
  • Hospitalidade VIP e revenda de lugares privilegiados: Setores corporativos de alto padrão, lugares laterais privilegiados já esgotados ou anúncios com alta procura frequentemente ultrapassam a faixa de € 300 a mais de € 500.

Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Rayo Vallecano

A Real Sociedad soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e nove sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Athletic Bilbao em um amistoso, em 2 de outubro. Pela LaLiga, venceu fora de casa o Valencia e o Elche, ambos por 3 a 2, mas sofreu três gols sem marcar nenhum em casa contra o Atletico Madrid.

O Rayo Vallecano soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga, com 11 gols marcados e 13 sofridos. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 em casa contra o Osasuna. A vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol foi seu melhor resultado nessa sequência, embora as derrotas para Barcelona e Real Madrid por um placar agregado de 9 a 3 evidenciem a distância em relação às principais equipes da divisão.

RSO

RSO - Sequência

GIL
E1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
D2-1
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RAY

RAY - Sequência

OSA
E1-1
GET
E1-1
ELC
D0-3
HUE
V2-3
CEL
V3-0
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Sociedad x Rayo Vallecano: Histórico recente dos confrontos

O encontro mais recente entre os clubes terminou em 3 a 3, quando o Rayo Vallecano recebeu a Real Sociedad pela LaLiga, em 26 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, a Real Sociedad leva vantagem com duas vitórias contra duas do Rayo e um empate. Os times também se enfrentaram pela Copa do Rei em janeiro de 2025, quando a Real Sociedad venceu por 3 a 1 na Reale Arena.

Confrontos

Real SociedadEmpateRayo Vallecano
1
2
2
La Liga
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Rayo Vallecano
RAY
3
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Real Sociedad
RSO
3
FJ
La Liga
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RSO
0
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RAY
1
FJ
La Liga
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RAY
2
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RSO
2
FJ
Copa do Rei
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RSO
3
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Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
La Liga
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Real Sociedad
RSO
1
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Rayo Vallecano
RAY
2
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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