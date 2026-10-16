Como comprar ingressos para Real Betis x Málaga: preços da LaLiga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Real Betis recebe o Málaga no domingo, 1º de novembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

No histórico de confrontos entre os clubes em partidas oficiais de liga, o Real Betis leva vantagem, com mais vitórias que o Málaga. O encontro mais recente ocorreu em um amistoso entre clubes em agosto de 2025, quando o Málaga venceu o Betis por 3 a 1.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Málaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Real Betis x Málaga pela LaLiga?

Real Betis x Málaga acontece no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, no domingo, 1º de novembro de 2026.

La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 13:30 Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Málaga pela LaLiga?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para Real Betis x Málaga pela LaLiga no Estadio de La Cartuja:

1. Canais oficiais do clube

Canais oficiais do Real Betis: É possível comprar ingressos individuais comuns diretamente pelo site oficial do Real Betis. Essa é a maneira mais direta de garantir ingressos pelo preço original quando as vendas ao público geral começarem.

Bilheteria no dia do jogo: Dependendo da disponibilidade perto da data da partida, os ingressos restantes podem, ocasionalmente, ser comprados na bilheteria do estádio antes do início do jogo. No entanto, contar com essa opção para partidas de liga traz um risco maior de encontrar os ingressos esgotados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as cotas de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Málaga pela LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para Real Betis x Málaga pela LaLiga, divididos entre as opções oficiais do clube e as plataformas de revenda:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: Normalmente custam de € 20 a € 90 em jogos regulares da LaLiga, dependendo da categoria e da localização no Estadio de La Cartuja.

Pacotes VIP e de hospitalidade: As opções oficiais de assentos premium e hospitalidade oferecidas pelo portal do clube geralmente começam em torno de € 200 a € 350 ou mais por ingresso.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Assentos no anel superior ou atrás dos gols: Preços a partir de cerca de € 29 a € 35 .

Assentos nas laterais do campo ou em setores laterais premium: Geralmente custam de € 90 a € 180 ou mais , dependendo da demanda e da localização exata do setor.

Preço médio no mercado: Os anúncios de ingressos para esta partida têm preços médios de aproximadamente € 185 a € 190 , dependendo da disponibilidade geral de ingressos perto da data do jogo.

Real Betis x Málaga pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Málaga

O Real Betis chega em excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 fora de casa contra o Deportivo de A Coruna, pela LaLiga, depois de vitórias consecutivas sobre Getafe e Villarreal. O resultado de maior destaque nessa sequência foi a vitória por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League, que também incluiu um triunfo por 1 a 0 em casa contra o Real Madrid. O Betis marcou oito gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O momento recente do Málaga conta uma história bem diferente. O clube somou dois pontos nos últimos cinco jogos, sem vencer nenhum deles, com dois empates e três derrotas. A derrota mais pesada foi por 4 a 0 para o Real Madrid, enquanto o revés por 3 a 1 contra o Villarreal evidenciou suas dificuldades fora de casa. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Levante. Nas cinco partidas, o Málaga marcou três gols e sofreu nove.

Real Betis x Málaga: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os clubes foi um amistoso de pré-temporada em 9 de agosto de 2025, quando o Málaga venceu o Real Betis por 3 a 1. Antes disso, os confrontos entre eles se limitaram à LaLiga, com o Betis vencendo três das quatro partidas de liga registradas nos dados. Considerando os cinco encontros listados, o Betis tem o melhor retrospecto geral, e a única vitória do Málaga ocorreu nesse amistoso mais recente.