Como comprar ingressos para Real Sociedad x Atlético de Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Real Sociedad e Atlético de Madrid se enfrentam no domingo, 13 de setembro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastián.

As duas equipes protagonizaram uma rivalidade intensa na temporada 2025–26, com destaque para o confronto na Copa do Rei, em que a Real Sociedad superou o Atlético por 4 a 3 nos pênaltis após um emocionante empate por 2 a 2. Com talentos de alto nível dos dois lados, este duelo serve como um teste vital para as ambições de início de temporada de ambas as equipes na elite do futebol espanhol.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Sociedad x Atlético de Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Real Sociedad x Atlético de Madrid por LaLiga?

Real Sociedad x Atlético de Madrid acontece na Reale Arena, em San Sebastián. Os detalhes do horário de início estão listados acima.

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 15:00 Reale Arena

Como comprar ingressos para Getafe x Deportivo de La Coruña por LaLiga?

Para comprar ingressos para Getafe CF x Deportivo de La Coruña no Estadio Coliseum, em Getafe, siga estes passos:

Canal oficial direto

Visite o portal oficial de ingressos do Getafe CF: vá até a seção oficial de bilheteria no site do Getafe ( entradas.getafecf.com ). Como o Getafe é o mandante, todas as vendas de ingressos para o público em geral são gerenciadas diretamente por sua plataforma.

Torcedores visitantes (apoio ao Deportivo de La Coruña)

Se você quiser se sentar no setor visitante com torcedores do Deportivo, as compras geralmente são gerenciadas diretamente pelos canais oficiais do clube RC Deportivo para membros registrados (socios) ou torcidas organizadas (peñas).

Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem ou se você estiver comprando de última hora, agregadores secundários de ingressos, como o StubHub, listam ingressos de revenda.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Deportivo de La Coruña por LaLiga?

Os ingressos para Getafe CF x Deportivo de La Coruña em LaLiga geralmente variam de cerca de £25 a £75 (€30 a €90) para entradas padrão de admissão geral diretamente pelos canais oficiais do clube.

Canal oficial direto Os ingressos oficiais para Getafe x Deportivo de La Coruña geralmente custam entre £25 e £75 (€30 a €90), dependendo do setor, começando em £25 para assentos nas arquibancadas atrás dos gols e chegando a £75 para lugares centrais na arquibancada principal.

Plataformas secundárias Em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os preços de revenda flutuam com base na demanda dos torcedores e na disponibilidade de assentos, muitas vezes começando em torno de £45 a £60 para opções básicas e subindo de forma significativa para localizações premium.

Real Sociedad x Atlético de Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Sociedad x Atlético de Madrid

A Real Sociedad perdeu todas as cinco partidas mais recentes. Seu último compromisso foi uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis em LaLiga, em 21 de agosto, e antes disso perdeu por 3 a 1 para o Chelsea e por 2 a 1 para o FC Koeln em amistosos de pré-temporada. Outras duas derrotas para o FC Koeln (2 a 0) e Toulouse (2 a 1) completam uma sequência de cinco derrotas consecutivas. A Sociedad marcou três gols e sofreu dez ao longo dessas cinco partidas.

Os últimos cinco jogos do Atlético de Madrid renderam um empate, duas vitórias e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal em LaLiga, em 23 de agosto. Antes disso, a equipe venceu o Malaga por 2 a 0 na estreia pela liga e derrotou o Marseille por 2 a 1 em um amistoso de pré-temporada. Derrotas para Manchester City (3 a 1) e Manchester United (2 a 1) na pré-temporada expuseram vulnerabilidades defensivas. O Atlético marcou oito gols e sofreu sete ao longo dessas cinco partidas.

Real Sociedad x Atlético de Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Copa do Rei, em 18 de abril de 2026, quando o duelo no Metropolitano terminou 2 a 2. Antes disso, o Atlético bateu a Sociedad por 3 a 2 em casa, em LaLiga, em 7 de março de 2026. Ao longo dos últimos cinco encontros, o Atlético de Madrid venceu duas vezes, com dois empates e uma vitória da Real Sociedad. O confronto de LaLiga de janeiro de 2026, na Reale Arena, terminou 1 a 1, enquanto a vitória do Atlético por 4 a 0 em casa, em maio de 2025, segue como o resultado mais contundente da sequência recente.

Classificação de Real Sociedad x Atlético de Madrid

Na classificação inicial de LaLiga 2026/27, o Atlético de Madrid ocupa a terceira posição, enquanto a Real Sociedad está em 17º.