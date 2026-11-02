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Como comprar ingressos para Real Madrid x Celta Vigo: preços para o jogo de LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Real Madrid enfrenta o Celta Vigo em La Liga. Veja como garantir seus ingressos

O Real Madrid recebe o Celta Vigo no sábado, 21 de novembro de 2026, no Estádio Bernabeu, em Madri.

No confronto mais recente entre as equipes pelo Campeonato Espanhol, em março de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa, no Estádio de Balaídos. Antes disso, o Celta Vigo surpreendeu no Santiago Bernabéu, em dezembro de 2025, ao vencer os donos da casa por 2 a 0 sem sofrer gols.

Deixe o GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Madrid x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga?

Real Madrid x Celta Vigo será disputado no Estádio Bernabeu, em Madri, no sábado, 21 de novembro de 2026.

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La Liga - Rodada 13
Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Celta Vigo por LaLiga, no Santiago Bernabéu, você tem algumas opções confiáveis:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais segura e direta é comprar pelo portal oficial de ingressos do Real Madrid. Os ingressos para o público geral costumam ser disponibilizados primeiro por esse canal, antes do dia do jogo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Celta Vigo por LaLiga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais ou no mercado de revenda.

1. Canais oficiais do clube

  • Assentos no setor superior / categoria 3: Custam de cerca de € 60 a € 75 nas áreas superiores, mais distantes do campo.
  • Assentos da categoria 2: Geralmente custam entre € 76 e € 105.
  • Assentos da categoria 1 e premium: Os lugares privilegiados no setor inferior e nas laterais do campo custam aproximadamente de € 116 a € 225 ou mais, dependendo da localização exata.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências VIP oficiais começam em cerca de € 325 e podem custar mais, conforme o acesso aos lounges e o serviço de alimentação oferecidos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Categoria 3 / setor superior: Os preços começam em torno de € 150 a € 180, sujeitos a variações conforme a demanda.
  • Categoria 2 / lateral do campo: Os preços frequentemente ficam entre € 220 e € 260.
  • Categoria 1 / setor inferior: Os preços começam em torno de € 300 a € 350.

Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Madrid e Celta Vigo

O Real Madrid chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o RB Leipzig por 4 a 1 na Champions League, depois de ter derrotado o Sevilla pelo mesmo placar em LaLiga. Nessa sequência, o Real Madrid também venceu a Roma por 3 a 4 fora de casa e o Villarreal por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. A única derrota foi para o Atletico Madrid. Nos cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu cinco.

Nos últimos cinco jogos, o Celta Vigo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Venceu o Deportivo Alaves por 2 a 1 em sua partida mais recente por LaLiga, após uma derrota por 1 a 2 para a Juventus na Liga Europa. A sequência também inclui um empate sem gols com o Elche e uma goleada por 5 a 0 sobre o Racing Santander, além de uma derrota por 1 a 0 para o Omonia Nicosia na Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Celta marcou oito gols e sofreu quatro.

RMA

RMA - Sequência

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CEL

CEL - Sequência

JUV
D1-2
ALA
V2-1
CEL
V1-2
BET
E0-0
RAY
D3-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Madrid x Celta Vigo: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, por LaLiga, quando o Real Madrid venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa. Antes disso, o Celta conquistou uma vitória por 2 a 0 no Bernabeu, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Real Madrid venceu três vezes, contra duas vitórias do Celta. A equipe galega mostrou que é capaz de tirar pontos de seu adversário de maior prestígio.

Confrontos

Real MadridEmpateCelta de Vigo
4
0
1
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
FJ
Copa do Rei
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
2
FJ
La Liga
Celta de Vigo badge
Celta de Vigo
CEL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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