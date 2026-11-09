Como comprar ingressos para Real Madrid x PSV Eindhoven: preços para a Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Real Madrid recebe o PSV Eindhoven na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no estádio Bernabéu, em Madri.

Real Madrid e PSV Eindhoven têm uma longa história nos torneios europeus, que remonta a várias décadas. Os clubes já se enfrentaram em confrontos decisivos pela Copa dos Campeões da Europa, pela Copa da UEFA e pela Recopa Europeia. Entre os encontros mais marcantes está a disputada semifinal da Copa dos Campeões da Europa de 1988, na qual o PSV avançou pelo critério dos gols fora de casa antes de conquistar o título.

Quando começa Real Madrid x PSV Eindhoven pela Champions League?

Real Madrid x PSV Eindhoven começa na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no estádio Bernabéu, em Madri.

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x PSV Eindhoven pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para assistir a Real Madrid x PSV Eindhoven pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: A principal e mais confiável opção é o portal oficial de ingressos do Real Madrid. Os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios e Madridistas, antes que os lugares restantes sejam oferecidos ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x PSV Eindhoven pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Real Madrid e PSV Eindhoven variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Começam em torno de € 100 para lugares no anel superior ou setores comuns e chegam a € 300 a € 400 ou mais para lugares privilegiados no anel inferior, dependendo da localização exata no Santiago Bernabéu.

Começam em torno de para lugares no anel superior ou setores comuns e chegam a para lugares privilegiados no anel inferior, dependendo da localização exata no Santiago Bernabéu. Pacotes oficiais VIP e de hospitalidade: Começam em torno de € 375 e aumentam conforme os benefícios do pacote.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns e anel superior: Começam em torno de € 100 a € 185 para lugares nos setores superiores ou atrás dos gols, conforme a demanda do mercado.

Começam em torno de para lugares nos setores superiores ou atrás dos gols, conforme a demanda do mercado. Revenda de ingressos para o anel inferior e lugares privilegiados: Variam de € 250 a mais de € 400 , dependendo do ágio praticado no mercado.

Variam de , dependendo do ágio praticado no mercado. Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Começam em torno de € 320 a € 650 ou mais.

Real Madrid x PSV Eindhoven pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e PSV Eindhoven

O Real Madrid chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A única derrota nessa sequência foi para o Atlético de Madrid, em LaLiga. Na partida mais recente, venceu o RB Leipzig por 4 a 1 na Champions League. Também derrotou o Sevilla por 4 a 1 no campeonato nacional. Nesses cinco jogos, o Real Madrid marcou 14 gols e sofreu cinco, números que mostram sua capacidade ofensiva. O histórico de boas atuações em competições europeias torna este um cenário favorável para a equipe de Mourinho.

O PSV venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos, em uma sequência marcada pela irregularidade. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o FC Porto, pela Champions League, após uma derrota por 2 a 1 para o ADO Den Haag, pela Eredivisie. A equipe de Bosz marcou quatro gols e sofreu seis nesses cinco jogos, o que sugere vulnerabilidade defensiva apesar da capacidade de conquistar resultados na Europa mesmo em partidas difíceis.

Real Madrid x PSV Eindhoven: retrospecto recente do confronto direto

O retrospecto registrado entre os dois clubes se limita a um único encontro: um amistoso de pré-temporada em agosto de 2007, vencido pelo PSV por 2 a 1 fora de casa, contra o Real Madrid. Não há jogos oficiais entre os clubes disponíveis na base de dados. Assim, a partida de domingo representa um confronto raro e relativamente pouco conhecido entre duas equipes que têm poucos encontros recentes.