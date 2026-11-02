O Real Madrid recebe o Celta Vigo no sábado, 21 de novembro de 2026, no Estádio Bernabeu, em Madri.
No confronto mais recente entre as equipes pelo Campeonato Espanhol, em março de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa, no Estádio de Balaídos. Antes disso, o Celta Vigo surpreendeu no Santiago Bernabéu, em dezembro de 2025, ao vencer os donos da casa por 2 a 0 sem sofrer gols.
Deixe o GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Madrid x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga?
Real Madrid x Celta Vigo será disputado no Estádio Bernabeu, em Madri, no sábado, 21 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga?
Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Celta Vigo por LaLiga, no Santiago Bernabéu, você tem algumas opções confiáveis:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: A forma mais segura e direta é comprar pelo portal oficial de ingressos do Real Madrid. Os ingressos para o público geral costumam ser disponibilizados primeiro por esse canal, antes do dia do jogo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga?
Os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Real Madrid e Celta Vigo por LaLiga variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais ou no mercado de revenda.
1. Canais oficiais do clube
- Assentos no setor superior / categoria 3: Custam de cerca de € 60 a € 75 nas áreas superiores, mais distantes do campo.
- Assentos da categoria 2: Geralmente custam entre € 76 e € 105.
- Assentos da categoria 1 e premium: Os lugares privilegiados no setor inferior e nas laterais do campo custam aproximadamente de € 116 a € 225 ou mais, dependendo da localização exata.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: As experiências VIP oficiais começam em cerca de € 325 e podem custar mais, conforme o acesso aos lounges e o serviço de alimentação oferecidos.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Categoria 3 / setor superior: Os preços começam em torno de € 150 a € 180, sujeitos a variações conforme a demanda.
- Categoria 2 / lateral do campo: Os preços frequentemente ficam entre € 220 e € 260.
- Categoria 1 / setor inferior: Os preços começam em torno de € 300 a € 350.
Real Madrid x Celta Vigo por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Real Madrid e Celta Vigo
O Real Madrid chega a este confronto com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o RB Leipzig por 4 a 1 na Champions League, depois de ter derrotado o Sevilla pelo mesmo placar em LaLiga. Nessa sequência, o Real Madrid também venceu a Roma por 3 a 4 fora de casa e o Villarreal por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. A única derrota foi para o Atletico Madrid. Nos cinco jogos, marcou 13 gols e sofreu cinco.
Nos últimos cinco jogos, o Celta Vigo somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Venceu o Deportivo Alaves por 2 a 1 em sua partida mais recente por LaLiga, após uma derrota por 1 a 2 para a Juventus na Liga Europa. A sequência também inclui um empate sem gols com o Elche e uma goleada por 5 a 0 sobre o Racing Santander, além de uma derrota por 1 a 0 para o Omonia Nicosia na Liga Europa. Nessas cinco partidas, o Celta marcou oito gols e sofreu quatro.
Real Madrid x Celta Vigo: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2026, por LaLiga, quando o Real Madrid venceu o Celta Vigo por 2 a 1 fora de casa. Antes disso, o Celta conquistou uma vitória por 2 a 0 no Bernabeu, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Real Madrid venceu três vezes, contra duas vitórias do Celta. A equipe galega mostrou que é capaz de tirar pontos de seu adversário de maior prestígio.