Como comprar ingressos para Real Madrid x Deportivo Alavés: preços da LaLiga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Real Madrid recebe o Deportivo Alavés no domingo, 29 de novembro de 2026, no estádio Bernabéu, em Madri.

No encontro mais recente entre as equipes pelo Campeonato Espanhol, em abril de 2026, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid conquistou uma vitória suada por 2 a 1, com gols de Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. O Alavés conseguiu incomodar o Real Madrid brevemente nas temporadas 2024–25 e 2025–26, embora o histórico seja amplamente favorável ao clube da capital.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Madrid x Deportivo Alavés, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Real Madrid e Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol?

Real Madrid e Deportivo Alavés se enfrentam no estádio Bernabéu, em Madri, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol?

Estas são as opções habituais para comprar ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: É a opção mais direta e confiável para comprar ingressos oficiais, conforme são disponibilizados ao público geral, aos sócios (socios) e aos titulares do cartão Madridista.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos do Campeonato Espanhol quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns / setores padrão: Normalmente custam de € 35 a € 60 .

Normalmente custam de . Assentos premium e setores intermediários: Geralmente custam de € 80 a € 150 .

Geralmente custam de . Pacotes de hospitalidade VIP: Começam em aproximadamente € 275.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos padrão e para setores superiores: Os preços começam em torno de € 120 a € 150 .

Os preços começam em torno de . Revenda de assentos nas laterais do campo e em setores centrais: Os preços costumam variar de € 160 a mais de € 250 .

Os preços costumam variar de . Revenda de ingressos VIP e corporativos: Os preços variam de € 350 a mais de € 1.000.

Real Madrid x Deportivo Alavés pelo Campeonato Espanhol: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e Deportivo Alavés

O Real Madrid chega a este confronto após vencer seus últimos cinco jogos pelo Campeonato Espanhol e pela Champions League. Na partida mais recente, venceu o Barcelona por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Nessa sequência, também derrotou o RB Leipzig por 4 a 1 na competição europeia. Nesses cinco jogos, o Real Madrid marcou 14 gols e sofreu apenas três, incluindo quatro partidas consecutivas sem ser superado na defesa.

O Alavés tem encontrado dificuldades para manter a regularidade: somou apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Espanhol. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Málaga, e a equipe perdeu três dos últimos quatro jogos fora de casa. Nessas cinco partidas, os visitantes marcaram três gols e sofreram cinco.

Real Madrid x Deportivo Alavés: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Real Madrid por 2 a 1 no Bernabéu, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu quatro e o Alavés, um. A única vitória dos visitantes ocorreu em dezembro de 2025, quando derrotaram o Real Madrid fora de casa por 2 a 1. O Real Madrid marcou 13 gols nesses cinco confrontos, contra cinco do Alavés.