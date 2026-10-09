O Real Madrid enfrenta o Sevilla no domingo, 18 de outubro de 2026, no Estadio Bernabeu, em Madri.
O Real Madrid dominou os confrontos recentes contra o Sevilla, garantindo uma vitória fora de casa por 1 a 0 no encontro mais recente entre os dois pela liga, em maio de 2026. Este jogo em casa é crucial para o Real Madrid, já que será sua última partida da liga antes do El Clásico contra o FC Barcelona.
Deixe a GOAL dar a você tudo o que precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Real Madrid x Sevilla por LaLiga?
Como comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla por LaLiga?
Para comprar ingressos para Real Madrid x Sevilla na LaLiga, siga as fases padrão de liberação e os métodos de compra:
1. Fases oficiais de venda
Os ingressos para jogos em casa no Santiago Bernabéu são liberados em etapas, geralmente de 7 a 10 dias antes da partida:
- Sócios (membros do clube): Os detentores de carnê de temporada e os membros do clube recebem a primeira janela de prioridade, muitas vezes com desconto.
- Membros Madridista Premium: Torcedores oficiais pagantes do clube têm acesso prioritário secundário, geralmente 1 a 2 dias antes da liberação geral.
- Público geral: Quaisquer ingressos restantes são colocados à venda para o público cerca de 3 a 5 dias antes do jogo.
2. Fornecedores primários de ingressos
- Site oficial do clube: Principal plataforma de ingressos do Real Madrid.
- VIP & Hospitality: Os pacotes VIP para o dia do jogo são liberados antes dos ingressos de admissão geral e podem ser solicitados pelo portal VIP do Real Madrid.
3. Plataformas secundárias de ingressos e revenda
- Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, oferecem ingressos revendidos por detentores de carnê de temporada, embora os preços muitas vezes sejam mais altos do que o valor de face.
Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Sevilla por LaLiga?
Os preços dos ingressos para Real Madrid x Sevilla na LaLiga variam dependendo do setor, do status de membro e do canal de compra:
1. Preços oficiais de ingressos diretos
- Sócios (membros do clube):€ 40 – € 140 (inclui descontos prioritários para membros em todos os setores do estádio).
- Público geral:€ 55 – € 180 (faixa padrão de valor de face para vendas oficiais de admissão geral).
2. Pacotes VIP & Hospitality
- Assentos VIP:€ 250 – € 600+ (inclui assentos na lateral à beira do campo, acesso a lounge privativo e catering no dia do jogo).
3. Plataformas secundárias e de revenda
- Mercados de revenda:€ 110 – € 350+ (os preços oscilam acima do valor de face com base na localização do assento e na demanda em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub).
Real Madrid x Sevilla pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Real Madrid e Sevilla
O Real Madrid venceu quatro dos seus últimos cinco jogos entre LaLiga e Champions League, perdendo apenas para o Real Betis, que o derrotou por 1 a 0 no início de setembro. Seu resultado mais recente foi uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche, e a equipe também marcou quatro gols no Rayo Vallecano em um triunfo em casa por 4 a 1. Ao longo desses cinco jogos, o Madrid marcou 13 gols e sofreu quatro, refletindo um time em fase ofensiva confiante.
O Sevilla somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua única derrota foi contra o Atletico Madrid, que o venceu por 3 a 1 no fim de agosto. A equipe de Luis Garcia não sofreu gols em suas duas partidas mais recentes, vencendo Deportivo de A Coruna por 1 a 0 e Valencia por 1 a 0, o que sugere uma unidade defensivamente organizada para esta viagem.
Real Madrid x Sevilla: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0 fora de casa sobre o Sevilla, em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Real Madrid venceu quatro e o Sevilla nenhum, com um resultado sem vitória do Sevilla. O Madrid marcou 10 gols nesses cinco encontros e sofreu apenas três, apontando para um padrão claro de domínio neste confronto.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D