Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoBétis
Estadio de La Cartuja
team-logoReal Madrid
Book Real Betis vs Real Madrid Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bétis
Real Madrid
La Liga

O Real Betis enfrenta o Real Madrid em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Real Betis e Real Madrid se enfrentam na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

As duas equipes chegam para a partida em busca de embalo inicial na tabela da liga após uma série de preparações competitivas na pré-temporada. Historicamente, os encontros entre esses dois clubes espanhóis têm proporcionado confrontos equilibrados, o que faz deste próximo jogo um dos primeiros destaques da temporada doméstica.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Real Madrid, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Real Betis x Real Madrid por LaLiga?

Real Betis x Real Madrid será disputado no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, com pontapé inicial marcado conforme listado abaixo.

crest
La Liga - Rodada 4
Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid pela LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Betis x Real Madrid, siga estes passos nos canais oficiais e secundários:

1. Vendas primárias (site oficial do clube)

  • Torcedores mandantes: visite o portal oficial de ingressos do Real Betis. As vendas para o público geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo, após o fim da pré-venda para sócios.
  • Torcedores visitantes: se você vai apoiar o Real Madrid, os ingressos para o setor visitante são disponibilizados exclusivamente pelos canais oficiais do Real Madrid para membros registrados/Madridistas.

2. Parceiros oficiais autorizados

  • Para assentos garantidos ou pacotes com hotel + ingresso, consulte revendedores autorizados, como a P1 Travel (parceira oficial do Betis), ou as opções oficiais VIP/Hospitality no portal de ingressos do Real Betis.

3. Mercados secundários

  • Se os ingressos gerais oficiais se esgotarem rapidamente, ingressos alternativos podem ser encontrados em plataformas secundárias verificadas, como a StubHub. Vale notar que os preços de revenda costumam incluir um ágio sobre o valor de face devido à alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Real Madrid pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Betis x Real Madrid variam de acordo com o método de compra, a categoria do assento e o setor (superior ou à beira do gramado).

Ingressos primários padrão Os ingressos oficiais para o público geral vendidos diretamente pelo portal de ingressos do Real Betis normalmente variam de € 60 a € 160+ para lugares com valor de face.

Pacotes VIP & Hospitality As opções oficiais VIP e hospitality no portal do clube começam em torno de € 200 a € 350+ por ingresso, oferecendo vistas privilegiadas e comodidades de dia de jogo.

Pacotes de viagem autorizados Pacotes de parceiros oficiais de viagem, como a P1 Travel, combinam entrada garantida no estádio com hospedagem, geralmente variando entre € 189 e € 214+ por pessoa.

Plataformas secundárias de revenda Em plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, os preços de revenda normalmente variam de € 125 a € 200+ (US$ 128 – US$ 200+), com a alta demanda elevando os preços de revenda acima do valor de face padrão.

Real Betis x Real Madrid pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Real Madrid

O Real Betis chega para esta partida com uma campanha de pré-temporada de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente terminou com derrota por 1 a 0 para a Inter, embora antes tivesse vencido o Arsenal por 3 a 1 e goleado o Lyon por 4 a 0. O Betis empatou em 2 a 2 com o Bournemouth e venceu o Almeria por 1 a 0, marcando nove gols e sofrendo quatro nesses cinco jogos.

O Real Madrid chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco amistosos de pré-temporada. Venceu o Schalke 04 por 3 a 0 em sua partida mais recente e também derrotou o Leganes por 4 a 1 anteriormente no calendário. O empate em 2 a 2 com a Fiorentina foi o único jogo em que deixou pontos pelo caminho. O Madrid marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco jogos, mostrando produção ofensiva consistente ao longo de toda a pré-temporada.

BET

BET - Sequência

BOU
E2-2
INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
D5-2
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RMA

RMA - Sequência

COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
Gol marcado (sofrido)
14/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Real Betis x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1 a 1, com o Betis recebendo o Madrid em LaLiga em abril de 2026. Antes disso, o Madrid venceu com autoridade em casa, batendo o Betis por 5 a 1 em janeiro de 2026. Nos últimos cinco encontros por LaLiga, o Madrid tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Betis e um empate, esse empate sem gols no Bernabeu em maio de 2024.

Confrontos

BétisEmpateReal Madrid
1
2
2
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
5
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
Bétis badge
Bétis
BET
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
Bétis badge
Bétis
BET
0
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Real Betis x Real Madrid

Os dois clubes começam a nova temporada de LaLiga sem uma posição consolidada, com o Real Betis listado em 14º e o Real Madrid em 15º na tabela inicial.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google