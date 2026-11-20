O Real Madrid recebe o Osasuna no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Bernabéu, em Madri.

Até o início de 2026, o Osasuna estava havia quase 15 anos sem vencer os gigantes espanhóis, em um jejum que vinha desde janeiro de 2011. No entanto, o Osasuna finalmente encerrou a sequência no confronto mais recente, em fevereiro de 2026, com uma surpreendente vitória por 2 a 1 em El Sadar. Raúl García marcou o gol decisivo aos 90 minutos, depois que Vinícius Júnior havia empatado a partida após o pênalti convertido por Ante Budimir no primeiro tempo.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Madrid x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Real Madrid x Osasuna pela LaLiga?

Real Madrid x Osasuna acontece no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio Bernabéu, em Madri.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Osasuna pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Real Madrid: É a principal e mais segura opção para os jogos em casa no Santiago Bernabéu. Em geral, os ingressos são colocados à venda primeiro para os sócios do clube (socios), depois para os titulares do cartão Madridista Premium e, por fim, para o público geral, alguns dias antes da partida.

É a principal e mais segura opção para os jogos em casa no Santiago Bernabéu. Em geral, os ingressos são colocados à venda primeiro para os sócios do clube (socios), depois para os titulares do cartão Madridista Premium e, por fim, para o público geral, alguns dias antes da partida. Site oficial do CA Osasuna: Para os jogos em El Sadar, em Pamplona, os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial do Osasuna, embora a disponibilidade para o público geral costume ser muito limitada devido à alta demanda local.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Osasuna pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Osasuna pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Categoria 3 (setores superiores / atrás dos gols): O preço original varia de aproximadamente € 90 a € 120 .

O preço original varia de aproximadamente . Categoria 2 (setores laterais / cantos): O preço original varia de aproximadamente € 120 a € 150 .

O preço original varia de aproximadamente . Categoria 1 e Categoria 1 Premium (laterais do campo / melhores vistas): O preço original varia de aproximadamente € 125 a € 290 .

O preço original varia de aproximadamente . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade padrão e os camarotes VIP custam a partir de € 275

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Revenda de entradas comuns / setor superior: Os preços geralmente começam em torno de € 95 a € 110 .

Os preços geralmente começam em torno de . Setores laterais e setores premium na revenda: Os preços normalmente ficam entre € 150 e € 380 .

Os preços normalmente ficam entre . Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços geralmente começam em torno de € 300 a € 350 e podem passar de € 450 nos melhores lugares.

Real Madrid x Osasuna pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e Osasuna

O Real Madrid chega a este jogo após vencer suas últimas cinco partidas em todas as competições, com 14 gols marcados e sete sofridos nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Valencia pela LaLiga. Antes disso, também venceu o Barcelona por 2 a 1 fora de casa. Uma vitória por 3 a 2 sobre o AEK Atenas pela Champions League e outra por 4 a 1 sobre o RB Leipzig mostram a variedade de adversários que a equipe superou com facilidade. Com cinco vitórias consecutivas, o time de Mourinho manteve a pressão na parte de cima da tabela.

O Osasuna venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Athletic Bilbao pela LaLiga, após derrotas para o Deportivo de A Coruña, por 2 a 1, e para o Sevilla, por 2 a 0. Uma vitória por 6 a 0 sobre o Atletico Calatayud pela Copa do Rei e outra por 2 a 0 sobre o Racing Santander pelo campeonato foram os únicos pontos positivos em uma sequência recente difícil.

Real Madrid x Osasuna: retrospecto recente dos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi pela LaLiga, em 21 de fevereiro de 2026, quando o Osasuna venceu o Real Madrid por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Real Madrid havia vencido por 1 a 0 no Bernabéu, em agosto de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Real Madrid venceu três vezes, o Osasuna venceu uma e uma partida terminou empatada. O Real Madrid marcou 10 gols nesses cinco jogos, contra sete do Osasuna.