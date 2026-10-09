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Como comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Real Madrid enfrenta o Sevilla em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Real Madrid enfrenta o Sevilla no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio Bernabeu, em Madri.

O Real Madrid dominou os confrontos recentes contra o Sevilla, garantindo uma vitória fora de casa por 1 a 0 no encontro mais recente entre os dois pela liga, em maio de 2026. Este jogo em casa é crucial para o Real Madrid, já que será sua última partida da liga antes do El Clásico contra o FC Barcelona.

Deixe a GOAL dar a você tudo o que precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Madrid x Sevilla por LaLiga?

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La Liga - Rodada 9
Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla por LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla na LaLiga, siga as fases padrão de liberação e os métodos de compra:

1. Fases oficiais de venda

Os ingressos para jogos em casa no Santiago Bernabéu são liberados em etapas, geralmente de 7 a 10 dias antes da partida:

  • Sócios (membros do clube): Os detentores de carnê de temporada e os membros do clube recebem a primeira janela de prioridade, muitas vezes com desconto.
  • Membros Madridista Premium: Torcedores oficiais pagantes do clube têm acesso prioritário secundário, geralmente 1 a 2 dias antes da liberação geral.
  • Público geral: Quaisquer ingressos restantes são colocados à venda para o público cerca de 3 a 5 dias antes do jogo.

2. Fornecedores primários de ingressos

  • Site oficial do clube: Principal plataforma de ingressos do Real Madrid.
  • VIP & Hospitality: Os pacotes VIP para o dia do jogo são liberados antes dos ingressos de admissão geral e podem ser solicitados pelo portal VIP do Real Madrid.

3. Plataformas secundárias de ingressos e revenda

  • Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, oferecem ingressos revendidos por detentores de carnê de temporada, embora os preços muitas vezes sejam mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Sevilla por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Madrid x Sevilla na LaLiga variam dependendo do setor, do status de membro e do canal de compra:

1. Preços oficiais de ingressos diretos

  • Sócios (membros do clube):€ 40 – € 140 (inclui descontos prioritários para membros em todos os setores do estádio).
  • Público geral:€ 55 – € 180 (faixa padrão de valor de face para vendas oficiais de admissão geral).

2. Pacotes VIP & Hospitality

  • Assentos VIP:€ 250 – € 600+ (inclui assentos na lateral à beira do campo, acesso a lounge privativo e catering no dia do jogo).

3. Plataformas secundárias e de revenda

  • Mercados de revenda:€ 110 – € 350+ (os preços oscilam acima do valor de face com base na localização do assento e na demanda em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub).

Real Madrid x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e Sevilla

O Real Madrid venceu quatro dos seus últimos cinco jogos entre LaLiga e Champions League, perdendo apenas para o Real Betis, que o derrotou por 1 a 0 no início de setembro. Seu resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche, e a equipe também marcou quatro gols no Rayo Vallecano em um triunfo em casa por 4 a 1. Ao longo desses cinco jogos, o Madrid marcou 13 gols e sofreu quatro, refletindo um time em fase ofensiva confiante.

O Sevilla somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid, que o venceu por 3 a 1 no fim de agosto. A equipe de Luis Garcia não sofreu gols em suas duas partidas mais recentes, vencendo Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e Valencia por 1 a 0, o que sugere uma unidade defensivamente organizada para esta viagem.

RMA

RMA - Sequência

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SEV

SEV - Sequência

ESP
E1-1
VAL
V1-0
COR
V0-1
BAR
D1-3
AVL
D1-3
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Madrid x Sevilla: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0 fora de casa sobre o Sevilla, em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Real Madrid venceu quatro e o Sevilla nenhum, com um resultado sem vitória do Sevilla. O Madrid marcou 10 gols nesses cinco encontros e sofreu apenas três, apontando para um padrão claro de domínio neste confronto.

Confrontos

Real MadridEmpateSevilla
5
0
0
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
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Real Madrid
RMA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
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Sevilla
SEV
0
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Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
10Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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