A Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano no domingo, 8 de novembro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastián.

Real Sociedad e Rayo Vallecano têm um histórico de confrontos marcado por jogos com muitos gols. O mais recente duelo entre os clubes pela LaLiga terminou em um empate por 3 a 3, em 26 de abril de 2026. Antes desse jogo de seis gols, a Real Sociedad venceu o Rayo Vallecano por 3 a 1 nas oitavas de final da Copa do Rei.

A GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Real Sociedad x Rayo Vallecano acontece na Reale Arena, em San Sebastián, no domingo, 8 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 12 8 de nov. de 2026 - 10:15 Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga?

A compra de ingressos para uma partida da LaLiga entre Real Sociedad e Rayo Vallecano depende do estádio que recebe o jogo, já que os ingressos são distribuídos diretamente pelo clube mandante.

1. Canais oficiais dos clubes

Jogos da Real Sociedad em casa (Reale Arena, San Sebastián): Compre pelo portal oficial de ingressos da Real Sociedad. Sócios do clube e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade de compra antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.

Compre pelo portal oficial de ingressos da Real Sociedad. Sócios do clube e titulares de ingressos para a temporada têm prioridade de compra antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral. Jogos do Rayo Vallecano em casa (Campo de Fútbol de Vallecas, Madri): Compre pelo site oficial do Rayo Vallecano. Como o Vallecas é um estádio menor, com o público mais próximo do campo, a disponibilidade de ingressos para o público geral costuma ser muito limitada em comparação com estádios maiores da LaLiga.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da LaLiga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para uma partida da LaLiga entre Real Sociedad e Rayo Vallecano, divididos entre canais oficiais dos clubes e plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns e lugares padrão (atrás dos gols e nos cantos): Normalmente variam de € 25 a € 50 em setores como o Fondo Norte e o Fondo Sur.

Normalmente variam de em setores como o Fondo Norte e o Fondo Sur. Setores laterais (arquibancadas leste e principal): Geralmente custam de € 40 a € 90 , dependendo da proximidade com o centro do campo e da altura do setor.

Geralmente custam de , dependendo da proximidade com o centro do campo e da altura do setor. Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções premium do clube, com acesso a lounges e serviço de alimentação, normalmente variam de € 120 a mais de € 400.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos padrão e para setores superiores: Os preços de entrada geralmente começam em torno de € 45 a mais de € 60 , dependendo da demanda e da disponibilidade.

Os preços de entrada geralmente começam em torno de , dependendo da demanda e da disponibilidade. Lugares laterais e premium: Lugares intermediários e setores laterais mais procurados costumam custar entre € 90 e mais de € 250 .

Lugares intermediários e setores laterais mais procurados costumam custar entre . Hospitalidade VIP e revenda de lugares privilegiados: Setores corporativos de alto padrão, lugares laterais privilegiados já esgotados ou anúncios com alta procura frequentemente ultrapassam a faixa de € 300 a mais de € 500.

Real Sociedad x Rayo Vallecano pela LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Rayo Vallecano

A Real Sociedad soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, com oito gols marcados e nove sofridos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Athletic Bilbao em um amistoso, em 2 de outubro. Pela LaLiga, venceu fora de casa o Valencia e o Elche, ambos por 3 a 2, mas sofreu três gols sem marcar nenhum em casa contra o Atletico Madrid.

O Rayo Vallecano soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga, com 11 gols marcados e 13 sofridos. Sua partida mais recente terminou em 1 a 1 em casa contra o Osasuna. A vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol foi seu melhor resultado nessa sequência, embora as derrotas para Barcelona e Real Madrid por um placar agregado de 9 a 3 evidenciem a distância em relação às principais equipes da divisão.

Real Sociedad x Rayo Vallecano: Histórico recente dos confrontos

O encontro mais recente entre os clubes terminou em 3 a 3, quando o Rayo Vallecano recebeu a Real Sociedad pela LaLiga, em 26 de abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, a Real Sociedad leva vantagem com duas vitórias contra duas do Rayo e um empate. Os times também se enfrentaram pela Copa do Rei em janeiro de 2025, quando a Real Sociedad venceu por 3 a 1 na Reale Arena.