O Real Madrid enfrenta o Sevilla no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio Bernabeu, em Madri.

O Real Madrid dominou os confrontos recentes contra o Sevilla, garantindo uma vitória fora de casa por 1 a 0 no encontro mais recente entre os dois pela liga, em maio de 2026. Este jogo em casa é crucial para o Real Madrid, já que será sua última partida da liga antes do El Clásico contra o FC Barcelona.

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Quando será o pontapé inicial de Real Madrid x Sevilla por LaLiga?

La Liga - Rodada 9 18 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla por LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla na LaLiga, siga as fases padrão de liberação e os métodos de compra:

1. Fases oficiais de venda

Os ingressos para jogos em casa no Santiago Bernabéu são liberados em etapas, geralmente de 7 a 10 dias antes da partida:

Sócios (membros do clube): Os detentores de carnê de temporada e os membros do clube recebem a primeira janela de prioridade, muitas vezes com desconto.

Membros Madridista Premium: Torcedores oficiais pagantes do clube têm acesso prioritário secundário, geralmente 1 a 2 dias antes da liberação geral.

Público geral: Quaisquer ingressos restantes são colocados à venda para o público cerca de 3 a 5 dias antes do jogo.

2. Fornecedores primários de ingressos

Site oficial do clube: Principal plataforma de ingressos do Real Madrid.

VIP & Hospitality: Os pacotes VIP para o dia do jogo são liberados antes dos ingressos de admissão geral e podem ser solicitados pelo portal VIP do Real Madrid.

3. Plataformas secundárias de ingressos e revenda

Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub , oferecem ingressos revendidos por detentores de carnê de temporada, embora os preços muitas vezes sejam mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Sevilla por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Madrid x Sevilla na LaLiga variam dependendo do setor, do status de membro e do canal de compra:

1. Preços oficiais de ingressos diretos

Sócios (membros do clube): € 40 – € 140 (inclui descontos prioritários para membros em todos os setores do estádio).

Público geral:€ 55 – € 180 (faixa padrão de valor de face para vendas oficiais de admissão geral).

2. Pacotes VIP & Hospitality

Assentos VIP:€ 250 – € 600+ (inclui assentos na lateral à beira do campo, acesso a lounge privativo e catering no dia do jogo).

3. Plataformas secundárias e de revenda

Mercados de revenda:€ 110 – € 350+ (os preços oscilam acima do valor de face com base na localização do assento e na demanda em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub ).

Real Madrid x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e Sevilla

O Real Madrid venceu quatro dos seus últimos cinco jogos entre LaLiga e Champions League, perdendo apenas para o Real Betis, que o derrotou por 1 a 0 no início de setembro. Seu resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche, e a equipe também marcou quatro gols no Rayo Vallecano em um triunfo em casa por 4 a 1. Ao longo desses cinco jogos, o Madrid marcou 13 gols e sofreu quatro, refletindo um time em fase ofensiva confiante.

O Sevilla somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid, que o venceu por 3 a 1 no fim de agosto. A equipe de Luis Garcia não sofreu gols em suas duas partidas mais recentes, vencendo Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e Valencia por 1 a 0, o que sugere uma unidade defensivamente organizada para esta viagem.

Real Madrid x Sevilla: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0 fora de casa sobre o Sevilla, em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Real Madrid venceu quatro e o Sevilla nenhum, com um resultado sem vitória do Sevilla. O Madrid marcou 10 gols nesses cinco encontros e sofreu apenas três, apontando para um padrão claro de domínio neste confronto.