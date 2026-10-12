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Como comprar ingressos para Real Sociedad x Levante: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Real Sociedad enfrenta o Levante em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos.

A Real Sociedad recebe o Levante no domingo, 25 de outubro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastián.

O histórico de confrontos diretos favorece a Real Sociedad, que venceu três dos últimos cinco duelos entre as equipes na primeira divisão, contra uma vitória do Levante. No encontro mais recente pela LaLiga, em abril de 2026, a Real Sociedad venceu o Levante por 2 a 0 em casa.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Sociedad x Levante, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Real Sociedad x Levante pela LaLiga?

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La Liga - Rodada 10
Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Levante pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Real Sociedad e Levante pela LaLiga na Reale Arena (estádio Anoeta), há algumas opções principais:

1. Venda oficial de ingressos

  • Site oficial da Real Sociedad: É a principal plataforma para comprar ingressos comuns para os jogos em casa. Em geral, as vendas para o público começam algumas semanas antes da partida.
  • Bilheteria do clube (Taquilla): Também é possível comprar ingressos diretamente na bilheteria da Reale Arena, em San Sebastián, nos dias anteriores à partida ou no dia do jogo, sujeitos à disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Levante pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Real Sociedad e Levante pela LaLiga variam conforme o setor e o canal de venda:

1. Ingressos oficiais comuns

Os ingressos oficiais comprados diretamente com a Real Sociedad geralmente têm as seguintes faixas de preço:

  • Atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): € 25 a € 40
  • Arquibancada leste (Tribuna Este): € 40 a € 75
  • Arquibancada principal/oeste (Tribuna Principal): € 60 a € 90
  • Jovens / crianças (menores de 14 anos): € 15 a € 25 (sujeito à disponibilidade na categoria)

2. Pacotes VIP e de hospitalidade

  • Hospitalidade VIP / camarotes: € 120 a partir de € 350 por pessoa (inclui assentos acolchoados, acesso a lounge e serviço de alimentação com pratos típicos bascos)

3. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços dos ingressos para os setores mais baratos geralmente começam em torno de € 65 a € 90 e aumentam conforme a localização do assento e a procura perto do dia do jogo.

Real Sociedad x Levante pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Levante

A Real Sociedad registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Valencia, pela LaLiga, após uma derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, pela Liga Europa. Antes disso, perdeu por 3 a 0 para o Atlético de Madrid. A Real Sociedad marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco jogos. O outro resultado positivo na sequência foi a vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Elche.

O Levante somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pela LaLiga. Na partida mais recente, perdeu por 3 a 1 fora de casa para o Villarreal. Também foi derrotado por 4 a 2 pelo Barcelona anteriormente nessa sequência. O ponto alto foi a vitória por 5 a 2 em casa sobre o Real Betis, enquanto os empates sem gols contra Málaga e Osasuna representam os dois pontos perdidos. O Levante marcou sete gols e sofreu onze nesses cinco jogos.

RSO

RSO - Sequência

ATM
D0-3
BOU
D1-2
VAL
V2-3
ATH
D0-1
COR
V3-2
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LEV

LEV - Sequência

OSA
E0-0
BET
V5-2
MAL
E0-0
BAR
D2-4
VIL
D3-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Sociedad x Levante: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, quando a Real Sociedad venceu por 2 a 0 em casa pela LaLiga. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 na casa do Levante, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados pela LaLiga, a Real Sociedad soma três vitórias, contra uma do Levante, além de um empate.

Confrontos

Real SociedadEmpateLevante
3
1
1
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
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Levante
LEV
1
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Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
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Levante
LEV
2
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Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
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Real Sociedad
RSO
1
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Levante
LEV
0
FJ
La Liga
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RSO
1
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Levante
LEV
0
FJ
6Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

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