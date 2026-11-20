A Real Sociedad recebe o Getafe no domingo, 13 de dezembro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastián.

Na última vez que os clubes se enfrentaram, em abril de 2026, na Reale Arena, o Getafe conquistou uma vitória suada por 1 a 0 fora de casa, decidida por um gol contra de Jon Gorrotxategi no primeiro tempo. O resultado deu ao Getafe a revanche imediata pela vitória da Real Sociedad por 2 a 1 no Coliseum, em janeiro de 2026, e reforçou uma tendência de triunfos dos visitantes neste confronto.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Sociedad x Getafe, incluindo onde comprar e quanto custam.

Quando será Real Sociedad x Getafe por LaLiga?

Real Sociedad x Getafe será disputado na Reale Arena, em San Sebastián, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Getafe por LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Real Sociedad e Getafe por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial da Real Sociedad (Club Entradas / venda oficial de ingressos): É a principal e mais segura plataforma para comprar ingressos para jogos na Reale Arena, em San Sebastián. Em geral, as vendas ao público começam algumas semanas antes da partida, após períodos de prioridade para sócios do clube (socios).

É a principal e mais segura plataforma para comprar ingressos para jogos na Reale Arena, em San Sebastián. Em geral, as vendas ao público começam algumas semanas antes da partida, após períodos de prioridade para sócios do clube (socios). Site oficial do Getafe CF: Se você quiser ficar no setor visitante ou comprar ingressos para quando o confronto for disputado no Coliseum, em Madri, poderá adquiri-los diretamente pelo canal oficial de venda do Getafe.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando a carga oficial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Getafe por LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Real Sociedad e Getafe por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / assentos no anel superior: Em geral, começam em torno de € 55 a € 75 .

Em geral, começam em torno de . Assentos laterais / no anel inferior premium: Normalmente custam entre € 80 e € 120 .

Normalmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços vão de € 300 a mais de € 500.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais acessíveis / atrás dos gols: Em geral, começam em torno de € 50 a € 65 .

Em geral, começam em torno de . Assentos laterais de revenda / faixa intermediária: Normalmente custam entre € 90 e € 180 .

Normalmente custam entre . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade de luxo: Os preços podem variar de € 350 a mais de € 1.200.

Real Sociedad x Getafe por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Getafe

A Real Sociedad registrou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano por LaLiga. Nesse período, também venceu o Levante por 2 a 1 no campeonato. A equipe de Matarazzo marcou 15 gols e sofreu 10 nessas cinco partidas, e sua única derrota foi por 2 a 1 para o Athletic Bilbao.

O Getafe somou duas vitórias e sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Villarreal, fora de casa, por LaLiga. Antes, também perdeu por 4 a 0 para o Athletic Bilbao. Por outro lado, a equipe de Bordalas venceu o Sevilla por 3 a 1 no campeonato. O Getafe marcou seis gols e sofreu 12 nessas cinco partidas.

Real Sociedad x Getafe: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu por LaLiga em 22 de abril de 2026, quando o Getafe venceu por 1 a 0 na Reale Arena. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Getafe venceu dois e a Real Sociedad venceu dois, além de um empate. As equipes também marcaram o mesmo número de gols nessas partidas.