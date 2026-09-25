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Como comprar ingressos para Real Madrid x Villarreal: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Real Madrid enfrenta o Villarreal em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Real Madrid enfrenta o Villarreal no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estádio Bernabéu, em Madri.

Apesar do domínio geral do Real Madrid, os jogos entre essas duas equipes tradicionalmente são equilibrados, com média de quase três gols por partida. No encontro mais recente, em 24 de janeiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória fora de casa por 2 a 0 no Estadio de la Cerámica.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Madrid x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Madrid x Villarreal por LaLiga?

Real Madrid enfrenta o Villarreal no Estádio Bernabéu, em Madri, no domingo, 11 de outubro de 2026.

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Como comprar ingressos para Real Madrid x Villarreal por LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Madrid x Villarreal no Santiago Bernabéu, siga os canais oficiais de venda do clube e as fases de liberação:

Fases oficiais de liberação e ordem de prioridade

O Real Madrid libera os ingressos para as partidas em etapas distintas, normalmente começando de 1 a 2 semanas antes da data do jogo:

  1. Sócios (detentores de carnê de temporada e membros do clube): recebem a primeira janela, normalmente 10 a 12 dias antes da partida.
  2. Portadores do cartão Madridista Premium: recebem acesso antecipado cerca de 6 a 8 dias antes do jogo.
  3. Público em geral: os ingressos gerais remanescentes são colocados à venda para o público cerca de 3 a 5 dias antes do pontapé inicial.
  4. VIP e hospitalidade: disponíveis com meses de antecedência para entrada garantida, embora com preços mais altos.

Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm assentos anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Villarreal por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Madrid x Villarreal no Santiago Bernabéu dependem de você comprá-los pelos canais oficiais do clube ou em mercados secundários de revenda:

Preços oficiais do clube (valor de face)

Os preços oficiais dos ingressos variam de acordo com o setor/localização no estádio (anéis superiores vs. setores laterais inferiores):

  • Público em geral / assentos padrão: normalmente variam de € 75 a € 190 para jogos padrão de LaLiga.
  • Sócios e membros Madridista Premium: recebem tarifas com desconto, normalmente a partir de € 60 a € 150.
  • Ingressos VIP e de hospitalidade: variam de € 275 a € 500+, dependendo do catering incluído e do acesso ao lounge.

Plataformas secundárias de ingressos

Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços flutuam com base na demanda:

  • Assentos de entrada (categoria 3 / anéis superiores): começam em cerca de € 95 a € 130.
  • Assentos intermediários (categoria 2 / atrás dos gols): variam entre € 150 e € 260.
  • Categoria 1 premium (setores laterais inferiores): variam de € 350 a € 500+.

Real Madrid x Villarreal por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e Villarreal

O Real Madrid venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Milão pela Champions League, e a equipe também conquistou vitórias convincentes por 4 a 0 contra o Malaga e por 4 a 1 contra a Real Sociedad em LaLiga. O único tropeço veio em uma derrota por 1 a 0 para o Real Betis no campeonato. Ao longo dos cinco jogos, o Real Madrid marcou 12 gols e sofreu três.

O Villarreal tem enfrentado dificuldades para manter consistência, sem vitórias em suas últimas cinco partidas, com dois empates e três derrotas. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund pela Champions League, e a equipe também perdeu por 3 a 2 para o Deportivo de A Coruna em LaLiga. O Villarreal empatou em 2 a 2 com Atlético de Madrid e Racing Santander em seus jogos anteriores. O time marcou nove gols e sofreu dez ao longo dessas cinco partidas.

RMA

RMA - Sequência

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VIL

VIL - Sequência

COR
D2-3
BVB
D3-2
BET
D1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Real Madrid x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga, em 24 de janeiro de 2026, quando o Villarreal recebeu o Real Madrid e perdeu por 2 a 0. Antes disso, o Real Madrid venceu por 3 a 1 no Bernabéu em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Real Madrid venceu quatro e empatou um, com o Villarreal ainda sem conseguir uma vitória nessa sequência.

Confrontos

Real MadridEmpateVillarreal
4
1
0
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
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RMA
2
FJ
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Real Madrid
RMA
3
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Villarreal
VIL
1
FJ
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Villarreal
VIL
1
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RMA
2
FJ
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Real Madrid
RMA
2
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Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
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Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FJ
13Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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