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Como comprar ingressos para Real Betis x Osasuna: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Real Betis enfrenta o Osasuna em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Real Betis enfrenta o Osasuna no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

O Osasuna tem encontrado dificuldades especiais para somar pontos nos últimos anos, sem conseguir derrotar o Real Betis em seus últimos seis confrontos consecutivos por LaLiga. No encontro mais recente pela liga, em 12 de abril de 2026, as duas equipes ficaram em um tenso empate por 1 a 1 no Estádio El Sadar.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Osasuna por LaLiga?

Real Betis x Osasuna acontece no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, no domingo, 11 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 8
Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Osasuna por LaLiga?

Para comprar ingressos para Real Betis x Osasuna, você pode seguir estes passos:

1. Portal oficial do clube

Os ingressos para o público em geral normalmente começam a ser vendidos de 1 a 3 semanas antes do dia do jogo. Os sócios do Real Betis têm acesso prioritário antes de os ingressos restantes serem disponibilizados ao público em geral.

2. Bilheteria no dia do jogo

Você pode comprar ingressos diretamente na bilheteria do local da partida (Taquilla), no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, onde o Real Betis está jogando temporariamente durante a reforma do Benito Villamarín.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, costumam ter lugares anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Verifique os termos e condições da plataforma na qual você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Osasuna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Betis x Osasuna em LaLiga variam dependendo da categoria e da plataforma de compra:

1. Bilheteria e portal oficial do clube (valor de face)

  • Entrada geral: Os ingressos padrão de valor de face vendidos diretamente pelo Real Betis normalmente começam em € 30 a € 45 para assentos atrás dos gols (Gol Norte e Gol Sur).
  • Laterais (Lateral / Preferencia): Lugares com visão lateral do campo geralmente custam entre € 50 e € 90+, dependendo do setor e da proximidade com o gramado.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a demanda.

  • Preço inicial: Os anúncios de revenda em plataformas secundárias atualmente começam em cerca de € 33,90 a € 49,00 para lugares de entrada.
  • Categorias mais altas: Opções de assentos no meio-campo ou premium em plataformas secundárias podem chegar a € 115 – € 130+, dependendo da demanda e da margem aplicada pelo vendedor.

Real Betis x Osasuna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Osasuna

O Real Betis venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Lille na Liga dos Campeões, em 8 de setembro, com um triunfo por 1 a 0 sobre o Real Madrid em LaLiga imediatamente antes disso. O único tropeço na sequência foi uma derrota em casa por 5 a 2 para o Levante no fim de agosto. O Betis marcou sete gols e sofreu oito nos cinco jogos, embora três desses gols sofridos tenham vindo apenas na derrota para o Levante.

O Osasuna somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 5 a 2 para o Deportivo Alaves em 6 de setembro. Antes disso, venceu o Getafe por 1 a 0 e bateu o Celta de Vigo por 2 a 1 fora de casa, depois de ter empatado por 0 a 0 com o Levante. Uma derrota na pré-temporada para o Al-Ain também faz parte da sequência de cinco partidas. O Osasuna marcou quatro gols e sofreu oito nesse período.

BET

BET - Sequência

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
OSA

OSA - Sequência

GET
V1-0
ALA
D5-2
ESP
D0-2
ATM
D4-0
RAY
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Real Betis x Osasuna: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu por LaLiga em 12 de abril de 2026, quando Osasuna e Real Betis empataram por 1 a 1 no El Sadar. Antes disso, o Betis venceu o Osasuna em casa por 2 a 0 em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Betis tem o retrospecto mais forte, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, marcando sete gols e sofrendo cinco.

Confrontos

BétisEmpateOsasuna
3
2
0
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
La Liga
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BET
2
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Osasuna
OSA
0
FJ
La Liga
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Bétis
BET
1
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Osasuna
OSA
1
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Bétis badge
Bétis
BET
2
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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