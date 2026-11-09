O Real Betis recebe o Rayo Vallecano no domingo, 29 de novembro de 2026, no Estadio de La Cartuja.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em fevereiro de 2026, elas empataram em 1 a 1 no Estadio de La Cartuja, com gols de Cédric Bakambu e Isi Palazón. Antes disso, em dezembro de 2025, as equipes haviam empatado sem gols em Vallecas, pela temporada 2025–26 da LaLiga.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Real Betis e Rayo Vallecano pela LaLiga?

Real Betis e Rayo Vallecano se enfrentam no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, no domingo, 29 de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo confronto entre Real Betis e Rayo Vallecano pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos sites oficiais do Real Betis e do Rayo Vallecano, as fontes mais confiáveis e diretas para a venda ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Rayo Vallecano pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo confronto entre Real Betis e Rayo Vallecano pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / assentos padrão: A partir de aproximadamente € 25 para setores atrás dos gols ou nas arquibancadas superiores.

A partir de aproximadamente para setores atrás dos gols ou nas arquibancadas superiores. Assentos em setores intermediários e nas laterais do campo: Normalmente custam entre € 45 e € 90 , dependendo da disponibilidade em cada setor.

Normalmente custam entre , dependendo da disponibilidade em cada setor. Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam na faixa de € 150 a € 250 ou mais, com acesso a espaços de convivência superiores e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais baratos: Começam em torno de € 25 a € 30 para lugares nas arquibancadas superiores ou atrás dos gols.

Começam em torno de para lugares nas arquibancadas superiores ou atrás dos gols. Preços médios de revenda: Ficam em torno de € 115 a € 140, conforme a demanda oscila com a aproximação do dia do jogo.

Real Betis x Rayo Vallecano pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Rayo Vallecano

O Real Betis venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas oficiais. Seu resultado mais recente foi um empate em 0 a 0 com o Celta Vigo pela LaLiga, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League. Antes, nessa sequência, sofreu uma derrota por 5 a 2 para o Barcelona, mas também venceu o Porto por 3 a 2 e o Osasuna por 5 a 2. Nessas cinco partidas, o Betis marcou 11 gols e sofreu oito.

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas pela LaLiga. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o Elche e, antes disso, empatou em 1 a 1 com o Getafe. Sua única vitória nessa sequência foi por 2 a 1 sobre o Espanyol. O Rayo marcou cinco gols e sofreu dez nesses cinco jogos, números que refletem a fragilidade defensiva que Benat San Jose vai querer corrigir.

Real Betis x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando empataram em 1 a 1 no Estadio de La Cartuja pela LaLiga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é equilibrado: o Rayo venceu uma vez, nenhuma das equipes dominou, e os empates foram recorrentes, com três dos cinco jogos terminando em igualdade. O único vencedor dos confrontos recentes foi o Rayo, que venceu por 2 a 0 em casa em março de 2024.