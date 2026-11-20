O Real Betis recebe o Racing Santander no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em 6 de dezembro de 2018, pela Copa do Rei, quando o Real Betis venceu com tranquilidade por 4 a 0. Antes desse confronto pela copa, as equipes se enfrentaram em uma disputa de ida e volta pela Copa do Rei no fim de 2018, que também terminou a favor do Betis, com uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Racing Santander, incluindo onde comprar e quanto custam.

Quando é Real Betis x Racing Santander pela LaLiga?

Real Betis x Racing Santander acontece no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Racing Santander pela LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o confronto entre Real Betis e Racing Santander pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Real Betis (Club Oficial): Como mandante, o Real Betis venderá ingressos diretamente em seu portal oficial (realbetisbalompie.es). Em geral, as vendas começam para os sócios do clube (socios), e os lugares restantes são disponibilizados ao público uma ou duas semanas antes da partida.

Como mandante, o Real Betis venderá ingressos diretamente em seu portal oficial (realbetisbalompie.es). Em geral, as vendas começam para os sócios do clube (socios), e os lugares restantes são disponibilizados ao público uma ou duas semanas antes da partida. Canais oficiais do Racing Santander: Para quem torce pelo visitante ou procura ingressos para o setor da torcida visitante, o Racing Santander coordena os pedidos e a distribuição diretamente por meio do site oficial do clube (realracingclub.es).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Nessas plataformas, torcedores podem comprar e vender ingressos para jogos da LaLiga quando os lotes oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Racing Santander pela LaLiga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o confronto entre Real Betis e Racing Santander pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Público geral / ingresso comum: Os preços geralmente começam em torno de € 20 a € 25 .

Os preços geralmente começam em torno de . Laterais e setores inferiores premium: Os preços variam de aproximadamente € 40 a € 90 .

Os preços variam de aproximadamente . Pacotes VIP: Os preços geralmente começam em torno de € 120 a € 180 ou mais=.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nos canais oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos de revenda mais baratos: Os preços começam em torno de € 19 a € 25 .

Os preços começam em torno de . Revenda de ingressos intermediários / laterais: Os preços geralmente variam de € 45 a € 150 .

Os preços geralmente variam de . Revenda de ingressos premium e de setores inferiores: Os preços vão de € 190 a € 250 ou mais.

Real Betis x Racing Santander pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Racing Santander

O Real Betis somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o Navalcarnero por 3 a 2 fora de casa, pela Copa do Rei, em 12 de novembro. Depois de vencer o Málaga por 2 a 1 pela LaLiga, bateu o Elche por 2 a 0 fora de casa, também pelo campeonato. Sua única derrota nessa sequência foi por 2 a 1 para o Borussia Dortmund, na Champions League. Antes, o Betis havia empatado em 0 a 0 com o Celta de Vigo pela LaLiga. Nessas cinco partidas, marcou sete gols e sofreu quatro.

Nos últimos cinco jogos, o Racing Santander venceu dois, perdeu dois e ganhou um confronto pela Copa do Rei. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Málaga fora de casa, pela LaLiga, enquanto sua derrota mais pesada foi por 3 a 0 para o Real Madrid. Também venceu o Espanyol por 2 a 1 e o Ribadesella CF por 2 a 0 pela copa, mas uma derrota por 2 a 0 para o Osasuna, no início dessa sequência, reflete a inconsistência defensiva que tem atrapalhado a equipe nesta temporada. O Racing marcou cinco gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Real Betis x Racing Santander: retrospecto recente

O último confronto oficial entre Real Betis e Racing Santander aconteceu pela Copa do Rei em dezembro de 2018, quando o Betis venceu por 4 a 0 em casa. Nos últimos cinco encontros, o Betis leva clara vantagem, com quatro vitórias, nenhuma do Racing e um empate. As equipes também se enfrentaram pela Segunda Divisão em 2014 e 2015. A única ocasião em que o Racing evitou a derrota foi uma derrota por 1 a 0 em casa pela Copa do Rei, em novembro de 2018, que foi, por sua vez, uma vitória do Betis. Já o empate por 1 a 1 pela LaLiga, em março de 2012, continua sendo a única ocasião em que nenhuma das equipes conquistou os três pontos.